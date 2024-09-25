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Окупанти протягом дня атакували Нікопольський і Дніпровський райони: Пошкоджено будинки, коледж та ЛЕП, згоріли приватний гараж і авто. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 25 вересня російські війська зо два десятки разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. А також вдарили по приватному подвір’ю в Дніпровському районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, по Нікопольщині ворог бив з артилерії, дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА.

Обстріли Нікопольщини 25 вересня

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Під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади.

Унаслідок обстрілів сталося дві пожежі. Пошкоджені 5 приватних будинків, авто, господарська споруда, два десятки сонячних панелей. Понівечені коледж та інфраструктура. Зачепило лінію електропередач. Люди не постраждали.

Обстріли Нікопольщини 25 вересня
Обстріли Нікопольщини 25 вересня
Обстріли Нікопольщини 25 вересня
Обстріли Нікопольщини 25 вересня

Також читайте: Протягом дня окупанти понад 20 разів атакували дронами-камікадзе та з артилерії Нікопольщину: Поранено чоловіка, пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Обстріли Нікопольщини 25 вересня
Обстріли Нікопольщини 25 вересня

Крім того, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на приватному подвір’ї. Зайнялися гараж і дві автівки.

Приборкували вогонь 20 рятувальників. Загиблих і постраждалих немає.

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Як розповіли в ДСНС, пожежа виникла внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА.

Займання сталося на території приватного домоволодіння. Вогонь охопив гараж і транспортні засоби, загальною площею 200 кв.м. Надзвичайники ліквідували пожежу.

Удар по Дніпровському району 25 вересня
Удар по Дніпровському району 25 вересня
Удар по Дніпровському району 25 вересня

Автор: 

обстріл (28657) Нікополь (1202) Дніпропетровська область (3766)


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25.09.2024 19:36 Відповісти
 
 