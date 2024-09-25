Окупанти протягом дня атакували Нікопольський і Дніпровський райони: Пошкоджено будинки, коледж та ЛЕП, згоріли приватний гараж і авто. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 25 вересня російські війська зо два десятки разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. А також вдарили по приватному подвір’ю в Дніпровському районі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, по Нікопольщині ворог бив з артилерії, дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА.
Під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади.
Унаслідок обстрілів сталося дві пожежі. Пошкоджені 5 приватних будинків, авто, господарська споруда, два десятки сонячних панелей. Понівечені коледж та інфраструктура. Зачепило лінію електропередач. Люди не постраждали.
Крім того, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на приватному подвір’ї. Зайнялися гараж і дві автівки.
Приборкували вогонь 20 рятувальників. Загиблих і постраждалих немає.
Як розповіли в ДСНС, пожежа виникла внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА.
Займання сталося на території приватного домоволодіння. Вогонь охопив гараж і транспортні засоби, загальною площею 200 кв.м. Надзвичайники ліквідували пожежу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль