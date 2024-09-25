Окупанти протягом дня атакували Нікопольський і Дніпровський райони: Пошкоджено будинки, коледж та ЛЕП, згоріли приватний гараж і авто. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 25 вересня російські війська зо два десятки разів атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. А також вдарили по приватному подвір’ю в Дніпровському районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, по Нікопольщині ворог бив з артилерії, дронами-камікадзе, скидав боєприпаси з БпЛА.

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Під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади.



Унаслідок обстрілів сталося дві пожежі. Пошкоджені 5 приватних будинків, авто, господарська споруда, два десятки сонячних панелей. Понівечені коледж та інфраструктура. Зачепило лінію електропередач. Люди не постраждали.









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Крім того, у Дніпровському районі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на приватному подвір’ї. Зайнялися гараж і дві автівки.

Приборкували вогонь 20 рятувальників. Загиблих і постраждалих немає.

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Як розповіли в ДСНС, пожежа виникла внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА.

Займання сталося на території приватного домоволодіння. Вогонь охопив гараж і транспортні засоби, загальною площею 200 кв.м. Надзвичайники ліквідували пожежу.





