Оккупанты в течение дня атаковали Никопольский и Днепровский районы: повреждены дома, колледж и ЛЭП, сгорели частный гараж и автомобили. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 25 сентября российские войска два десятка раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области. А также ударили по частному двору в Днепровском районе.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, по Никопольщине враг бил из артиллерии, дронами-камикадзе, сбрасывал боеприпасы с БпЛА.

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Под ударом были Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады.



Вследствие обстрелов произошло два пожара. Повреждены 5 частных домов, авто, хозяйственная постройка, два десятка солнечных панелей. Изуродованы колледж и инфраструктура. Задета линия электропередач. Люди не пострадали.









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Кроме того, в Днепровском районе в результате вражеской атаки произошел пожар в частном дворе. Загорелись гараж и две машины.

Укрощали огонь 20 спасателей. Погибших и пострадавших нет.

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Как рассказали в ГСЧС, пожар возник в результате падения обломков вражеского БпЛА.

Возгорание произошло на территории частного домовладения. Огонь охватил гараж и транспортные средства, общей площадью 200 кв.м. Спасатели ликвидировали пожар.





