Два человека погибли и 19 ранены, в том числе 3 детей, вследствие атаки россиян на Краматорск. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские войска сегодня, 25 сентября, ударили по Краматорску в Донецкой области, есть погибшие, раненые и повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Так, по предварительным данным, в результате удара по Краматорску по состоянию на 17:00 известно о по меньшей мере 1 погибшем человеке и 15 раненых.

Отмечается, что россияне попали в центр города. Повреждены 2 многоэтажки, магазины и автомобили.

На месте работают органы власти и все ответственные службы.

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В свою очередь в Нацполиции сообщили, что продолжается спасательная операция. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики и все ответственные службы. Людям оказывается помощь.

















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Как позже сообщил Филашкин, по состоянию на 17:30 стало известно о двух погибших в Краматорске.

Россияне сбросили на город КАБы. В результате ударов два человека погибли и по меньшей мере 12 ранены. Среди раненых – трое детей.

Уже в 18:30 стало известно о 19 раненых.

По предварительным данным, россияне ударили по Краматорску двумя управляемыми авиабомбами.

"Лично побеседовал с правоохранителями и спасателями. Поручил городской военной администрации и соответствующим службам предоставить людям всю необходимую помощь. Держу процесс помощи пострадавшим и ликвидации последствий обстрела на личном контроле", - сообщил глава ОВА.

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Также он отметил, что поисково-спасательная операция продолжается – под завалами, вероятно, могут находиться люди.











