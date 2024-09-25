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Два человека погибли и 19 ранены, в том числе 3 детей, вследствие атаки россиян на Краматорск. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Российские войска сегодня, 25 сентября, ударили по Краматорску в Донецкой области, есть погибшие, раненые и повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Так, по предварительным данным, в результате удара по Краматорску по состоянию на 17:00 известно о по меньшей мере 1 погибшем человеке и 15 раненых.

Отмечается, что россияне попали в центр города. Повреждены 2 многоэтажки, магазины и автомобили.

На месте работают органы власти и все ответственные службы.

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В свою очередь в Нацполиции сообщили, что продолжается спасательная операция. На месте работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, парамедики и все ответственные службы. Людям оказывается помощь.

Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня

Обновленная информация

Как позже сообщил Филашкин, по состоянию на 17:30 стало известно о двух погибших в Краматорске.

Россияне сбросили на город КАБы. В результате ударов два человека погибли и по меньшей мере 12 ранены. Среди раненых – трое детей.

Уже в 18:30 стало известно о 19 раненых.

Удар по Краматорську 25 вересня

По предварительным данным, россияне ударили по Краматорску двумя управляемыми авиабомбами.

"Лично побеседовал с правоохранителями и спасателями. Поручил городской военной администрации и соответствующим службам предоставить людям всю необходимую помощь. Держу процесс помощи пострадавшим и ликвидации последствий обстрела на личном контроле", - сообщил глава ОВА.

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Удар по Краматорську 25 вересня

Также он отметил, что поисково-спасательная операция продолжается – под завалами, вероятно, могут находиться люди.

Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня

Автор: 

Краматорськ (2280) обстрел (27312) Донецкая область (9729)


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Нажаль ударів у відповідь не буде. Комфорт россіян порушувати не можна.
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25.09.2024 17:47 Ответить
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25.09.2024 18:16 Ответить
 
 