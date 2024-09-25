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Дві людина загинули і 19 поранені, зокрема 3 дітей, унаслідок атаки росіян на Краматорськ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська сьогодні, 25 вересня, вдарили по Краматорську на Донеччині, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Так, за попередніми даними, внаслідок удару по Краматорську станом на 17:00 відомо про щонайменше 1 загиблу людину і 15 поранених.

Зазначається, що росіяни поцілили в центр міста. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці та автомобілі.

На місці працюють органи влади і всі відповідальні служби.

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Своєю чергою в Нацполіції повідомили, що триває рятувальна операція. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики та всі відповідальні служби. Людям надається допомога.

Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня

Оновлена інформація

Як пізніше повідомив Філашкін, станом на 17:30 стало відомо про 2 загиблих у Краматорську.

Росіяни скинули на місто КАБи. Унаслідок ударів дві людини загинули і щонайменше 12 поранено. Серед поранених - троє дітей.

Вже о 18:30 стало відомо про 19 поранених.

Удар по Краматорську 25 вересня

За попередніми даними, росіяни вдарили по Краматорську двома керованими авіабомбами.

"Особисто поговорив з правоохороняцями та рятувальниками. Доручив міській військовій адміністрації та відповідним службам надати людям всю необхідну допомогу. Тримаю процес допомоги постраждалим та ліквідації наслідків обстрілу на особистому контролі", - повідомив голова ОВА.

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Удар по Краматорську 25 вересня

Також він зазначив, що пошуково-рятувальна операція триває - під завалами ймовірно можуть перебувати люди.

Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня
Удар по Краматорську 25 вересня

Автор: 

Краматорськ (658) обстріл (28613) Донецька область (8529)


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Нажаль ударів у відповідь не буде. Комфорт россіян порушувати не можна.
показати весь коментар
25.09.2024 17:47 Відповісти
показати весь коментар
25.09.2024 18:16 Відповісти
 
 