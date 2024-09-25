Дві людина загинули і 19 поранені, зокрема 3 дітей, унаслідок атаки росіян на Краматорськ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські війська сьогодні, 25 вересня, вдарили по Краматорську на Донеччині, є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
Так, за попередніми даними, внаслідок удару по Краматорську станом на 17:00 відомо про щонайменше 1 загиблу людину і 15 поранених.
Зазначається, що росіяни поцілили в центр міста. Пошкоджено 2 багатоповерхівки, крамниці та автомобілі.
На місці працюють органи влади і всі відповідальні служби.
Своєю чергою в Нацполіції повідомили, що триває рятувальна операція. На місці працюють слідчо-оперативна група, вибухотехніки, парамедики та всі відповідальні служби. Людям надається допомога.
Оновлена інформація
Як пізніше повідомив Філашкін, станом на 17:30 стало відомо про 2 загиблих у Краматорську.
Росіяни скинули на місто КАБи. Унаслідок ударів дві людини загинули і щонайменше 12 поранено. Серед поранених - троє дітей.
Вже о 18:30 стало відомо про 19 поранених.
За попередніми даними, росіяни вдарили по Краматорську двома керованими авіабомбами.
"Особисто поговорив з правоохороняцями та рятувальниками. Доручив міській військовій адміністрації та відповідним службам надати людям всю необхідну допомогу. Тримаю процес допомоги постраждалим та ліквідації наслідків обстрілу на особистому контролі", - повідомив голова ОВА.
Також він зазначив, що пошуково-рятувальна операція триває - під завалами ймовірно можуть перебувати люди.
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