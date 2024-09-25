У Кураховому залишається 2,5 тис. осіб, у Торецьку - близько 1,5 тис., - ОВА

Наразі у Кураховому, що на Донеччині, залишається 2,5 тис. осіб. А в Торецьку - 1,5 тис. жителів.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, із Курахівської громади вже евакуювали всіх дітей.

"У Кураховому зараз залишається 2,5 тис. осіб. У громаді - близько 6 тис. людей. Спасибі органам влади, підрозділу поліції "Білі янголи" та ДСНС - вивезли кілька тижнів тому всіх дітей із Курахівської громади", - розповів Філашкін.

Він зазначив, що ситуація дуже складна, загарбники щодня обстрілюють місто. Зокрема, під ворожими обстрілами у громаді постійно перебувають житлові будинки та критична інфраструктура.

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Розповів очільник ОВА і про ситуацію в Торецьку. У місті, за його словами, залишаються 1,5 тис. мешканців і "виїжджають вони дуже повільно". У середньому місто залишає одна-дві людини на кілька днів.

Окрім цього, за словами Філашкіна, наразі потрапити в Торецьк майже неможливо.

"Зараз потрапити в місто майже неможливо - ні органам влади, ні поліції. Коли вдається - то наші хлопці намагаються підтримати місцевих жителів водою та їжею, меднаборами. Обстановка там теж складна", - додав голова ОВА.

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