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Новини Війна
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У Кураховому залишається 2,5 тис. осіб, у Торецьку - близько 1,5 тис., - ОВА

В ОВА розповіли про ситуацію в Кураховому і Торецьку

Наразі у Кураховому, що на Донеччині, залишається 2,5 тис. осіб. А в Торецьку - 1,5 тис. жителів.

Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в ефірі телемарафону, пише "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, із Курахівської громади вже евакуювали всіх дітей.

"У Кураховому зараз залишається 2,5 тис. осіб. У громаді - близько 6 тис. людей. Спасибі органам влади, підрозділу поліції "Білі янголи" та ДСНС - вивезли кілька тижнів тому всіх дітей із Курахівської громади", - розповів Філашкін.

Він зазначив, що ситуація дуже складна, загарбники щодня обстрілюють місто. Зокрема, під ворожими обстрілами у громаді постійно перебувають житлові будинки та критична інфраструктура.

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Розповів очільник ОВА і про ситуацію в Торецьку. У місті, за його словами, залишаються 1,5 тис. мешканців  і "виїжджають вони дуже повільно". У середньому місто залишає одна-дві людини на кілька днів.

Окрім цього, за словами Філашкіна, наразі потрапити в Торецьк майже неможливо.

"Зараз потрапити в місто майже неможливо - ні органам влади, ні поліції. Коли вдається - то наші хлопці намагаються підтримати місцевих жителів водою та їжею, меднаборами. Обстановка там теж складна", - додав голова ОВА.

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Автор: 

евакуація (2317) Донецька область (8529)


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А курських забеспечують харчами переймаються як вони зиму переживуть то заберіть цих лаптеногих депутатам по хатам замість того щоб зробить там пустелю Око за око євреї молодці а ми що неможемо ворогу його монетою відплатить щоб ні електричества ні води кацапи не люди і місця на землі їм нема
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25.09.2024 17:04 Відповісти
Оце затяті сєпари лишились...
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25.09.2024 17:04 Відповісти
Ждуны ?
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25.09.2024 17:35 Відповісти
Найлегший спосіб отримати російський паспорт.
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25.09.2024 18:06 Відповісти
 
 