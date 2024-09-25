В Курахово остается 2,5 тыс. человек, в Торецке - около 1,5 тыс., - ОВА

Сейчас в Курахово, что в Донецкой области, остается 2,5 тыс. человек. А в Торецке - 1,5 тыс. жителей.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, из Кураховской громады уже эвакуировали всех детей.

"В Курахово сейчас остается 2,5 тыс. человек. В громаде - около 6 тыс. человек. Спасибо органам власти, подразделению полиции "Білі ангели" и ГСЧС - вывезли несколько недель назад всех детей из Кураховской громады", - рассказал Филашкин.

Он отметил, что ситуация очень сложная, захватчики ежедневно обстреливают город. В частности, под вражескими обстрелами в громаде постоянно находятся жилые дома и критическая инфраструктура.

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Рассказал глава ОВА и о ситуации в Торецке. В городе, по его словам, остаются 1,5 тыс. жителей и "выезжают они очень медленно". В среднем город покидает один-два человека на несколько дней.

Кроме этого, по словам Филашкина, сейчас попасть в Торецк почти невозможно.

"Сейчас попасть в город почти невозможно - ни органам власти, ни полиции. Когда удается, наши хлопцы пытаются поддержать местных жителей водой и едой, меднаборами. Обстановка там тоже сложная", - добавил глава ОВА.

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