В Курахово остается 2,5 тыс. человек, в Торецке - около 1,5 тыс., - ОВА
Сейчас в Курахово, что в Донецкой области, остается 2,5 тыс. человек. А в Торецке - 1,5 тыс. жителей.
Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в эфире телемарафона, пишет "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
По словам чиновника, из Кураховской громады уже эвакуировали всех детей.
"В Курахово сейчас остается 2,5 тыс. человек. В громаде - около 6 тыс. человек. Спасибо органам власти, подразделению полиции "Білі ангели" и ГСЧС - вывезли несколько недель назад всех детей из Кураховской громады", - рассказал Филашкин.
Он отметил, что ситуация очень сложная, захватчики ежедневно обстреливают город. В частности, под вражескими обстрелами в громаде постоянно находятся жилые дома и критическая инфраструктура.
Рассказал глава ОВА и о ситуации в Торецке. В городе, по его словам, остаются 1,5 тыс. жителей и "выезжают они очень медленно". В среднем город покидает один-два человека на несколько дней.
Кроме этого, по словам Филашкина, сейчас попасть в Торецк почти невозможно.
"Сейчас попасть в город почти невозможно - ни органам власти, ни полиции. Когда удается, наши хлопцы пытаются поддержать местных жителей водой и едой, меднаборами. Обстановка там тоже сложная", - добавил глава ОВА.
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