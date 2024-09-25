Сутки на Днепропетровщине: под ударами - Никопольщина, в Синельниковском районе из-за обстрелов горело здание

Накануне вечером и ночью враг продолжал бить по Никопольщине Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ударил враг по району и утром.

"Агрессор терроризировал местных дронами-камикадзе и артиллерией. Поцелил по Никополю и Марганецкой громаде.

Поврежден частный дом. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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По данным ОВА, громко было и в Синельниковском районе. Там из-за российской атаки загорелось не эксплуатируемое здание. Пожар спасатели утихомирили. Люди невредимы.

"В больнице умер 50-летний мужчина, раненный во время вражеской ракетной атаки на Кривой Рог. Медики сделали все, что могли. Но, к сожалению, спасти пациента не удалось", - добавляет Лысак.