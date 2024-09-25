Доба на Дніпропетровщині: під ударами Нікопольщина, у Синельниківському районі через обстріл горіла будівля

Напередодні ввечері та вночі ворог продовжував бити по Нікопольщині Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вгатив ворог по району і вранці.

"Агресор тероризував місцевих дронами-камікадзе та артилерією. Поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді.

Пошкоджений приватний будинок. Загиблих і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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За даними ОВА, гучно було й у Синельниківському районі. Там через російську атаку зайнялася будівля, що не експлуатується. Пожежу рятувальники вгамували. Люди неушкоджені.

"У лікарні помер 50-річний чоловік, поранений під час ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг. Медики зробили все, що могли. Втім, на жаль, врятувати пацієнта не вдалося", - додає Лисак.