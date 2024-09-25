УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10603 відвідувача онлайн
Новини
402 1

Доба на Дніпропетровщині: під ударами Нікопольщина, у Синельниківському районі через обстріл горіла будівля

Наслідки атаки на Нікополь

Напередодні ввечері та вночі ворог продовжував бити по Нікопольщині Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вгатив ворог по району і вранці.

"Агресор тероризував місцевих дронами-камікадзе та артилерією. Поцілив по Нікополю і Марганецькій громаді.

Пошкоджений приватний будинок. Загиблих і постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом дня окупанти понад 20 разів атакували дронами-камікадзе та з артилерії Нікопольщину: Поранено чоловіка, пошкоджено інфраструктуру. ФОТОрепортаж

За даними ОВА, гучно було й у Синельниківському районі. Там через російську атаку зайнялася будівля, що не експлуатується. Пожежу рятувальники вгамували. Люди неушкоджені.

"У лікарні помер 50-річний чоловік, поранений під час ворожої ракетної атаки на Кривий Ріг. Медики зробили все, що могли. Втім, на жаль, врятувати пацієнта не вдалося", - додає Лисак.

Автор: 

обстріл (28613) Нікополь (1199) Дніпропетровська область (3756)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нікополь, Харків, Суми...невже хтось може добровільно заставити ворога підти геть.....дурень думкою багатій, а один чиновник-брехнею
показати весь коментар
25.09.2024 08:02 Відповісти
 
 