Росіяни атакували управління поліції у Кривому Розі: Загинули 3 особи, є постраждалі (оновлено)

Російські окупанти завдали удару по поліцейському управлінню в Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 9:15 ворог завдав ракетного удару по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу адмінбудівля зазнала руйнування, також пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

Наразі на місці удару триває пошуково-рятувальна операція.

За даними ДСНС, внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Станом на 10.20 постраждали 3 людини. Під завалами ймовірно перебувають люди.

Глава ОВА Лисак заявив, що відомо про 4 постраждалих чоловіків.

"Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Наразі невідома доля чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція триває", - додав він.

Станом на 12:20 відомо про 5 постраждалих. Двоє госпіталізованих. Троє потерпілих будуть оговтуватися вдома.

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул заявив, що під завалами знайшли загиблу людину.

"Жінка. Під завалами можуть ще перебувати троє людей. Пошуково-рятувальна операція продовжується. ...

Троє поранених – чоловіки 1978, 1979 та 1986 р.н. - були оперативно доставлені до лікарень міста (черепно-мозкові травми, різані рани, переломи). Наразі всі троє в стані середньої тяжкості, лікарі роблять все необхідне. Ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці, лікуватимуться амбулаторно під наглядом медиків", - зазначив він.

Згодом Вілкул повідомив, що з-під завалів дістали тіла ще 2 загиблих. У понеділок, 30 вересня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби.

Удар по Кривому Рогу 27 вересня

Під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Повідомлялось про влучання в адмінбудівлю, під завалами можуть бути люди.

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