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Новини Війна
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Росіяни атакували управління поліції у Кривому Розі: Загинули 3 особи, є постраждалі (оновлено)

Окупанти вдарили по управлінню поліції в Кривому Розі

Російські окупанти завдали удару по поліцейському управлінню в Кривому Розі на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 9:15 ворог завдав ракетного удару по районному управлінню поліції, наразі відомо, що внаслідок влучання є постраждалі. Під завалами можуть перебувати люди", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу адмінбудівля зазнала руйнування, також пошкоджено приватні будинки, розташовані поруч.

Наразі на місці удару триває пошуково-рятувальна операція.

За даними ДСНС, внаслідок атаки частково зруйновано п’ятиповерхову будівлю Криворізького районного управління ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Станом на 10.20 постраждали 3 людини. Під завалами ймовірно перебувають люди.

Глава ОВА Лисак заявив, що відомо про 4 постраждалих чоловіків.

"Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. Наразі невідома доля чотирьох людей. Пошуково-рятувальна операція триває", - додав він.

Станом на 12:20 відомо про 5 постраждалих. Двоє госпіталізованих. Троє потерпілих будуть оговтуватися вдома.

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул заявив, що під завалами знайшли загиблу людину.

"Жінка. Під завалами можуть ще перебувати троє людей. Пошуково-рятувальна операція продовжується. ...

Троє поранених – чоловіки 1978, 1979 та 1986 р.н. - були оперативно доставлені до лікарень міста (черепно-мозкові травми, різані рани, переломи). Наразі всі троє в стані середньої тяжкості, лікарі роблять все необхідне. Ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці, лікуватимуться амбулаторно під наглядом медиків", - зазначив він.

Згодом Вілкул повідомив, що з-під завалів дістали тіла ще 2 загиблих. У понеділок, 30 вересня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби.

Удар по Кривому Рогу 27 вересня

Під час повітряної тривоги у Кривому Розі пролунали вибухи. Повідомлялось про влучання в адмінбудівлю, під завалами можуть бути люди.

Читайте: Підпалив авто ЗСУ та Червоного Хреста: На Закарпатті затримано чоловіка, який діяв на замовлення спецслужб РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28657) Нацполіція (15198)


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Топ коментарі
+4
Давно відкинувся?
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27.09.2024 10:39
+4
Напишу навіть більше, що керівництво любого відділу поліції в прямому смислі слова "задрачують" особовий склад, по декілька раз на день збирають на наради, на перевірку "тривожних валіз", в який однострій одягнуті та інше.
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27.09.2024 11:05
+4
На жаль поліція впливає здебільшого на крішування різного виду протизаконної діяльності та збирання штрафів із населення. Якщо вони мирні громадяни, то чому вони озброєні, а решта мирних немає зброї? Цілком можливо, що на управління навели, але це не обов'язково вороги чи ждуни. Це могла бути будь-яка людина, з якою вони обійшлися свого часу "за законом".
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27.09.2024 17:05
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Військові, СБУ, нацгвардія та інші покинули свої приміщення і розмістили своїх співробітників малими групами по інших приміщенням і тільки міністр внутрішніх справ вперто ігнорує вимоги війни, підставляючи працівників поліції під удари. Хіба не ьуло удару по поліції Кривого Рогу?
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27.09.2024 10:31 Відповісти
Якраз в цей відділок і був, і в житловий будинок там влучили неподалік від служби божої, це в тому ж районі поруч. Навіть якщо міністр ігнорує - навряд чи б співробітники туди перлись.
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27.09.2024 11:44 Відповісти
Там не повинно бути нікого. Ніяких відсотків у таких приміщеннях, які є ціллю кацапів.
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27.09.2024 13:10 Відповісти
Кривий Ріг на жаль неоднозначне місто. Де б не були локації органів управління, завжди знайдуться падлюки, які здадуть місце перебування державних установ, хоч 10 разів переносити((. На жаль, гнилі в країні ще вистачає((
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27.09.2024 14:00 Відповісти
Давно відкинувся?
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27.09.2024 10:39 Відповісти
интересно, военные институты, как в Полтаве до сих пор проводят занятия?
Они военным объектом считаются?
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27.09.2024 10:46 Відповісти
інститути тут ні до чого взагалі
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27.09.2024 10:52 Відповісти
Их давно закрыли,накрыли бывшее училище связи.
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27.09.2024 16:48 Відповісти
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27.09.2024 10:46 Відповісти
Напишу навіть більше, що керівництво любого відділу поліції в прямому смислі слова "задрачують" особовий склад, по декілька раз на день збирають на наради, на перевірку "тривожних валіз", в який однострій одягнуті та інше.
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27.09.2024 11:05 Відповісти
Типу гуморист? Дуже здалеку.
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27.09.2024 13:16 Відповісти
Ні він просто пі р кацапсячий
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27.09.2024 13:37 Відповісти
Ти тупий чи ворог ? люди загинули.
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27.09.2024 15:38 Відповісти
Мабуть це показник довіри і любові людей до поліції. На жаль.
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27.09.2024 14:53 Відповісти
Поліція не впливає на перебіг бойових дій. Це по- сутті мирні громадяни, які виконують роботу, щоби був правовий порядок. росія країна вбивць. Але Бог все бачить
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27.09.2024 16:49 Відповісти
На жаль поліція впливає здебільшого на крішування різного виду протизаконної діяльності та збирання штрафів із населення. Якщо вони мирні громадяни, то чому вони озброєні, а решта мирних немає зброї? Цілком можливо, що на управління навели, але це не обов'язково вороги чи ждуни. Це могла бути будь-яка людина, з якою вони обійшлися свого часу "за законом".
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27.09.2024 17:05 Відповісти
Ваши слова ни о чем. Реформа, так быстро начавшись, так быстро и закончилась. И не забывайте, что армия, что полиция это есть отражения нашего общества. То есть его, нашего общества, отражение своего мнения об окружающей обстановке. Уже не раз слышал (про истории в интернете даже не упоминаю), когда наша доблестная полиция избивает и вяжет ветеранов, даже с инвалидностью и видимыми ранениями. Только мне вот что не понятно: почему в армии наши хлопцы показывают героизм, а полиция показывает простой позор???,,,
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27.09.2024 17:38 Відповісти
За яки реформи їде мова? В країні з початку незалежності не було жодної реформи, були тількі експеременти над самою країною та її народом. За витрачені на них гроши ніхто не відповів і навряд відповість.
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27.09.2024 20:43 Відповісти
Ну так иди и защити Украину хотя бы от внешнего врага.
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27.09.2024 22:13 Відповісти
На жаль, я свое вже відзахищав і таких як ти. Тебе що тримає, чи ти боєць діванного фронту?
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28.09.2024 08:50 Відповісти
Также отзащищал. Дважды был в военкомате. Сижу жду повестки.
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28.09.2024 08:56 Відповісти
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27.09.2024 17:23 Відповісти
УДИВИТЕЛЬНО ЧТО ЭТО ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ !!!
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28.09.2024 00:38 Відповісти
Я ВСПОМИНАЮ ПОЛИЦИЮ НА ВЛАДИМИРСКОЙ 15 В ЯНВАРЕ 2014 !)
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28.09.2024 00:40 Відповісти
10 ЛЕТ НАЗАД !!!
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28.09.2024 00:41 Відповісти
Різні думки, перечитав вище.... Роліція(колишня мусарня) так і не стала правоохоронним органом... При окупації територій, на початку війни, працівники помийки переходили на службу окупанта - відділками, майже в повному складі... дуже мала кількість переходила на сторону України... Ось і ДУМАЙТЕ...
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28.09.2024 07:51 Відповісти
 
 