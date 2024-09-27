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Новости Война
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Россияне атаковали управление полиции в Кривом Роге: Погибла женщина, есть пострадавшие, под завалами люди (обновлено)

Окупанти вдарили по управлінню поліції в Кривому Розі

Российские оккупанты нанесли удар по полицейскому управлению в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции, пока известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении.

В результате обстрела админздание подверглось разрушениям, также повреждены частные дома, расположенные рядом

Сейчас на месте удара продолжается поисково-спасательная операция.

По данным ГСЧС, в результате атаки частично разрушено пятиэтажное здание Криворожского районного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

По состоянию на 10:20 пострадали 3 человека. Под завалами предположительно находятся люди.

Глава ОВА Лысак заявил, что известно о 4 пострадавших мужчинах.

"Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Пока неизвестна судьба четырех человек. Поисково-спасательная операция продолжается", - добавил он.

По состоянию на 12.20 известно о 5 пострадавших.Двое госпитализированных. Трое пострадавших будут приходить в себя дома.

Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что под завалами нашли погибшего человека.

"Женщина. Под завалами могут еще находиться три человека. Поисково-спасательная операция продолжается. ...

Трое раненых – мужчины 1978, 1979 и 1986 г.р. - были оперативно доставлены в больницы города (черепно-мозговые травмы, резаные раны, переломы). Пока все трое в состоянии средней тяжести, врачи делают все необходимое. Еще трое пострадавших мужчин получили помощь на месте, будут лечиться амбулаторно под наблюдением медиков", - отметил он.

Удар по Кривому Рогу 27 сентября

Во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремели взрывы. Сообщалось о попадании в админздание, под завалами могут быть люди.

Читайте: Поджег авто ВСУ и Красного Креста: На Закарпатье задержан мужчина, который действовал по заказу спецслужб РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27336) Нацполиция (16492)


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Топ комментарии
+4
Давно відкинувся?
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27.09.2024 10:39
+4
Напишу навіть більше, що керівництво любого відділу поліції в прямому смислі слова "задрачують" особовий склад, по декілька раз на день збирають на наради, на перевірку "тривожних валіз", в який однострій одягнуті та інше.
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27.09.2024 11:05
+4
На жаль поліція впливає здебільшого на крішування різного виду протизаконної діяльності та збирання штрафів із населення. Якщо вони мирні громадяни, то чому вони озброєні, а решта мирних немає зброї? Цілком можливо, що на управління навели, але це не обов'язково вороги чи ждуни. Це могла бути будь-яка людина, з якою вони обійшлися свого часу "за законом".
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27.09.2024 17:05
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Військові, СБУ, нацгвардія та інші покинули свої приміщення і розмістили своїх співробітників малими групами по інших приміщенням і тільки міністр внутрішніх справ вперто ігнорує вимоги війни, підставляючи працівників поліції під удари. Хіба не ьуло удару по поліції Кривого Рогу?
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27.09.2024 10:31 Ответить
Якраз в цей відділок і був, і в житловий будинок там влучили неподалік від служби божої, це в тому ж районі поруч. Навіть якщо міністр ігнорує - навряд чи б співробітники туди перлись.
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27.09.2024 11:44 Ответить
Там не повинно бути нікого. Ніяких відсотків у таких приміщеннях, які є ціллю кацапів.
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27.09.2024 13:10 Ответить
Кривий Ріг на жаль неоднозначне місто. Де б не були локації органів управління, завжди знайдуться падлюки, які здадуть місце перебування державних установ, хоч 10 разів переносити((. На жаль, гнилі в країні ще вистачає((
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27.09.2024 14:00 Ответить
Давно відкинувся?
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27.09.2024 10:39 Ответить
интересно, военные институты, как в Полтаве до сих пор проводят занятия?
Они военным объектом считаются?
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27.09.2024 10:46 Ответить
інститути тут ні до чого взагалі
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27.09.2024 10:52 Ответить
Их давно закрыли,накрыли бывшее училище связи.
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27.09.2024 16:48 Ответить
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27.09.2024 10:46 Ответить
Напишу навіть більше, що керівництво любого відділу поліції в прямому смислі слова "задрачують" особовий склад, по декілька раз на день збирають на наради, на перевірку "тривожних валіз", в який однострій одягнуті та інше.
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27.09.2024 11:05 Ответить
Типу гуморист? Дуже здалеку.
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27.09.2024 13:16 Ответить
Ні він просто пі р кацапсячий
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27.09.2024 13:37 Ответить
Ти тупий чи ворог ? люди загинули.
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27.09.2024 15:38 Ответить
Мабуть це показник довіри і любові людей до поліції. На жаль.
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27.09.2024 14:53 Ответить
Поліція не впливає на перебіг бойових дій. Це по- сутті мирні громадяни, які виконують роботу, щоби був правовий порядок. росія країна вбивць. Але Бог все бачить
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27.09.2024 16:49 Ответить
На жаль поліція впливає здебільшого на крішування різного виду протизаконної діяльності та збирання штрафів із населення. Якщо вони мирні громадяни, то чому вони озброєні, а решта мирних немає зброї? Цілком можливо, що на управління навели, але це не обов'язково вороги чи ждуни. Це могла бути будь-яка людина, з якою вони обійшлися свого часу "за законом".
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27.09.2024 17:05 Ответить
Ваши слова ни о чем. Реформа, так быстро начавшись, так быстро и закончилась. И не забывайте, что армия, что полиция это есть отражения нашего общества. То есть его, нашего общества, отражение своего мнения об окружающей обстановке. Уже не раз слышал (про истории в интернете даже не упоминаю), когда наша доблестная полиция избивает и вяжет ветеранов, даже с инвалидностью и видимыми ранениями. Только мне вот что не понятно: почему в армии наши хлопцы показывают героизм, а полиция показывает простой позор???,,,
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27.09.2024 17:38 Ответить
За яки реформи їде мова? В країні з початку незалежності не було жодної реформи, були тількі експеременти над самою країною та її народом. За витрачені на них гроши ніхто не відповів і навряд відповість.
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27.09.2024 20:43 Ответить
Ну так иди и защити Украину хотя бы от внешнего врага.
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27.09.2024 22:13 Ответить
На жаль, я свое вже відзахищав і таких як ти. Тебе що тримає, чи ти боєць діванного фронту?
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28.09.2024 08:50 Ответить
Также отзащищал. Дважды был в военкомате. Сижу жду повестки.
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28.09.2024 08:56 Ответить
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27.09.2024 17:23 Ответить
УДИВИТЕЛЬНО ЧТО ЭТО ТОЛЬКО ПЕРВЫЙ !!!
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28.09.2024 00:38 Ответить
Я ВСПОМИНАЮ ПОЛИЦИЮ НА ВЛАДИМИРСКОЙ 15 В ЯНВАРЕ 2014 !)
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28.09.2024 00:40 Ответить
10 ЛЕТ НАЗАД !!!
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28.09.2024 00:41 Ответить
Різні думки, перечитав вище.... Роліція(колишня мусарня) так і не стала правоохоронним органом... При окупації територій, на початку війни, працівники помийки переходили на службу окупанта - відділками, майже в повному складі... дуже мала кількість переходила на сторону України... Ось і ДУМАЙТЕ...
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28.09.2024 07:51 Ответить
 
 