Россияне атаковали управление полиции в Кривом Роге: Погибла женщина, есть пострадавшие, под завалами люди (обновлено)

Российские оккупанты нанесли удар по полицейскому управлению в Кривом Роге на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 9:15 враг нанес ракетный удар по районному управлению полиции, пока известно, что в результате попадания есть пострадавшие. Под завалами могут находиться люди", - говорится в сообщении.

В результате обстрела админздание подверглось разрушениям, также повреждены частные дома, расположенные рядом

Сейчас на месте удара продолжается поисково-спасательная операция.

По данным ГСЧС, в результате атаки частично разрушено пятиэтажное здание Криворожского районного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

По состоянию на 10:20 пострадали 3 человека. Под завалами предположительно находятся люди.

Глава ОВА Лысак заявил, что известно о 4 пострадавших мужчинах.

"Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести. Пока неизвестна судьба четырех человек. Поисково-спасательная операция продолжается", - добавил он.

По состоянию на 12.20 известно о 5 пострадавших.Двое госпитализированных. Трое пострадавших будут приходить в себя дома.

Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул заявил, что под завалами нашли погибшего человека.

"Женщина. Под завалами могут еще находиться три человека. Поисково-спасательная операция продолжается. ...

Трое раненых – мужчины 1978, 1979 и 1986 г.р. - были оперативно доставлены в больницы города (черепно-мозговые травмы, резаные раны, переломы). Пока все трое в состоянии средней тяжести, врачи делают все необходимое. Еще трое пострадавших мужчин получили помощь на месте, будут лечиться амбулаторно под наблюдением медиков", - отметил он.

Удар по Кривому Рогу 27 сентября

Во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремели взрывы. Сообщалось о попадании в админздание, под завалами могут быть люди.

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