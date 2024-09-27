Рашисты ударили по админзданию в Кривом Роге: под завалами могут быть люди (обновлено)

Утром 27 сентября во время воздушной тревоги в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - сообщили корреспонденты.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена ​​воздушная тревога", - предупредили в пресс-центре Воздушных сил.

Глава ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы в городе.

"Кривой Рог. Взрыв. Детали со временем", - добавил он.

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"Ракетная атака на Кривой Рог. Враг попал по админзданию. Вероятно, под завалами могут быть люди", - сообщил позже Лысак.