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Новости Война
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Рашисты ударили по админзданию в Кривом Роге: под завалами могут быть люди (обновлено)

У Кривому Розі вибухи

Утром 27 сентября во время воздушной тревоги в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - сообщили корреспонденты.

"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена ​​воздушная тревога", - предупредили в пресс-центре Воздушных сил.

Глава ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы в городе.

"Кривой Рог. Взрыв. Детали со временем", - добавил он.

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Обновлённая информация в 9:50

"Ракетная атака на Кривой Рог. Враг попал по админзданию. Вероятно, под завалами могут быть люди", - сообщил позже Лысак.

Автор: 

взрыв (6770) Кривой Рог (1403) обстрел (27336) Воздушные силы (2331)


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вони модернізували свої КАБи, тепер б'ють на 100км. Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро (Харків - зрозуміло...) Крамаха - досягають.
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27.09.2024 10:13 Ответить
Перепрошую, але тут ця інформація до чого?! Вдарили балістикою.
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27.09.2024 10:19 Ответить
 
 