Рашисты ударили по админзданию в Кривом Роге: под завалами могут быть люди (обновлено)
Утром 27 сентября во время воздушной тревоги в Кривом Роге Днепропетровской области раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - сообщили корреспонденты.
"Угроза применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена воздушная тревога", - предупредили в пресс-центре Воздушных сил.
Глава ОВА Сергей Лысак подтвердил взрывы в городе.
"Кривой Рог. Взрыв. Детали со временем", - добавил он.
Обновлённая информация в 9:50
"Ракетная атака на Кривой Рог. Враг попал по админзданию. Вероятно, под завалами могут быть люди", - сообщил позже Лысак.
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Ан Мур
показать весь комментарий27.09.2024 10:13 Ответить Мне нравится 0
Ivan Dvoinenko
показать весь комментарий27.09.2024 10:19 Ответить Мне нравится 1
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