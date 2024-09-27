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Рашисти вдарили по адмінбудівлі у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди (оновлено)

У Кривому Розі вибухи

Зранку 27 вересня під час повітряної тривоги у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне". 

"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", - повідомили кореспонденти.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу", - попередили у пресцентрі Повітряних сил. 

Очільник ОВА Сергій Лисак підтвердив вибухи у місті. 

"Кривий Ріг. Вибух. Деталі згодом", - додав він. 

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Оновлена інформація о 9:50

"Ракетна атака на Кривий Ріг. Ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди", - повідомив пізніше Лисак. 

Автор: 

вибух (4481) Кривий Ріг (1358) обстріл (28657) Повітряні сили (2670)


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вони модернізували свої КАБи, тепер б'ють на 100км. Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпро (Харків - зрозуміло...) Крамаха - досягають.
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27.09.2024 10:13 Відповісти
Перепрошую, але тут ця інформація до чого?! Вдарили балістикою.
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27.09.2024 10:19 Відповісти
 
 