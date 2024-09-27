Рашисти вдарили по адмінбудівлі у Кривому Розі: під завалами можуть бути люди (оновлено)
Зранку 27 вересня під час повітряної тривоги у Кривому Розі Дніпропетровської області пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"У Кривому Розі чутно звуки вибухів", - повідомили кореспонденти.
"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошено повітряну тривогу", - попередили у пресцентрі Повітряних сил.
Очільник ОВА Сергій Лисак підтвердив вибухи у місті.
"Кривий Ріг. Вибух. Деталі згодом", - додав він.
Оновлена інформація о 9:50
"Ракетна атака на Кривий Ріг. Ворог поцілив по адмінбудівлі. Ймовірно, під завалами можуть бути люди", - повідомив пізніше Лисак.
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Ан Мур
показати весь коментар27.09.2024 10:13 Відповісти Мені подобається 0
Ivan Dvoinenko
показати весь коментар27.09.2024 10:19 Відповісти Мені подобається 1
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