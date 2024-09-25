У Кривому Розі невідомі відкрили вогонь по автомобілю: двоє поранених, в області оголосили спецоперацію, - поліція. ФОТО

У середу, 25 вересня, у Кривому Розі сталася стрілянина. Невідомі обстріляли автомобіль, поранивши двох чоловіків.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли правоохоронці, двоє невідомих на автомобілях Renault та Volkswagen здійснили декілька пострілів з вогнепальної зброї у бік автомобіля Skoda, після чого поїхали з місця події.

Двоє чоловіків віком 29 та 31 року зазнали поранень. Їх госпіталізували.

"Для затримання стрілків в області введено спеціальну поліцейську спецоперацію. Авто, з якого зловмисники поцілили по місцевих мешканцях, вже розшукали", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі встановлюють осіб причетних до злочину та їхнє місцезнаходження.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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