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У Кривому Розі невідомі відкрили вогонь по автомобілю: двоє поранених, в області оголосили спецоперацію, - поліція. ФОТО

У середу, 25 вересня, у Кривому Розі сталася стрілянина. Невідомі обстріляли автомобіль, поранивши двох чоловіків.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповіли правоохоронці, двоє невідомих на автомобілях Renault та Volkswagen здійснили декілька пострілів з вогнепальної зброї у бік автомобіля Skoda, після чого поїхали з місця події.

Двоє чоловіків віком 29 та 31 року зазнали поранень. Їх госпіталізували.

У Кривому Розі сталася стрілянина

"Для затримання стрілків в області введено спеціальну поліцейську спецоперацію. Авто, з якого зловмисники поцілили по місцевих мешканцях, вже розшукали", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі встановлюють осіб причетних до злочину та їхнє місцезнаходження.

Також правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, п. 1 ч.2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Поліція затримала чоловіка, який поранив двох людей з автомата на Київщині

Автор: 

Кривий Ріг (1358) стрілянина (1783) Дніпропетровська область (3766)


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Топ коментарі
+8
А чи не настав час закону про продаж зброї населенню? Кожна людина зможе стріляти у відповідь. Це дасть право себе захистити, а не надіятись на безтолкову поліцію.
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25.09.2024 22:04
+5
Тю. для вавы малой родины -то норма жизни. Бандюки паясничают друг перед другом.
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25.09.2024 21:13
+4
90-ті повертаються.....
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25.09.2024 21:11
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90-ті повертаються.....
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25.09.2024 21:11 Відповісти
Вони з Кривого Рогу ніколи й не шли. Там могли поліцейський в центрі *******... і автомат забрати.
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25.09.2024 21:45 Відповісти
це буде сімбіоз з 30-х американських і 90-х сндешних років по всій країні,
але у кратному розмірі...
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26.09.2024 00:15 Відповісти
Тю. для вавы малой родины -то норма жизни. Бандюки паясничают друг перед другом.
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25.09.2024 21:13 Відповісти
Шо, знову стріляли по бідному шифіру? Налякаені і затаскані собаки і навіть підводні човни на річці Дніпро прочесали всю Україну,а стрільці заховалися у Кривому Розі? Юзік ти?
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25.09.2024 21:19 Відповісти
Колись на турнірах лицарі билися на конях списами.
Зараз - на автомобілях стрілецькою зброєю.
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25.09.2024 21:35 Відповісти
Будні Сомалії. Далі буде.
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25.09.2024 21:37 Відповісти
Акуна матата!

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25.09.2024 21:57 Відповісти
Це ще немає вільного володіння короткоствольною та автоматичною зброєю. Коли дозволять ото тоді почнуться справжні баталії по країні з жертвами випадковими та безневинними. Лише торговці зброєю та медики, які і так не бідні, будуть у виграші. Повна заборона вогнепальної, холодної, ударної зброї з одночасним державним страхуванням на випадок кримінального заподіяння тілесних ушкоджень з оплатою лікування коштами МВС яке не спромоглося захистити честь, гідність, здоров'я громадянина.
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25.09.2024 21:55 Відповісти
немає коштів мвс, є кошти платників податків
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25.09.2024 22:09 Відповісти
*****? заборонити зброю у воюючий країні? ти кацап чи дурень?
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26.09.2024 04:12 Відповісти
Дурень кацапуватий
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26.09.2024 21:00 Відповісти
Ліки тобі вислати?
Що лікар виписав?
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26.09.2024 21:02 Відповісти
А чи не настав час закону про продаж зброї населенню? Кожна людина зможе стріляти у відповідь. Це дасть право себе захистити, а не надіятись на безтолкову поліцію.
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25.09.2024 22:04 Відповісти
Буде правило життя: хто перший застосує...
Все повторюється через 150-200 років або вестерн по-українськи!
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26.09.2024 00:23 Відповісти
ні, треба чекати поки вбьють?
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26.09.2024 04:13 Відповісти
Може це когось карали за велике хлібало ?!
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25.09.2024 22:25 Відповісти
Вот вам и лечебный каннабис. Все бандюки Кр.Рога стали горячие, як свiже кiнське лайно.
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26.09.2024 07:01 Відповісти
ти хоч раз курив той канабіс?
сильно на кримінал тягнуло?
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27.09.2024 03:44 Відповісти
Для ще не зовсім тупих - здійснити вбивство з зареєстрованої і купленої для себе зброї це все рівно, як залишити на місці вбивства свій паспорт!
Але держава все робить, щоб народ був тупий, бо в таких легше і безпечніше гроші видурювати.
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26.09.2024 08:55 Відповісти
 
 