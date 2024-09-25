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В Кривом Роге неизвестные открыли огонь по автомобилю: двое раненых, в области объявили спецоперацию, - полиция. ФОТО

В среду, 25 сентября, в Кривом Роге произошла стрельба. Неизвестные обстреляли автомобиль, ранив двух мужчин.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали правоохранители, двое неизвестных на автомобилях Renault и Volkswagen произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону автомобиля Skoda, после чего уехали с места происшествия.

Двое мужчин в возрасте 29 и 31 года получили ранения. Их госпитализировали.

У Кривому Розі сталася стрілянина

"Для задержания стрелков в области введена специальная полицейская спецоперация. Авто, из которого злоумышленники попали по местным жителям, уже разыскали", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению и их местонахождение.

Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Полиция задержала мужчину, который ранил двух человек из автомата в Киевской области

Автор: 

Кривой Рог (1403) стрельба (3256) Днепропетровская область (3987)


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Топ комментарии
+8
А чи не настав час закону про продаж зброї населенню? Кожна людина зможе стріляти у відповідь. Це дасть право себе захистити, а не надіятись на безтолкову поліцію.
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25.09.2024 22:04
+5
Тю. для вавы малой родины -то норма жизни. Бандюки паясничают друг перед другом.
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25.09.2024 21:13
+4
90-ті повертаються.....
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25.09.2024 21:11
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90-ті повертаються.....
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25.09.2024 21:11 Ответить
Вони з Кривого Рогу ніколи й не шли. Там могли поліцейський в центрі *******... і автомат забрати.
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25.09.2024 21:45 Ответить
це буде сімбіоз з 30-х американських і 90-х сндешних років по всій країні,
але у кратному розмірі...
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26.09.2024 00:15 Ответить
Тю. для вавы малой родины -то норма жизни. Бандюки паясничают друг перед другом.
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25.09.2024 21:13 Ответить
Шо, знову стріляли по бідному шифіру? Налякаені і затаскані собаки і навіть підводні човни на річці Дніпро прочесали всю Україну,а стрільці заховалися у Кривому Розі? Юзік ти?
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25.09.2024 21:19 Ответить
Колись на турнірах лицарі билися на конях списами.
Зараз - на автомобілях стрілецькою зброєю.
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25.09.2024 21:35 Ответить
Будні Сомалії. Далі буде.
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25.09.2024 21:37 Ответить
Акуна матата!

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25.09.2024 21:57 Ответить
Це ще немає вільного володіння короткоствольною та автоматичною зброєю. Коли дозволять ото тоді почнуться справжні баталії по країні з жертвами випадковими та безневинними. Лише торговці зброєю та медики, які і так не бідні, будуть у виграші. Повна заборона вогнепальної, холодної, ударної зброї з одночасним державним страхуванням на випадок кримінального заподіяння тілесних ушкоджень з оплатою лікування коштами МВС яке не спромоглося захистити честь, гідність, здоров'я громадянина.
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25.09.2024 21:55 Ответить
немає коштів мвс, є кошти платників податків
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25.09.2024 22:09 Ответить
*****? заборонити зброю у воюючий країні? ти кацап чи дурень?
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26.09.2024 04:12 Ответить
Дурень кацапуватий
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26.09.2024 21:00 Ответить
Ліки тобі вислати?
Що лікар виписав?
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26.09.2024 21:02 Ответить
А чи не настав час закону про продаж зброї населенню? Кожна людина зможе стріляти у відповідь. Це дасть право себе захистити, а не надіятись на безтолкову поліцію.
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25.09.2024 22:04 Ответить
Буде правило життя: хто перший застосує...
Все повторюється через 150-200 років або вестерн по-українськи!
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26.09.2024 00:23 Ответить
ні, треба чекати поки вбьють?
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26.09.2024 04:13 Ответить
Може це когось карали за велике хлібало ?!
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25.09.2024 22:25 Ответить
Вот вам и лечебный каннабис. Все бандюки Кр.Рога стали горячие, як свiже кiнське лайно.
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26.09.2024 07:01 Ответить
ти хоч раз курив той канабіс?
сильно на кримінал тягнуло?
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27.09.2024 03:44 Ответить
Для ще не зовсім тупих - здійснити вбивство з зареєстрованої і купленої для себе зброї це все рівно, як залишити на місці вбивства свій паспорт!
Але держава все робить, щоб народ був тупий, бо в таких легше і безпечніше гроші видурювати.
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26.09.2024 08:55 Ответить
 
 