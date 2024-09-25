В Кривом Роге неизвестные открыли огонь по автомобилю: двое раненых, в области объявили спецоперацию, - полиция. ФОТО

В среду, 25 сентября, в Кривом Роге произошла стрельба. Неизвестные обстреляли автомобиль, ранив двух мужчин.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказали правоохранители, двое неизвестных на автомобилях Renault и Volkswagen произвели несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону автомобиля Skoda, после чего уехали с места происшествия.

Двое мужчин в возрасте 29 и 31 года получили ранения. Их госпитализировали.

"Для задержания стрелков в области введена специальная полицейская спецоперация. Авто, из которого злоумышленники попали по местным жителям, уже разыскали", - говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению и их местонахождение.

Также правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 1 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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