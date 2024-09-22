Полиция задержала мужчину, который ранил двух человек из автомата в Киевской области

В Обуховском районе мужчина зашел в магазин и начал хаотичную стрельбу, ранил продавщицу и владельца заведения, и убежал.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Полицейские прибыли на место происшествия, вызвали медицинскую помощь, установили личность злоумышленника и начали операцию по задержанию стрелка. Им оказался 36-летний, ранее судимый местный житель. Полицейские оперативно задержали фигуранта в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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