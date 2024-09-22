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задержание (6651) Киевская область (3927) стрельба (3213)

Полиция задержала мужчину, который ранил двух человек из автомата в Киевской области

На Київщині чоловік поранив двох людей з автомата

В Обуховском районе мужчина зашел в магазин и начал хаотичную стрельбу, ранил продавщицу и владельца заведения, и убежал.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Полицейские прибыли на место происшествия, вызвали медицинскую помощь, установили личность злоумышленника и начали операцию по задержанию стрелка. Им оказался 36-летний, ранее судимый местный житель. Полицейские оперативно задержали фигуранта в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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Топ комментарии
+31
Ага. Давай раскажи еще что наркоману сидевшему было разрешение на автомат. Зато у жертв была только голая жопа и никакие полицаи им не помогли
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22.09.2024 19:08
+17
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22.09.2024 19:35
+16
Вистачає. Отакі якщо будуть розуміти, що можуть отримати у відповідь, то так вільно би не стріляли у людей на вулиці. Випадок не перший і не останній. Попри заборони знаходять цілі арсенали у людей, оно у одного стрілка в Києві AR15 забрали, штурмова нова ******* гвинтівка, десь він її взяв попри заборону. Допомогла заборона? А захищатися від таких нема як.
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22.09.2024 19:09
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Звісно, це був клятий ухилянт!
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22.09.2024 18:55 Ответить
Де там прихильники вільного володіння зброєю?
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22.09.2024 19:01 Ответить
Ага. Давай раскажи еще что наркоману сидевшему было разрешение на автомат. Зато у жертв была только голая жопа и никакие полицаи им не помогли
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22.09.2024 19:08 Ответить
Вистачає. Отакі якщо будуть розуміти, що можуть отримати у відповідь, то так вільно би не стріляли у людей на вулиці. Випадок не перший і не останній. Попри заборони знаходять цілі арсенали у людей, оно у одного стрілка в Києві AR15 забрали, штурмова нова ******* гвинтівка, десь він її взяв попри заборону. Допомогла заборона? А захищатися від таких нема як.
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22.09.2024 19:09 Ответить
AR15 можна офіційно купити в будь-якому збройовому магазині, тобто така зброя не заборонена. Але офіційно зареєстровану зброю жодний притомний власник не застосує для нападу.
Впевнений, що у того стрільця автомат не легальний.
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22.09.2024 19:23 Ответить
автомат і не може бути легальним, тільки сайга, але ти правильно кажеш, зареєстровану зброю ніхто для злочину не використовує, ну у вкрай рідкісних випадках і то по буху, і це десь 0, 000щось % від всіх злочинів із застосуванням зброї.
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22.09.2024 21:04 Ответить
Це просто вислів.
Можна назвати цивільну версію АК, автоматом або калашем, а можна мисливськім карабіном калібру 7,62х39.
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22.09.2024 21:27 Ответить
"автомат і не може бути легальним" - я це знаю, тому і впевнений, що він не легальний.
...якщо це дійсно автомат, а не цивільна версія АК.
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22.09.2024 23:09 Ответить
Не дай боже ********* мусора так хтось пристрелить. Хто ж тоді буде боронити владу .
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22.09.2024 19:42 Ответить
Хоплофоби вже тут. Так в Україні декілька мільйонів легальних стволів - покажіть мені хоч один злочин за останній рік з власної зареєстрованої зброї?
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22.09.2024 19:19 Ответить
і як заборона завадила наркоші стріляти з калаша по людям ?
одна справа мати в шафі сірий ствол, та зовсім інша легальний зі всіма дозволами.
п.с. купити легально зброю і зараз без проблем, немає закону про носіння та використання, бо зараз підстрілиш грабіжника у своїй хаті, сядеш у тюрягу за перевищення оборони, тому що наш КК говорить, поки ти не здох не маєш права відбиватись чи стріляти.
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22.09.2024 19:20 Ответить
Был бы ствол у пострадавших или к примеру окружающих. Жертва была бы одна- чувак с автоматом.
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22.09.2024 19:26 Ответить
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22.09.2024 19:35 Ответить
так вільного, а не незаконного, не плутай прутень з пальцем.
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22.09.2024 21:01 Ответить
Тобто зайшов у магазин постріляти у людей з автомата, 2-х поранив і аж до семи років світить? Це занадто жорстоке покарання. От якщо б 5 пачок цигарок поцупив, то інша справа була б.
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22.09.2024 19:05 Ответить
так штраф би отримав
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22.09.2024 21:05 Ответить
https://zaxid.net/lvivyanin_otrimav_7_rokiv_tyurmi_za_kradizhku_pyati_pachok_sigaret_u_striyu_n1560419 Львів'янин отримав 7 років тюрми за крадіжку п'яти пачок сигарет у Стрию Загалом чоловік викрав цигарок на 556 грн
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22.09.2024 21:44 Ответить
ти від життя відстав, недавно зміни внесли до КПК і підняли суму з якої починається кримінальна відповідальність за крадіжку. а тоді так, було таке, справа в тому, що з початком війни додали як обтяжуючу умову, що в період дії воєнного стану, і кваліфікувалися крадіжки по 4 частині. тепер за 5 пачок не посадять. і той хлопець, якщо отримав реальний строк, то вже давно вийшов.
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23.09.2024 07:30 Ответить
Закон зворотної сили немає, тому як сидів той хлопець, так і буде сидіти. Але справа не в цьому, якщо ти зрозумів сенс написаного.
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23.09.2024 11:37 Ответить
ти пишеш мені про те, в чому абсолютно не розбираєшся.
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23.09.2024 12:44 Ответить
Навіть не хочу з тобою дискутувати, якщо тобі не видно очевидні речі.
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23.09.2024 14:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=rOjk0xgoe3k - поранив продавчиню і власника закладу, та втік.
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22.09.2024 19:15 Ответить
Шо такоє автомат?

Якщо камери - модна глянути?
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22.09.2024 19:20 Ответить
така штука газовану воду продає, ти кидаєш туди копійки, а автомат тобі воду з сиропом наливає.
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22.09.2024 21:06 Ответить
Прикольно..і як ти з нього вогонь ведеш?))

Я про те - що за автоматична зброя в нього була.
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27.11.2024 21:27 Ответить
автомат це загальне поняття не тільки до зброї.
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27.11.2024 22:26 Ответить
Будемо полемізувати й залазити у інженерні хащі?)
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27.11.2024 23:06 Ответить
ніт, це тупо
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27.11.2024 23:55 Ответить
Чорд..бо я вже знайшла заколку для волосся..вона теж автомат..
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28.11.2024 00:08 Ответить
Сім років? Ви серйозно?
Чому не пожиттєво працювату у в'язниці і повна конфвскація майна?
Ще скажіть, що під домашній арест....нічний.
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23.09.2024 06:44 Ответить
мені очевидно, що ти не розумієш про що пишеш, бо за 5 пачок сигарет вже не садять, і щодо зворотньої дії закону в часі ти теж поняття не маєш і це очевидно. я то розумію, що ти хотів сказати, але так само міг і про три колоска написати, писака.
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23.09.2024 14:51 Ответить
 
 