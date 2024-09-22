Полиция задержала мужчину, который ранил двух человек из автомата в Киевской области
В Обуховском районе мужчина зашел в магазин и начал хаотичную стрельбу, ранил продавщицу и владельца заведения, и убежал.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Полицейские прибыли на место происшествия, вызвали медицинскую помощь, установили личность злоумышленника и начали операцию по задержанию стрелка. Им оказался 36-летний, ранее судимый местный житель. Полицейские оперативно задержали фигуранта в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.
Задержанному грозит лишение свободы на срок до семи лет.
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+31 ALEX SUROVV b687956a
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Впевнений, що у того стрільця автомат не легальний.
Можна назвати цивільну версію АК, автоматом або калашем, а можна мисливськім карабіном калібру 7,62х39.
...якщо це дійсно автомат, а не цивільна версія АК.
одна справа мати в шафі сірий ствол, та зовсім інша легальний зі всіма дозволами.
п.с. купити легально зброю і зараз без проблем, немає закону про носіння та використання, бо зараз підстрілиш грабіжника у своїй хаті, сядеш у тюрягу за перевищення оборони, тому що наш КК говорить, поки ти не здох не маєш права відбиватись чи стріляти.
Якщо камери - модна глянути?
Я про те - що за автоматична зброя в нього була.
Чому не пожиттєво працювату у в'язниці і повна конфвскація майна?
Ще скажіть, що під домашній арест....нічний.