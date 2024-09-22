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затримання (4313) Київська область (3806) стрілянина (1757)

Поліція затримала чоловіка, який поранив двох людей з автомата на Київщині

На Київщині чоловік поранив двох людей з автомата

В Обухівському районі Київської області чоловік зайшов у магазин і розпочав хаотичну стрілянину, поранив продавчиню і власника закладу, та втік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Поліцейські прибули на місце події, викликали медичну допомогу, встановили, особу зловмисника та розпочали операцію із затримання стрільця. Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий житель. Поліцейські оперативно затримали фігуранта в процесуальному порядку", - йдеться в повідомленні.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

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Топ коментарі
+31
Ага. Давай раскажи еще что наркоману сидевшему было разрешение на автомат. Зато у жертв была только голая жопа и никакие полицаи им не помогли
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22.09.2024 19:08
+17
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22.09.2024 19:35
+16
Вистачає. Отакі якщо будуть розуміти, що можуть отримати у відповідь, то так вільно би не стріляли у людей на вулиці. Випадок не перший і не останній. Попри заборони знаходять цілі арсенали у людей, оно у одного стрілка в Києві AR15 забрали, штурмова нова ******* гвинтівка, десь він її взяв попри заборону. Допомогла заборона? А захищатися від таких нема як.
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22.09.2024 19:09
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Звісно, це був клятий ухилянт!
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22.09.2024 18:55 Відповісти
Де там прихильники вільного володіння зброєю?
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22.09.2024 19:01 Відповісти
Ага. Давай раскажи еще что наркоману сидевшему было разрешение на автомат. Зато у жертв была только голая жопа и никакие полицаи им не помогли
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22.09.2024 19:08 Відповісти
Вистачає. Отакі якщо будуть розуміти, що можуть отримати у відповідь, то так вільно би не стріляли у людей на вулиці. Випадок не перший і не останній. Попри заборони знаходять цілі арсенали у людей, оно у одного стрілка в Києві AR15 забрали, штурмова нова ******* гвинтівка, десь він її взяв попри заборону. Допомогла заборона? А захищатися від таких нема як.
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22.09.2024 19:09 Відповісти
AR15 можна офіційно купити в будь-якому збройовому магазині, тобто така зброя не заборонена. Але офіційно зареєстровану зброю жодний притомний власник не застосує для нападу.
Впевнений, що у того стрільця автомат не легальний.
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22.09.2024 19:23 Відповісти
автомат і не може бути легальним, тільки сайга, але ти правильно кажеш, зареєстровану зброю ніхто для злочину не використовує, ну у вкрай рідкісних випадках і то по буху, і це десь 0, 000щось % від всіх злочинів із застосуванням зброї.
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22.09.2024 21:04 Відповісти
Це просто вислів.
Можна назвати цивільну версію АК, автоматом або калашем, а можна мисливськім карабіном калібру 7,62х39.
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22.09.2024 21:27 Відповісти
"автомат і не може бути легальним" - я це знаю, тому і впевнений, що він не легальний.
...якщо це дійсно автомат, а не цивільна версія АК.
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22.09.2024 23:09 Відповісти
Не дай боже ********* мусора так хтось пристрелить. Хто ж тоді буде боронити владу .
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22.09.2024 19:42 Відповісти
Хоплофоби вже тут. Так в Україні декілька мільйонів легальних стволів - покажіть мені хоч один злочин за останній рік з власної зареєстрованої зброї?
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22.09.2024 19:19 Відповісти
і як заборона завадила наркоші стріляти з калаша по людям ?
одна справа мати в шафі сірий ствол, та зовсім інша легальний зі всіма дозволами.
п.с. купити легально зброю і зараз без проблем, немає закону про носіння та використання, бо зараз підстрілиш грабіжника у своїй хаті, сядеш у тюрягу за перевищення оборони, тому що наш КК говорить, поки ти не здох не маєш права відбиватись чи стріляти.
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22.09.2024 19:20 Відповісти
Был бы ствол у пострадавших или к примеру окружающих. Жертва была бы одна- чувак с автоматом.
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22.09.2024 19:26 Відповісти
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22.09.2024 19:35 Відповісти
так вільного, а не незаконного, не плутай прутень з пальцем.
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22.09.2024 21:01 Відповісти
Тобто зайшов у магазин постріляти у людей з автомата, 2-х поранив і аж до семи років світить? Це занадто жорстоке покарання. От якщо б 5 пачок цигарок поцупив, то інша справа була б.
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22.09.2024 19:05 Відповісти
так штраф би отримав
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22.09.2024 21:05 Відповісти
https://zaxid.net/lvivyanin_otrimav_7_rokiv_tyurmi_za_kradizhku_pyati_pachok_sigaret_u_striyu_n1560419 Львів'янин отримав 7 років тюрми за крадіжку п'яти пачок сигарет у Стрию Загалом чоловік викрав цигарок на 556 грн
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22.09.2024 21:44 Відповісти
ти від життя відстав, недавно зміни внесли до КПК і підняли суму з якої починається кримінальна відповідальність за крадіжку. а тоді так, було таке, справа в тому, що з початком війни додали як обтяжуючу умову, що в період дії воєнного стану, і кваліфікувалися крадіжки по 4 частині. тепер за 5 пачок не посадять. і той хлопець, якщо отримав реальний строк, то вже давно вийшов.
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23.09.2024 07:30 Відповісти
Закон зворотної сили немає, тому як сидів той хлопець, так і буде сидіти. Але справа не в цьому, якщо ти зрозумів сенс написаного.
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23.09.2024 11:37 Відповісти
ти пишеш мені про те, в чому абсолютно не розбираєшся.
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23.09.2024 12:44 Відповісти
Навіть не хочу з тобою дискутувати, якщо тобі не видно очевидні речі.
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23.09.2024 14:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rOjk0xgoe3k - поранив продавчиню і власника закладу, та втік.
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22.09.2024 19:15 Відповісти
Шо такоє автомат?

Якщо камери - модна глянути?
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22.09.2024 19:20 Відповісти
така штука газовану воду продає, ти кидаєш туди копійки, а автомат тобі воду з сиропом наливає.
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22.09.2024 21:06 Відповісти
Прикольно..і як ти з нього вогонь ведеш?))

Я про те - що за автоматична зброя в нього була.
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27.11.2024 21:27 Відповісти
автомат це загальне поняття не тільки до зброї.
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27.11.2024 22:26 Відповісти
Будемо полемізувати й залазити у інженерні хащі?)
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27.11.2024 23:06 Відповісти
ніт, це тупо
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27.11.2024 23:55 Відповісти
Чорд..бо я вже знайшла заколку для волосся..вона теж автомат..
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28.11.2024 00:08 Відповісти
Сім років? Ви серйозно?
Чому не пожиттєво працювату у в'язниці і повна конфвскація майна?
Ще скажіть, що під домашній арест....нічний.
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23.09.2024 06:44 Відповісти
мені очевидно, що ти не розумієш про що пишеш, бо за 5 пачок сигарет вже не садять, і щодо зворотньої дії закону в часі ти теж поняття не маєш і це очевидно. я то розумію, що ти хотів сказати, але так само міг і про три колоска написати, писака.
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23.09.2024 14:51 Відповісти
 
 