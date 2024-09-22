Поліція затримала чоловіка, який поранив двох людей з автомата на Київщині

В Обухівському районі Київської області чоловік зайшов у магазин і розпочав хаотичну стрілянину, поранив продавчиню і власника закладу, та втік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.

"Поліцейські прибули на місце події, викликали медичну допомогу, встановили, особу зловмисника та розпочали операцію із затримання стрільця. Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий житель. Поліцейські оперативно затримали фігуранта в процесуальному порядку", - йдеться в повідомленні.

Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

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