Поліція затримала чоловіка, який поранив двох людей з автомата на Київщині
В Обухівському районі Київської області чоловік зайшов у магазин і розпочав хаотичну стрілянину, поранив продавчиню і власника закладу, та втік.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
"Поліцейські прибули на місце події, викликали медичну допомогу, встановили, особу зловмисника та розпочали операцію із затримання стрільця. Ним виявився 36-річний, раніше судимий місцевий житель. Поліцейські оперативно затримали фігуранта в процесуальному порядку", - йдеться в повідомленні.
Затриманому загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
Топ коментарі
+31 ALEX SUROVV b687956a
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+17 kergudu barbambiya
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+16 Vova DEN
показати весь коментар22.09.2024 19:09
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Будь ласка, зачекайте...
Впевнений, що у того стрільця автомат не легальний.
Можна назвати цивільну версію АК, автоматом або калашем, а можна мисливськім карабіном калібру 7,62х39.
...якщо це дійсно автомат, а не цивільна версія АК.
одна справа мати в шафі сірий ствол, та зовсім інша легальний зі всіма дозволами.
п.с. купити легально зброю і зараз без проблем, немає закону про носіння та використання, бо зараз підстрілиш грабіжника у своїй хаті, сядеш у тюрягу за перевищення оборони, тому що наш КК говорить, поки ти не здох не маєш права відбиватись чи стріляти.
Якщо камери - модна глянути?
Я про те - що за автоматична зброя в нього була.
Чому не пожиттєво працювату у в'язниці і повна конфвскація майна?
Ще скажіть, що під домашній арест....нічний.