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Резонансний напад на поліцейських на Вінниччині: судитимуть двох військовослужбовців, - Офіс генпрокурора. ФОТО

вбивці поліцейського на Вінниччині

Прокурори Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох військовослужбовців, які під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, їм інкриміновано закінчений замах на умисне вбивство двох осіб, з метою приховати інше кримінальне правопорушення; привласнення, а також носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї та боєприпасів без передбаченого законом дозволу; посягання на життя працівника правоохоронного органу; самовільне залишення військової частини зі зброєю.

Що встановило слідство?

Слідство встановило, що 20 квітня 2024 року на Вінниччині вночі поліцейські зупинили обвинувачених. Оскільки чоловіки неодноразово на власному автомобілі перевозили привласнене військове майно, зокрема зброю та боєприпаси, то під час перевірки автомобіля один із них, з метою приховування вчиненого кримінального правопорушення, розпочав сутичку та застосував вогнепальну зброю. Внаслідок цього один із поліцейських загинув на місці, інший отримав поранення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбивство поліцейського на Вінниччині: Судитимуть військових, які допомогли втекти підозрюваним. ФОТОрепортаж

Обвинувачені втекли з місця події та переховувались від правоохоронних органів.

вбивці поліцейського на Вінниччині
вбивці поліцейського на Вінниччині
вбивці поліцейського на Вінниччині

Затримали їх на наступний день під час спроби незаконного перетину державного кордону України до Республіки Молдова.

Наразі обвинувачені перебувають під вартою.

Напад на поліцейських на Вінниччині

Вночі 20 квітня у Гайсинському районі Вінниччини поліцейські зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

Згодом 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

На відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Згодом правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. А 21 квітня нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Правоохоронці знайшли у водоймі близько 100 гранат та 25 тисяч набоїв, які викинули обвинувачені у нападі на поліцейських на Вінниччині.

22 квітня обом підорюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Топ коментарі
+16
Тобто, на власній таратайці ганяли з фронту груженими туди-сюди.
Вільно. Регулярно. Тоді, як інші і на день не можуть вирватися у відпустку.

На кого розраховано ці бздури від прокурватури і судів-******?
ХТО їх відпускав? ХТО торгував зброєю? На якому рівні, ***********?
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16.09.2024 15:52
+7
А побиття військового депутатами Дмитруком і Куницьким не резонансна справа? Зельониє її прибили, і не згадують. Дмитрук плюнув на Україну, і Зельоних, і втік. Але ж Куницький, другий фігурант тієї ж справи, гуляє по Києву, ходить в Раду, голосує за скажені закони ОПи, і ніхто йому нічого не висуває, і не звинувачує!
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16.09.2024 16:49
+4
такої "зелено-прорашистської режисури ", для відволікання уваги українського народу від відвертої прорашистської діяльності "зелених зрадників" і здачі української територій куйлу,згідно "оманських домовленостей" буде все більше і більше.Замах на трамбона,прорашистська стрижка польського посіпаки в українського парихмахера ,волинська трагедія.турецька брехня .все це режисура куйла .по знищенні України
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16.09.2024 16:11
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Тобто, на власній таратайці ганяли з фронту груженими туди-сюди.
Вільно. Регулярно. Тоді, як інші і на день не можуть вирватися у відпустку.

На кого розраховано ці бздури від прокурватури і судів-******?
ХТО їх відпускав? ХТО торгував зброєю? На якому рівні, ***********?
показати весь коментар
16.09.2024 15:52 Відповісти
Правильні питання, але відповіді ми навряд дочекаємось.
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16.09.2024 15:55 Відповісти
Хто відпускав і прикривав? Та кум, якийсь старший сержант. На нулі офіцерів дуже мало, всім керують сержанти (по прикладу армії США).
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16.09.2024 16:04 Відповісти
Навряд. Торгують багато хто з офіцерів. І то є огидно.
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16.09.2024 16:09 Відповісти
звідки зброя, яку "неодноразово на власному автомобілі перевозили" ? теж сержант нарішав?
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16.09.2024 16:10 Відповісти
Зброя, це в тилу диковина. А на фронті цього добра гори. Щось відбирають трофейні команди, але за всім не відслідкувати.
Це не вимоги мирного часу, де кожен магазин має номери певного автомату (всі чотири, які ідуть в комплекті до автомата). Тут все змішалось.
І вся ця "необлікована" зброя розповзається вглиб країни...
Питання попиту і пропозиції...
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16.09.2024 20:34 Відповісти
залежно де служили, плюс відкати давали, хтось ще був в долі, але це ми навряд чи дізнаємося. може по викраденю і продажу війсьвого майна зброї ще йде слідство. хоча їм інкримінують з метою приховати інший злочин, то по зброї теж мали б обвинувачення висунути.
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16.09.2024 16:25 Відповісти
такої "зелено-прорашистської режисури ", для відволікання уваги українського народу від відвертої прорашистської діяльності "зелених зрадників" і здачі української територій куйлу,згідно "оманських домовленостей" буде все більше і більше.Замах на трамбона,прорашистська стрижка польського посіпаки в українського парихмахера ,волинська трагедія.турецька брехня .все це режисура куйла .по знищенні України
показати весь коментар
16.09.2024 16:11 Відповісти
А побиття військового депутатами Дмитруком і Куницьким не резонансна справа? Зельониє її прибили, і не згадують. Дмитрук плюнув на Україну, і Зельоних, і втік. Але ж Куницький, другий фігурант тієї ж справи, гуляє по Києву, ходить в Раду, голосує за скажені закони ОПи, і ніхто йому нічого не висуває, і не звинувачує!
показати весь коментар
16.09.2024 16:49 Відповісти
А "проффесіоналізм" ментів не вражає? Серед ночі в лісі зупинили авто, думаючи що там вуйко Остап з пачкою бабла і бутелем самогону. В розвалочку підійшов і почав шманати багажника. Зупинена машина поліцейською не освітлювалася, зброя ні одним ні другим не приготовлена. Менти обнагліли вдупель, навіть не подумавши про самозбереження (відсутність цього інстинкту (вже не кажу про т.з. "проффесіоналізм")це , доречі, ознака психічної неадекватності): вийшли на полювання як зазвичай з розрахунку на халяву. І не на тих попали...
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16.09.2024 19:35 Відповісти
Тобто, "Оскільки чоловіки неодноразово на власному автомобілі перевозили привласнене військове майно, зокрема зброю та **********,", то була звичайна зустрич. Мабуть поліціянти вирішили переглянути таріф в однобічному порядку? Жадібність, один з смертніх гріхів! Але, тепер вони герої.
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17.09.2024 08:40 Відповісти
 
 