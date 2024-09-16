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Винницкая область (1009) стрельба (3213) суд (24820) Офис Генпрокурора (2386)

Резонансное нападение на полицейских на Виннитчине: будут судить двух военнослужащих, - Офис генпрокурора. ФОТО

вбивці поліцейського на Вінниччині

Прокуроры Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона направили в суд обвинительный акт в отношении двух военнослужащих, которые во время проверки автомобиля убили одного полицейского, ранили другого и скрылись с места происшествия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, им инкриминируется законченное покушение на умышленное убийство двух лиц, с целью скрыть другое уголовное преступление; присвоение, а также ношение, хранение, приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; самовольное оставление воинской части с оружием.

Что установило следствие?

Следствие установило, что 20 апреля 2024 года в Винницкой области ночью полицейские остановили обвиняемых. Поскольку мужчины неоднократно на своем автомобиле перевозили присвоенное военное имущество, в частности - оружие и боеприпасы, во время проверки автомобиля один из них, с целью сокрытия совершенного уголовного преступления, начал схватку и применил огнестрельное оружие. В результате один из полицейских погиб на месте, другой получил ранения.

Обвиняемые скрылись с места происшествия и скрывались от правоохранительных органов.

вбивці поліцейського на Вінниччині
вбивці поліцейського на Вінниччині
вбивці поліцейського на Вінниччині

Задержали их на следующий день при попытке незаконного пересечения государственной границы Украины в Республику Молдова.

Сейчас обвиняемые находятся под стражей.

Нападение на полицейских в Винницкой области

Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападавший якобы являются военнослужащими бригады. В Офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Позже стало известно, что на видео расстрела полицейского в Винницкой области, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Также правоохранители обнаружили машину, в которой были подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области. 21 апреля стало известно, что нападавших на полицейских задержали в Одесской области.

22 апреля двум военнослужащим, которые устроили стрельбу в Винницкой области, сообщено о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских, а также в дезертирстве.

Правоохранители нашли в водоеме около 100 гранат и 25 тысяч патронов, которые выбросили обвиняемые в нападении на полицейских в Винницкой области.

22 апреля обоим подорванным избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Топ комментарии
+16
Тобто, на власній таратайці ганяли з фронту груженими туди-сюди.
Вільно. Регулярно. Тоді, як інші і на день не можуть вирватися у відпустку.

На кого розраховано ці бздури від прокурватури і судів-******?
ХТО їх відпускав? ХТО торгував зброєю? На якому рівні, ***********?
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16.09.2024 15:52
+7
А побиття військового депутатами Дмитруком і Куницьким не резонансна справа? Зельониє її прибили, і не згадують. Дмитрук плюнув на Україну, і Зельоних, і втік. Але ж Куницький, другий фігурант тієї ж справи, гуляє по Києву, ходить в Раду, голосує за скажені закони ОПи, і ніхто йому нічого не висуває, і не звинувачує!
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16.09.2024 16:49
+4
такої "зелено-прорашистської режисури ", для відволікання уваги українського народу від відвертої прорашистської діяльності "зелених зрадників" і здачі української територій куйлу,згідно "оманських домовленостей" буде все більше і більше.Замах на трамбона,прорашистська стрижка польського посіпаки в українського парихмахера ,волинська трагедія.турецька брехня .все це режисура куйла .по знищенні України
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16.09.2024 16:11
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Правила форума Совет форумчан
Тобто, на власній таратайці ганяли з фронту груженими туди-сюди.
Вільно. Регулярно. Тоді, як інші і на день не можуть вирватися у відпустку.

На кого розраховано ці бздури від прокурватури і судів-******?
ХТО їх відпускав? ХТО торгував зброєю? На якому рівні, ***********?
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16.09.2024 15:52 Ответить
Правильні питання, але відповіді ми навряд дочекаємось.
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16.09.2024 15:55 Ответить
Хто відпускав і прикривав? Та кум, якийсь старший сержант. На нулі офіцерів дуже мало, всім керують сержанти (по прикладу армії США).
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16.09.2024 16:04 Ответить
Навряд. Торгують багато хто з офіцерів. І то є огидно.
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16.09.2024 16:09 Ответить
звідки зброя, яку "неодноразово на власному автомобілі перевозили" ? теж сержант нарішав?
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16.09.2024 16:10 Ответить
Зброя, це в тилу диковина. А на фронті цього добра гори. Щось відбирають трофейні команди, але за всім не відслідкувати.
Це не вимоги мирного часу, де кожен магазин має номери певного автомату (всі чотири, які ідуть в комплекті до автомата). Тут все змішалось.
І вся ця "необлікована" зброя розповзається вглиб країни...
Питання попиту і пропозиції...
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16.09.2024 20:34 Ответить
залежно де служили, плюс відкати давали, хтось ще був в долі, але це ми навряд чи дізнаємося. може по викраденю і продажу війсьвого майна зброї ще йде слідство. хоча їм інкримінують з метою приховати інший злочин, то по зброї теж мали б обвинувачення висунути.
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16.09.2024 16:25 Ответить
такої "зелено-прорашистської режисури ", для відволікання уваги українського народу від відвертої прорашистської діяльності "зелених зрадників" і здачі української територій куйлу,згідно "оманських домовленостей" буде все більше і більше.Замах на трамбона,прорашистська стрижка польського посіпаки в українського парихмахера ,волинська трагедія.турецька брехня .все це режисура куйла .по знищенні України
показать весь комментарий
16.09.2024 16:11 Ответить
А побиття військового депутатами Дмитруком і Куницьким не резонансна справа? Зельониє її прибили, і не згадують. Дмитрук плюнув на Україну, і Зельоних, і втік. Але ж Куницький, другий фігурант тієї ж справи, гуляє по Києву, ходить в Раду, голосує за скажені закони ОПи, і ніхто йому нічого не висуває, і не звинувачує!
показать весь комментарий
16.09.2024 16:49 Ответить
А "проффесіоналізм" ментів не вражає? Серед ночі в лісі зупинили авто, думаючи що там вуйко Остап з пачкою бабла і бутелем самогону. В розвалочку підійшов і почав шманати багажника. Зупинена машина поліцейською не освітлювалася, зброя ні одним ні другим не приготовлена. Менти обнагліли вдупель, навіть не подумавши про самозбереження (відсутність цього інстинкту (вже не кажу про т.з. "проффесіоналізм")це , доречі, ознака психічної неадекватності): вийшли на полювання як зазвичай з розрахунку на халяву. І не на тих попали...
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16.09.2024 19:35 Ответить
Тобто, "Оскільки чоловіки неодноразово на власному автомобілі перевозили привласнене військове майно, зокрема зброю та **********,", то була звичайна зустрич. Мабуть поліціянти вирішили переглянути таріф в однобічному порядку? Жадібність, один з смертніх гріхів! Але, тепер вони герої.
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17.09.2024 08:40 Ответить
 
 