Разыскиваемые за убийство полицейского лица не являются военнослужащими 28 ОМБр, - пресс-центр бригады (обновлено)
28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.
"Два разыскиваемых лица не являются военнослужащими 28 ОМБр", - заверили в бригаде и призвали не распространять ложную информацию.
В свою очередь, ОК "Юг" относительно информации "о причастности наших военнослужащих" к совершению тяжкого преступления в Винницкой области, отмечает : "командование войск оперативного командования "Юг" максимально способствует правоохранительным органам в поиске и задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления. Искренние соболезнования семье погибшего полицейского. Это тяжелая утрата и виновные должны обязательно понести наказание".
"Дополнительно отметим, что подозреваемые в совершении преступления лица, уже более года не имеют отношения к 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Мы прилагаем все усилия, чтобы способствовать расследованию этого случая и обеспечить справедливость. Просим всех, кто владеет информацией о подозреваемых, сообщить в правоохранительные органы", - добавляют в ОК "Юг".
Ранее сообщалось, что сегодня, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий, а его напарник был ранен.
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Бичара бичару бичить здалеку.
вже все відомо, лиш чомусь не пишуть нікуя...
ці дві особи ВЖЕ понад рік не є службовцями бригади.
тож не можна встановити що люди були звільнені чи переведені з бригади
не знаючи іх даних.
Мене бісив маланець від Зебіла Куніцкий, який доколупувався до поліцейських! Якби він попав на мене, то давно би полірував кошерною мордою асфальт, або отримав кулю у коліно!
"До Зеленського підійшла журналістка з проханням прокоментувати ситуацію навколо кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького.
Президент відповів, що, за його інформацією, Олександр Куницький "здав паспорт". Журналісти уточнили, що кандидат від "Слуги народу" тільки заявив про намір відмовитися від громадянства Ізраїлю, але юридично він досі має два паспорти на руках.
Раніше з'явилася інформація про наявність в Олександра Куницького подвійного громадянства, що заборонено українським законодавством.
Куницький згодом підтвердив, що є громадянином Ізраїлю, проте стверджує, що на момент подачі заяви в ЦВК написав заяву в генеральне консульство Ізраїлю в Києві про відмову від ізраїльського громадянства.
ЦВК скасувала реєстрацію Куницького, але через іншу причину - він не жив останні 5 років в Україні, проте суд скасував рішення ЦВК про зняття Куницького з виборів."
І таких журналістських розслідувань масса!
Це ще що, Ви поцікавтеся про депутата р. іванісова,там і підробка дипломів про освіту, і судимості, зокрема за групове згвалтування неповнолітньої в нрупі осіб та ще й неприродним способом.
Всі начальники поліцейських, які загинули мають бути звільнені із займаних посад. ПОКАЗОВО ЗВІЛЬНЕНІ ! Вони хоч щось вчать своїх підлеглих?! Хто проводив відбір кадрів, інструктаж, навчання поліцейських ?! Поліцейські абсолютно неготові були до служби в поліції судячи по поведінці яку можемо бачити з нагрудних камер!
Так не працює
Враховуючи скільки випадків того, коли поліцейські чіпляються до військових
Ну і також треба враховувати. Що військову флізку можна купити в кожному воєнторгу
Тому навпаки. На місці поліції потрібно бути обережним, ряжаних вистачає
А ще, недотримання дистанції - це взагалі жах.
Але КАРМА, вона тітонька ласкава…
Мусорські з прокурорським «чудять», «забули» мабуть, про ВРАДІЇВКУ та Сашка Білого!!
Свято, невідворотнє…
Не боїтесь, що та " карма" наступного разу і до вас добереться?
Це трагедія і це зрозуміло. Але, виявляється, що у нас одні громадяни "рівніше" в правах за інших. Бо коли гинули люди на блок-постах і дуже часто з-за помилки тих, хто чатував на блок-постах - це все замовчувалося. Коли з якихось причин на Берестейській в Києві розстріляли колону військових, як потім з'ясувалося - стріляли свої ж - всі речники написали, що то знищили ДРГ. У тих "офіцерів" на їх сторінках досі є ця інформація і навіть не спростували і не вибачилися. Бо то якісь солдати і цивільні загинули. А тут вбивство поліцейського - і вже всі мас-медіа стоять на вухах. А цілий Міністр прозрів і побачив, що війна і в тилу іде. А тотнам тут періодично розповідають, що всі цивільні то є "косарі". А окауєцця - в тилу теж війна!
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Значить дані цих злочинців встановлені. Значить відомі їх прізвища, є фото з особових справ, якщо вони були військовослужбовцями.
Чому до цих пір не опубліковані їх фото в ЗМІ, якщо їх дійсно розшукують ?
Знову влада щось скриває.
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Значить їх особи встановлені. Відомі їх прізвища. Значить є особові справи,в яких є їх фото. Якщо їх так дійсно розшукують і ГОЛОВНЕ ХОЧУТЬ ЗНАЙТИ, то чому до цих пір не опублівовані їх фото в ЗМІ ?
Влада знову щось скриває від українців.
Ідейні теж є. Мало але є
До 25 туди ідуть за грошима частіше
За бронею уже після 25....
Ми не знаємо всіх обставин нападу, але схоже на те, що напад був швидким і неочікуваним для патрульних, і в такому випадку перевага була на боці тих, хто напав.
Мабуть у воєнний час зупинка легкового автомобіля, в якому, крім водія, може знаходитись до чотирьох озброєних, готових до бою нападників, є вкрай небезпечним заходом для екіпажу з двох патрульних. Навіть коли один з них тримає на прицілі зупинений автомобіль.
Если бы они имели боевой опыт - то данная история могла не произойти !
Чекаємо на офіційне підтвердження.
Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського.