Разыскиваемые за убийство полицейского лица не являются военнослужащими 28 ОМБр, - пресс-центр бригады (обновлено)

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Два разыскиваемых лица не являются военнослужащими 28 ОМБр", - заверили в бригаде и призвали не распространять ложную информацию.

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В свою очередь, ОК "Юг" относительно информации "о причастности наших военнослужащих" к совершению тяжкого преступления в Винницкой области, отмечает : "командование войск оперативного командования "Юг" максимально способствует правоохранительным органам в поиске и задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления. Искренние соболезнования семье погибшего полицейского. Это тяжелая утрата и виновные должны обязательно понести наказание".

"Дополнительно отметим, что подозреваемые в совершении преступления лица, уже более года не имеют отношения к 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Мы прилагаем все усилия, чтобы способствовать расследованию этого случая и обеспечить справедливость. Просим всех, кто владеет информацией о подозреваемых, сообщить в правоохранительные органы", - добавляют в ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий, а его напарник был ранен.