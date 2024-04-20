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Разыскиваемые за убийство полицейского лица не являются военнослужащими 28 ОМБр, - пресс-центр бригады (обновлено)

розстріл,вінниччина

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

"Два разыскиваемых лица не являются военнослужащими 28 ОМБр", - заверили в бригаде и призвали не распространять ложную информацию.

Также читайте: Стрельба в Винницкой области: погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий. ФОТО

28 бригада

В свою очередь, ОК "Юг" относительно информации "о причастности наших военнослужащих" к совершению тяжкого преступления в Винницкой области, отмечает : "командование войск оперативного командования "Юг" максимально способствует правоохранительным органам в поиске и задержании лиц, подозреваемых в совершении преступления. Искренние соболезнования семье погибшего полицейского. Это тяжелая утрата и виновные должны обязательно понести наказание".

"Дополнительно отметим, что подозреваемые в совершении преступления лица, уже более года не имеют отношения к 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода. Мы прилагаем все усилия, чтобы способствовать расследованию этого случая и обеспечить справедливость. Просим всех, кто владеет информацией о подозреваемых, сообщить в правоохранительные органы", - добавляют в ОК "Юг".

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий, а его напарник был ранен.

Автор: 

Винницкая область (1028) стрельба (3250) 28 отдельная механизированная бригада (184)


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Топ комментарии
+14
Я служив у14-15роках в Ато. Після звільнення я неодноразово підходив до поліцейських і робив їм зауваження, що вони підходять до зупинених машин розслабленими, без готовності реагувати на озброєний спротив. Розпитував у патрульних, чи є у них поточні навчання з медицини з поводженням із громадянами у воєнний час? Відповідь - Ні!
Мене бісив маланець від Зебіла Куніцкий, який доколупувався до поліцейських! Якби він попав на мене, то давно би полірував кошерною мордою асфальт, або отримав кулю у коліно!
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20.04.2024 13:03
+13
Непрофесійні дії поліцейських! Біда з кадрами в поліції... Їм хоч інструкції читає, вчить їх, як потрібно поводитись у таких ситуаціях?! Не говорячи вже про те, що зараз військовий час... Шкода хлопців поліцейських, поплатились за порушення всіх інструкцій.
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20.04.2024 12:56
+12
Міністр внутрішніх справ має подати у відставку, що його підлеглі так непрофесійно поводяться !
Всі начальники поліцейських, які загинули мають бути звільнені із займаних посад. ПОКАЗОВО ЗВІЛЬНЕНІ ! Вони хоч щось вчать своїх підлеглих?! Хто проводив відбір кадрів, інструктаж, навчання поліцейських ?! Поліцейські абсолютно неготові були до служби в поліції судячи по поведінці яку можемо бачити з нагрудних камер!
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20.04.2024 13:03
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Та то можуть бути друзяки того Гогилашвілі, або якійсь подібний непотріб типу кацапських агентів...
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20.04.2024 12:51 Ответить
До речі, чудова ідея! Треба того гогішвілі покликати як иксперда з бикування.
Бичара бичару бичить здалеку.
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20.04.2024 13:23 Ответить
А хто вони є? Хіба так складно встановити і оприлюднити за стільки часу?
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20.04.2024 12:51 Ответить
Вже оприлюднені їхні дані.
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20.04.2024 13:25 Ответить
ти читай уважніше
вже все відомо, лиш чомусь не пишуть нікуя...
ці дві особи ВЖЕ понад рік не є службовцями бригади.
тож не можна встановити що люди були звільнені чи переведені з бригади
не знаючи іх даних.
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20.04.2024 13:27 Ответить
Ще й питання - причини звільнення з бригади.
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20.04.2024 13:42 Ответить
Кацапи.
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20.04.2024 14:15 Ответить
Та вродi на вiдео син каже шо вони з 58-ой ОРТГ.
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20.04.2024 14:31 Ответить
Бляха-муха... Один досматривает, а второй, на расстоянии, держит на прицеле. Сбились в кучу, вот и результат.
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20.04.2024 12:52 Ответить
Непрофесійні дії поліцейських! Біда з кадрами в поліції... Їм хоч інструкції читає, вчить їх, як потрібно поводитись у таких ситуаціях?! Не говорячи вже про те, що зараз військовий час... Шкода хлопців поліцейських, поплатились за порушення всіх інструкцій.
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20.04.2024 12:56 Ответить
Зараз майже скрізь проблема з кадрами
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20.04.2024 13:10 Ответить
То поліцейські непрофесійні чи їх впершу чергу на передок? Я стомився визначать чи нашому мудрому наріду хрестик надівать чи труси знімать.
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20.04.2024 14:27 Ответить
как минимум - профессиональнее тракториста\хлебопашца, да и опыт "на передке" как-то сам собою придет (если не пристрелят). и в первую очередь начнут следить\пресекать возможные обстрелы\пути отступления\первую помощь, а не трясти бабло\***********\показывать кто главный и кто закон а кто нет. вообще, политика государства по отношению к оружию - как мини "будапештский меморандум", который - оказывается - никого в результате не спас, а только усугубил и агрессора и жертву.
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20.04.2024 14:37 Ответить
Ну а от якщо повибивають зуби тобі за свинособачий язик, то заявлять буш бігти на передок?
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20.04.2024 15:06 Ответить
дык ротации надо делать
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20.04.2024 15:15 Ответить
Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до https://www.facebook.com/28mechanizedbrigade?__cft__%5B0%5D=AZXe510CAAVqR4w3i-P5SS5GI_RHUXzY5IGecxCe7uSH-JG6rftjB95whUpprtt6FxIZzYRcm0f539AjJEEfrRx3NKddol5J6zFn0nbcZbDVQAWBN5STnKCLVc7WHXndCZILu89rCuY3_4PY7wCkv9kySRUYzUYwfJtxXEHVY9NOGK-t4ANc7YWjF9PsrapZKd9nanXrXi1lWI7VqQbFSLZ0&__tn__=-%5DK-R 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу . - Не понятно... Их перевели в другое подразделение или что? Ведь вряд ли их демобилизовали по состоянию здоровья.
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20.04.2024 12:58 Ответить
Можливо це СЗЧешники, яким вже призупинено службу оскільки в ЄРДР ДБР внесло дані по них. Можливо навіть є вже по ним і рішення суду. Думаю все скоро дізнаємось.
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20.04.2024 13:31 Ответить
-и выехали из Украины в прошлом году.Или выедут,как обычно.
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20.04.2024 13:02 Ответить
Go back to Russia!
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20.04.2024 13:06 Ответить
Я служив у14-15роках в Ато. Після звільнення я неодноразово підходив до поліцейських і робив їм зауваження, що вони підходять до зупинених машин розслабленими, без готовності реагувати на озброєний спротив. Розпитував у патрульних, чи є у них поточні навчання з медицини з поводженням із громадянами у воєнний час? Відповідь - Ні!
Мене бісив маланець від Зебіла Куніцкий, який доколупувався до поліцейських! Якби він попав на мене, то давно би полірував кошерною мордою асфальт, або отримав кулю у коліно!
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20.04.2024 13:03 Ответить
Цей прищ, куніцький, громадянин Ізраілю, капрал ЦАХАЛ( що дуже добре), але завдяки родинним з'вязкам із Зеленьським у порушення Конституції України, був Зеленьським посажений у народні депутати України. Скінчиця строк депутатства і прищ Куницький від'їде із заробленими грошамиидо Ізраілю.
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20.04.2024 13:14 Ответить
Не з заробленими, а вкраденими
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20.04.2024 13:38 Ответить
Це "депутат" куницький перед повномасштабним вторгенням тиждень перебував в рашці. Що він там робив? А під часповномасштабного вторгнення їздив і фотографував українські блокпости так, як це робив і шуфрич.
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20.04.2024 14:47 Ответить
Іншого не рузумію. Нікого із журналістів, наявність іноземного громадянина у ВРУ не цікавить. Жодної статті на цю тему. А писали би, може і петицію Зеленьському вписали- лишити громадянства як і Корбана наприклад.
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20.04.2024 15:17 Ответить
Була маса статей, але "найвеличніший", як завжди все похерив.
"До Зеленського підійшла журналістка з проханням прокоментувати ситуацію навколо кандидата від "Слуги народу" Олександра Куницького.

Президент відповів, що, за його інформацією, Олександр Куницький "здав паспорт". Журналісти уточнили, що кандидат від "Слуги народу" тільки заявив про намір відмовитися від громадянства Ізраїлю, але юридично він досі має два паспорти на руках.


Раніше з'явилася інформація про наявність в Олександра Куницького подвійного громадянства, що заборонено українським законодавством.

Куницький згодом підтвердив, що є громадянином Ізраїлю, проте стверджує, що на момент подачі заяви в ЦВК написав заяву в генеральне консульство Ізраїлю в Києві про відмову від ізраїльського громадянства.

ЦВК скасувала реєстрацію Куницького, але через іншу причину - він не жив останні 5 років в Україні, проте суд скасував рішення ЦВК про зняття Куницького з виборів."
І таких журналістських розслідувань масса!
Це ще що, Ви поцікавтеся про депутата р. іванісова,там і підробка дипломів про освіту, і судимості, зокрема за групове згвалтування неповнолітньої в нрупі осіб та ще й неприродним способом.
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20.04.2024 15:38 Ответить
Міністр внутрішніх справ має подати у відставку, що його підлеглі так непрофесійно поводяться !
Всі начальники поліцейських, які загинули мають бути звільнені із займаних посад. ПОКАЗОВО ЗВІЛЬНЕНІ ! Вони хоч щось вчать своїх підлеглих?! Хто проводив відбір кадрів, інструктаж, навчання поліцейських ?! Поліцейські абсолютно неготові були до служби в поліції судячи по поведінці яку можемо бачити з нагрудних камер!
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20.04.2024 13:03 Ответить
А ви знаєте, що дійсно розслабляє людей військові авто та форма на людині, бо вважають, що то наші воїни, і від них не чекають лиха))
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20.04.2024 13:09 Ответить
Фігня
Так не працює
Враховуючи скільки випадків того, коли поліцейські чіпляються до військових

Ну і також треба враховувати. Що військову флізку можна купити в кожному воєнторгу
Тому навпаки. На місці поліції потрібно бути обережним, ряжаних вистачає
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20.04.2024 14:03 Ответить
Здивувало (окрім усього іншого) те що поліціянт чекав коли тому що його вдарив передадуть ножа...
А ще, недотримання дистанції - це взагалі жах.
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20.04.2024 13:13 Ответить
Раніше другокурсників на патрулювання не посилали..курсантський максимум був - охорона виборчих дільниць, охорона всіляких шкільних випускних, 1 вересня, останній двіночок та заходів на державні свята (останній захід - навіть не по формі).
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20.04.2024 13:48 Ответить
Прокурор-убивця, на підпитку, що убив військового з НацГвардії(батька 3-х діток) на блок-посту під час дії комендантської години та виконання ним службових обов'язків, тихенько морозиться по камерам СІЗО, щоб його паскуду, не придушили побратими, убитого ним НацГвардійця!!
Але КАРМА, вона тітонька ласкава…
Мусорські з прокурорським «чудять», «забули» мабуть, про ВРАДІЇВКУ та Сашка Білого!!
Свято, невідворотнє…
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20.04.2024 13:06 Ответить
Ну до чого тут " карма". Злочинці перевозили зброю, поліцейськи затримавши авто вночі, діяли розлаблено, за що і поплатилися. А вам би як хотілося, що б обох поліцейських вбили?
Не боїтесь, що та " карма" наступного разу і до вас добереться?
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20.04.2024 13:18 Ответить
Взагалі зараз не потрібно виправдовуватися - виправдовуються винні

Це трагедія і це зрозуміло. Але, виявляється, що у нас одні громадяни "рівніше" в правах за інших. Бо коли гинули люди на блок-постах і дуже часто з-за помилки тих, хто чатував на блок-постах - це все замовчувалося. Коли з якихось причин на Берестейській в Києві розстріляли колону військових, як потім з'ясувалося - стріляли свої ж - всі речники написали, що то знищили ДРГ. У тих "офіцерів" на їх сторінках досі є ця інформація і навіть не спростували і не вибачилися. Бо то якісь солдати і цивільні загинули. А тут вбивство поліцейського - і вже всі мас-медіа стоять на вухах. А цілий Міністр прозрів і побачив, що війна і в тилу іде. А тотнам тут періодично розповідають, що всі цивільні то є "косарі". А окауєцця - в тилу теж війна!
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20.04.2024 13:09 Ответить
........Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до https://www.facebook.com/28mechanizedbrigade?__cft__%5B0%5D=AZXe510CAAVqR4w3i-P5SS5GI_RHUXzY5IGecxCe7uSH-JG6rftjB95whUpprtt6FxIZzYRcm0f539AjJEEfrRx3NKddol5J6zFn0nbcZbDVQAWBN5STnKCLVc7WHXndCZILu89rCuY3_4PY7wCkv9kySRUYzUYwfJtxXEHVY9NOGK-t4ANc7YWjF9PsrapZKd9nanXrXi1lWI7VqQbFSLZ0&__tn__=-%5DK-R 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу . ........
===========
Значить дані цих злочинців встановлені. Значить відомі їх прізвища, є фото з особових справ, якщо вони були військовослужбовцями.
Чому до цих пір не опубліковані їх фото в ЗМІ, якщо їх дійсно розшукують ?
Знову влада щось скриває.
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20.04.2024 13:09 Ответить
Та все вже в відкритому доступі
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20.04.2024 13:19 Ответить
В ящике явно не апельсины были. Интересно узнать из какой бригады вывозят такие загадочные ящики.
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20.04.2024 13:13 Ответить
І д її везуть?
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20.04.2024 14:06 Ответить
....Додатково зазначимо, що підозрювані у вчиненні злочину особи, вже понад рік не мають відношення до https://www.facebook.com/28mechanizedbrigade?__cft__%5B0%5D=AZXe510CAAVqR4w3i-P5SS5GI_RHUXzY5IGecxCe7uSH-JG6rftjB95whUpprtt6FxIZzYRcm0f539AjJEEfrRx3NKddol5J6zFn0nbcZbDVQAWBN5STnKCLVc7WHXndCZILu89rCuY3_4PY7wCkv9kySRUYzUYwfJtxXEHVY9NOGK-t4ANc7YWjF9PsrapZKd9nanXrXi1lWI7VqQbFSLZ0&__tn__=-%5DK-R 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу . ...
===========================
Значить їх особи встановлені. Відомі їх прізвища. Значить є особові справи,в яких є їх фото. Якщо їх так дійсно розшукують і ГОЛОВНЕ ХОЧУТЬ ЗНАЙТИ, то чому до цих пір не опублівовані їх фото в ЗМІ ?
Влада знову щось скриває від українців.
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20.04.2024 13:13 Ответить
Тобто понад рік вони демобілізовані, чи як? Чи воюють віддалено дистанційно? А що, так можна було?
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20.04.2024 13:29 Ответить
Тобі ж сказали вже - опубліковані. Досить гадити.
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20.04.2024 13:56 Ответить
Скоро почуємо шо вони напередодні взагалі зввльнились з арміїї ?.
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20.04.2024 13:14 Ответить
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20.04.2024 13:20 Ответить
Батько з сином? Є кадри з нагрудного відеореєстратора, схоже з місця злочину?
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20.04.2024 13:41 Ответить
второй с низу на Зелю похож
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20.04.2024 14:01 Ответить
Туди йдуть, щоб відкосити від армії, а не бути поліцейськими
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20.04.2024 13:28 Ответить
Ну ні
Ідейні теж є. Мало але є
До 25 туди ідуть за грошима частіше
За бронею уже після 25....
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20.04.2024 14:06 Ответить
Співчуття родині загиблого молодого хлопця-поліцейського, відновлення здоровʼя пораненому.
Ми не знаємо всіх обставин нападу, але схоже на те, що напад був швидким і неочікуваним для патрульних, і в такому випадку перевага була на боці тих, хто напав.
Мабуть у воєнний час зупинка легкового автомобіля, в якому, крім водія, може знаходитись до чотирьох озброєних, готових до бою нападників, є вкрай небезпечним заходом для екіпажу з двох патрульних. Навіть коли один з них тримає на прицілі зупинений автомобіль.
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20.04.2024 13:28 Ответить
читайте "В августе 44го"- як треба машини з діверсантами перевіряти - три трупа та важко поранена радістка (автор брав дані з архівів нквс)
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20.04.2024 13:33 Ответить
Если бы сделать ТАК что бы копы имели максимально лучшую боевую подготовку - пропустив их через бои на передке!!!!
Если бы они имели боевой опыт - то данная история могла не произойти !
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20.04.2024 13:54 Ответить
⚡️ЗМІ стверджують, що розшукуваних за вбивство поліцейського затримано

Чекаємо на офіційне підтвердження.
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20.04.2024 13:58 Ответить
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20.04.2024 13:59 Ответить
Ні
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20.04.2024 18:33 Ответить
ДРГ
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20.04.2024 14:03 Ответить
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20.04.2024 14:07 Ответить
це ти того чувака маєш на увазі,що бикував на поліцейських а його коханка кричала,як ненормальна? це той,що похоронний бізнес мав? після того,як у Дніпрі кацап застрелив 2 поліцейських в тч.дівчину,я б на місці поліцейських валив би всіх таких у машинах після першого ж попередження,особливо,якщо якісь чуваки їздять цивільним авто в 2 години ночі,в коменданську годину....
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20.04.2024 14:24 Ответить
Точно! Вони не військові. Один вчитель ботаніки а інший повар в дитсадку.
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20.04.2024 14:14 Ответить
Одеський воєнком теж криштально чесна людина. Сама гуменюк казала.
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20.04.2024 14:17 Ответить
гуменюк уволили уже
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20.04.2024 14:24 Ответить
Це місцеві,батько й син,військові. Судячи з прізвищ або цигани або молдавани...а може й греки якісь...
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20.04.2024 14:26 Ответить
Підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині - військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ ЗСУ.

Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського.
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20.04.2024 14:54 Ответить
А як вони звільнися рік тому..шо за брєд
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20.04.2024 15:16 Ответить
задним числом звільнили
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20.04.2024 15:34 Ответить
Термін великий..більше року...це легко виявити..занадто гучно..не прикриєш...і теж є злочин вчинений групою посадових осіб...командир бригади,начфін і вище, відділ персоналу, стройова частина..переробка купи документів...не вірю
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20.04.2024 15:54 Ответить
так зараз прийняли закон про мобілізацію засуджених. Там нібито можно брати в ЗСУ навіть вбивць. Головне щоб це був один вбитий, а не більше.
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20.04.2024 16:37 Ответить
У машині можуть бути наркотики.
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21.04.2024 08:51 Ответить
 
 