Стрельба в Винницкой области: погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий. ФОТО

В результате ночной стрельбы в Винницкой области погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Погибший во время ночного нападения полицейский – 20-летний Максим Зарецкий. Национальная полиция Украины склоняет головы в трауре за гибелью нашего коллеги", - подчеркивают в Нацполиции.

Напомним, сегодня, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий, а его напарник был ранен.

Максиму было 20 лет. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции.

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"Без единственного сына остались его родители. Он был патриотом, надежным товарищем, добросовестным и преданным делу правоохранителем. Коллектив Национальной полиции выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего полицейского", - говорится в сообщении.