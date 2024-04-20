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Стрельба в Винницкой области: погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий. ФОТО

В результате ночной стрельбы в Винницкой области погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"Погибший во время ночного нападения полицейский – 20-летний Максим Зарецкий. Национальная полиция Украины склоняет головы в трауре за гибелью нашего коллеги", - подчеркивают в Нацполиции.

Напомним, сегодня, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий, а его напарник был ранен.

Максиму было 20 лет. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции.

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Максим Зарецький

"Без единственного сына остались его родители. Он был патриотом, надежным товарищем, добросовестным и преданным делу правоохранителем. Коллектив Национальной полиции выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего полицейского", - говорится в сообщении.

Автор: 

Винницкая область (1033) Нацполиция (16458) стрельба (3251)


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Топ комментарии
+37
Щирі співчуття родині загиблого поліцейського! Який біль, гинуть від своїх же ж. Навіщо було стріляти?! Чого боялися? Ех, українці!
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20.04.2024 12:10
+24
Зараз набіжить здичавіла гопота і почне гавкати чого він не на фронті, хоча йому всього 20 років було. RIP
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20.04.2024 12:15
+24
20 років. Курсант. Маю великий сумнів, що він був суперкорупціонером.

А взагалі, дитина загинула. Не треба брудом поливати.
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20.04.2024 12:28
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Рашистську сволоту українці не будуть героїзувати, а вот до поліцейських є питання. Поліцейські сьогодні не захищають українців, а якщо не захищають в такий важкий час, то тоді за ким сумувати?
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20.04.2024 14:00 Ответить
Просто шок, когда читаешь комментарии украинцев об этом ужасном происшествии, хладнокровном, и жестоком убийстве этого мальчишки полицейского, не по себе, когда понимаешь, какие люди стремятся к нам в Евросоюз, с какими тараканами в головах.
На видео ведь видно, как он общался с этими бандитами в камуфляже, как и положено нормальному полицейскому у нас например, видимо принял их за военных, ужасает, что таких комментариев множество в интернете.
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21.04.2024 08:08 Ответить
Тут повно тролів, як і на інших ресурсах. Враження таке, що ви з місяця впали на форум сьогодні. Не потрібно тут нагнітати "кто ломится к нам в евросоюз"! Не виключаю що і ви троляка.
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21.04.2024 14:03 Ответить
Щирі співчуття рідним. Світла пам'ять 🫡
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20.04.2024 13:03 Ответить
шкода пацана...а його керівнику, за підготовку підлеглого *****, треба дати
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20.04.2024 13:22 Ответить
патрулювати ідуть не по ініціативі, а по графіку і встановленому маршруту.
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20.04.2024 22:46 Ответить
Боже мой... Ну как так можно...!?
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20.04.2024 13:47 Ответить
Шкода що загинув такий молодик.Напевно не мав досвіду.В колишньому союзі до міліції брали тільки після служби в армії в т.ч. і до навчальних закладів мвд.Зараз подивишся на курсантів-поліцейських які після школи-діти
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20.04.2024 14:36 Ответить
Співчуття родині загиблого. А цим покидькам треба дати пожиттєве!
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20.04.2024 16:25 Ответить
В них і так смертний вирок. Як і великій кількості хлопців, що на передовій. Вижити у пеклі три роки не реально. Сухопутка тим більше. Їм плювати. Може криша і поїхала. Або стало байдуже.
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20.04.2024 17:51 Ответить
що ти чешеш тупориле?
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20.04.2024 22:47 Ответить
Що не зрозуміло, баране, хлопці з початку війни без передиху, країна мало що робить для реабілітації (я не конкретно про цих)
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21.04.2024 13:43 Ответить
мені все зрозуміло, ти д..б
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21.04.2024 16:41 Ответить
Щось ноги перестали смердiть. Пiду чайник поставлю.
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20.04.2024 18:10 Ответить
Помер Максим.....
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20.04.2024 18:13 Ответить
Без привязки до події: вони(пол) виконують забаганки бізнесу із столиці,який приїхав і витісняє місцевий.
А ще ширяться думки,чому так часто почали штрафувати: бо половину їх мають мобілізувати,а "корисних" залишуть.
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20.04.2024 21:16 Ответить
Подивився відео з боді-камери, а там просто холоднокровне вбивство. Поліцейський просто робив свою роботу, спілкувався ввічливо. Все ж таки, напарник має підстраховувати в таких ситуаціях.
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20.04.2024 23:05 Ответить
Це тільки початок-- поліція перетворилася на антиконституційний та антизакониий орган. Далі буде!
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21.04.2024 09:09 Ответить
Господи((, жах який. Нічого ж такого провокативного хлопець не зробив, хіба що ретельно перевіряв транспортний засіб. Або дрг, або реально в хлопців щось таке було в автівці, за що б їх однозначно затримали чи покарали.. Трагічна історія((
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21.04.2024 14:05 Ответить
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