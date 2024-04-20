Стрельба в Винницкой области: погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий. ФОТО
В результате ночной стрельбы в Винницкой области погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
"Погибший во время ночного нападения полицейский – 20-летний Максим Зарецкий. Национальная полиция Украины склоняет головы в трауре за гибелью нашего коллеги", - подчеркивают в Нацполиции.
Напомним, сегодня, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий, а его напарник был ранен.
Максиму было 20 лет. С 2021 года он учился в Национальной академии внутренних дел и полтора года служил в секторе реагирования патрульной полиции.
"Без единственного сына остались его родители. Он был патриотом, надежным товарищем, добросовестным и преданным делу правоохранителем. Коллектив Национальной полиции выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего полицейского", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На видео ведь видно, как он общался с этими бандитами в камуфляже, как и положено нормальному полицейскому у нас например, видимо принял их за военных, ужасает, что таких комментариев множество в интернете.
А ще ширяться думки,чому так часто почали штрафувати: бо половину їх мають мобілізувати,а "корисних" залишуть.