Подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области - военнослужащие в/ч Сухопутных войск, - командование Сухопутных войск
На видео расстрела полицейского в Винницкой области, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает пресc-центр Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего во время ночного нападения в Винницкой области полицейского Максима Зарецкого. Склоняем головы в трауре вместе с работниками Национальной полиции Украины, которые с нами выполняют задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечают в Сухопутных войсках.
Также отмечается, что это невосполнимая потеря, виновные в этом преступлении должны понести строжайшее наказание.
"На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Командование Сухопутных войск предоставит максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", - добавляют в Сухопутных войсках.
Ранее сообщалось, что сегодня, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий, а его напарник был ранен.
28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады. В Офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.
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Розсмішив до сліз своїм дописом екс-мєнт Алєкс Бондаренко. Дзвонити 102 і розповідати про незаконні дії поліціянтів - це те ж саме, що скаржитись ватажку колумбійського наркокартелю, що його люди продають кокаїн на вулицях міста
Але все одно психонув, обізвав їх довбойобами. Тому що тим складним ножиком насправді міг би вспороти їх обох. Перекривали один одного. ПМ висить десь на бедрі. Питаю - скільки тобі треба секунд привести до бою? Покажи, як ти його дістаєш? Півхвилини ковирявся )))
Обурила саме їх підготовка.
Питає - що у вас в кишені рюкзака?
Дістаю турнікет.
-Що це?
Нормально?
Загалом, мій бойовий досвід більше як стрілець-штурмовик. В інтернаціональному батальйоні. Не Легіон, а інший (думаю, Ви вже знаєте). І тренувався разом, і воював разом зі спецурою з усіх країн світу. Отжеж, доля така спіткала під старість ))