Подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области - военнослужащие в/ч Сухопутных войск, - командование Сухопутных войск

На видео расстрела полицейского в Винницкой области, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресc-центр Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего во время ночного нападения в Винницкой области полицейского Максима Зарецкого. Склоняем головы в трауре вместе с работниками Национальной полиции Украины, которые с нами выполняют задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечают в Сухопутных войсках.

Также отмечается, что это невосполнимая потеря, виновные в этом преступлении должны понести строжайшее наказание.

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"На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Командование Сухопутных войск предоставит максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", - добавляют в Сухопутных войсках.

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий, а его напарник был ранен.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады. В Офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.