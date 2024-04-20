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Подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области - военнослужащие в/ч Сухопутных войск, - командование Сухопутных войск

розстріл

На видео расстрела полицейского в Винницкой области, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает пресc-центр Сухопутных войск ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Выражаем глубокие соболезнования семье погибшего во время ночного нападения в Винницкой области полицейского Максима Зарецкого. Склоняем головы в трауре вместе с работниками Национальной полиции Украины, которые с нами выполняют задачи по защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - отмечают в Сухопутных войсках.

Также отмечается, что это невосполнимая потеря, виновные в этом преступлении должны понести строжайшее наказание.

Читайте также: Офис генпрокурора о стрельбе по полицейским в Винницкой области: проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих

"На видео, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Командование Сухопутных войск предоставит максимальное содействие во всестороннем и беспристрастном расследовании в убийстве полицейского", - добавляют в Сухопутных войсках.

Ранее сообщалось, что сегодня, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, которые открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб рядовой полиции инспектор сектора реагирования патрульной полиции отдела полиции №1 (Бершадь) Гайсинского райуправления Максим Зарецкий, а его напарник был ранен.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады.  В Офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Автор: 

Винницкая область (1028) Нацполиция (16424) стрельба (3250)


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Топ комментарии
+59
Яка нах каста, шо ти несеш? Це умисне вбивство поліцейського при виконанні обов'язків. Мало того, ніхто не знає що вони везли і що в них було на умі. Це серйозна справа. Тим більше що замішані військові.
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20.04.2024 15:02
+37
Що хотіли вбивці приховати у автомобілі, причина має бути чому так вчинили! Просто так поліцію не розстрілюють ... Слідство повинне встановити, суд має справедливо судити.
Чи не торговці вони зброєю, якої зараз багато гуляє Україною через війну?!
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20.04.2024 15:00
+24
Ти довбоїоб? Два покидька вбили копа при виконанні, що за маячню ти пишеш?
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20.04.2024 16:05
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Це не дискредитація ЗСУ, це прокляття тим пдорам які вбили 20-річного хлопця.
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20.04.2024 21:24 Ответить
Не хлопця, а ********** в формі...недарма кажуть, що статут вартової служби написаний кровю..в даному разі патрульної
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20.04.2024 22:31 Ответить
а тепер по порядку - мисліть як вбивця.ти хлопнув поліціянта - довічне.тоді логічно - мочиш другого,тікати немає сенсу.забираєш бодікамери замітаєш речдоки і їдеш в надії що минеться.а це що було ? одного зажмурили,другого покинули з відеофіксацією....щось тут за цирк.
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20.04.2024 21:34 Ответить
мене колись теж зупинили менти..їхав з відпустки по формі на такси...Кракен..вже біля дому..в Харкові...зі зброї тількі ніж..попросили вийти показати документи..Вони на це немали права..Але щоб не вбивати час на очікування всп показав..Ще вимогали пароль по місту..хоча я в відпусці..Теж на це немали права..Ок подзвонив своїм дізнався.сказав пароль...під час розмови інший патрульний зайшов з заду та почав мене обмацювати по поясу..)))Звісно що немав права..Ну кажу хлопчики ви херню творите..як би я був зара не в відпусці а по службових справах вам булаб херня в ответку..Щукаемо дрг..кажуть..зрозумійте вірно..Ок..розумію..але все це незаконно й образливо для мого шеврона..й в мене е впевненність що робите це навмистно..Розійшлись..награні..щоб було як би в мене була зброя?..Хз..Щоб з цого могло б вийти?..Хз..Й хто був би в цому всьому винен?..Хз..от й тут..мутно все..
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20.04.2024 21:49 Ответить
И, что уважаемый, от того, что Вы показали документы и Вас проверили, с Вас корона упала и с мелодичным перезвоном покатилась прямо под грязные ботинки ментов? Понятно, что менты никакую ДРГ не искали. Откуда в Харькове может ДРГ взяться? Да и если, вдруг какая ДРГ в Харькове и появится, им же точно совесть не позволит надеть украинскую форму и шеврон Кракена
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20.04.2024 23:25 Ответить
А, вообще, если считаете, что менты не правы - набираете 102 и делаете сообщение. В любом случае проведут проверку. Все менты сейчас обязаны с бодикамерами быть и, если, камера выключена, или разрядилась, это при проведении проверки очень сильно не в их пользу сработает. А если ментов начнут убивать даже герои войны и даже за то, что они к ним прикопались несправедливо, то ничего хорошего из этого для страны не выйдет
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20.04.2024 23:32 Ответить
"От коли вас уб'ють, от тоді й приходьте в поліцію, заяву напишете".
Розсмішив до сліз своїм дописом екс-мєнт Алєкс Бондаренко. Дзвонити 102 і розповідати про незаконні дії поліціянтів - це те ж саме, що скаржитись ватажку колумбійського наркокартелю, що його люди продають кокаїн на вулицях міста
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20.04.2024 23:46 Ответить
Уважаемый, Вы абсолютно не имеете представления о том, как работает полиция. Проверку по ментам проводят, в лучшем случае, ДВБ, у которых, что интересно, показатель в работе (от которого зависит премия, продвижение по службе и прочие блага) - это количество ментов, привлеченных к ответственности. Операторы 102 тоже отмазывать ментов и не принимать (или смягчать смысл) сообщения не будут. Регистрируют все, так как у них архиватор речи. Вы, конечно, можете и дальше плакать от смеха (указывать, что делать я Вам не могу), а можете принять во внимание и знать свои права. Тем более, как я уже указывал, сейчас все менты, которые контактируют с населением, должны быть с бодикамерами, причем, если камера была не при себе, выключилась, разрядилась и т.п. - это уже нарушение, за которое, как минимум зарплату снизят.
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21.04.2024 08:56 Ответить
А й так вже з 19 року нічого хорошего не вийшло...А ви прикинте як що почнуть вбивати депутатів?..))ото сміху буде..)))..не ну може кому зайде..поприколу..
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21.04.2024 00:37 Ответить
Про "кругову поруку" чули?Ви хочете сказати що хороші менти перевірять нехороших ментів і покарають)))))) Це можливо якщо менти випадково наїхали на якогось мажора або чиновника,і то покарання буде формальним.Менти завжди служили і служать владі а не народу,це за кордоном людина побачить поліцію і розуміє що отримає захист,а у нас отримає проблеми.За кордоном дорожна поліція зупиняє водія тільки коли він порушив ПДР,а у нас зупиняють а потім придумують причину.
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21.04.2024 17:01 Ответить
сто пудів..томущо ментами керуе Антимайданівець..тому що в нас верховенство ЗеліЄрмака ане закону..
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21.04.2024 21:36 Ответить
Ну конечно, если сбоку смотреть, то сверху кажется, что снизу виднее
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22.04.2024 11:06 Ответить
та не..в мене не впала корона..хоча за шмон моглиб й отримати з ножа..як би впала..тому що менти неможуть шмонать військових..чому б тоді військовим не пошмонать ментів?..))..Доречі хлопці позжа так й зробили на бпосту..))..в сенсі поклали мордами в асфальт..ну то іншій єпізод зі мною непов"язаний..я дочого все веду що ситуація може посипатись зза якоїсь дурниці..будьте взаімо ввічливими..А в цій справі якісь кримінал з початку..імхо..
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21.04.2024 00:33 Ответить
Олеже, при всій повазі до хлопців, які на передовій (до речі, не так мало мєнтів те ж воюють - таж сама "Лють" та інші підрозділи) не можна розстрілювати наряд поліції тільки за те, що вони перевіряють документи. І так, в данній справі, дісно щось не так. Ні яких претензій щодо зупинки та перевірки документів не було. Увесь двіж розпочався тільки після того, як запропонували показати що в багажнику. Щось вони там таке везли
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21.04.2024 09:03 Ответить
розтрілювати звісно неможно..й провокувати військових теж неможно..а повсему в мене віри словам мента немае й ніколи небуло..особливо зара..так е що воюють..й нашому підрозділі е бувші менти))..нетількі ультраси..)))..все одно ми різні..я з майдану вони з ментівні..імхо..й да..я вже не в війську..звільнився..
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21.04.2024 21:30 Ответить
Та звісно різні, хто пішов до поліції це розуміє. І справа не тільки в нашому часі. Наприклад, данних про те, що жандарми отримували хабарі, начебто не має, але ж в офіцерське зібрання їх не допускали. Звісно, жандарми це не зовсім поліція була, але ж тенденція
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22.04.2024 11:21 Ответить
доречі до французскої жандармерії в мене більше співчуття чим до нашої..вони захищають конституцію..в нас татарова та зелю))грубо але якось так..
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22.04.2024 20:40 Ответить
Така сама фігня. Пробачив їх лише коли показали з телефону фото бандюка, що до того пограбував ломбард з гранатою. Дійсно, візуально був схожий на мене.
Але все одно психонув, обізвав їх довбойобами. Тому що тим складним ножиком насправді міг би вспороти їх обох. Перекривали один одного. ПМ висить десь на бедрі. Питаю - скільки тобі треба секунд привести до бою? Покажи, як ти його дістаєш? Півхвилини ковирявся )))
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21.04.2024 08:37 Ответить
Андрію, цілком згодний, підготовка не на висоті. Ви обурилися, щодо перевірки, але ж уявіть, що в ломбарді, який пограбували з гранатою, могла працювати Ваша дружина. До того ж, судячи з Вашого допису, хлопці, маючі, підстави, просто перевірили, тобто виконали свою роботу
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21.04.2024 09:10 Ответить
Я не обурився. Звичайно, це неприємно, коли шмонають. Тим більше, ветерана.

Обурила саме їх підготовка.
Питає - що у вас в кишені рюкзака?
Дістаю турнікет.
-Що це?

Нормально?
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21.04.2024 09:14 Ответить
Як то кажуть, маємо що маємо
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21.04.2024 10:29 Ответить
Алекс, Ви в МВС працюєте? Маю час та натхнення. Звичайно, якщо Київ чи передмістя. Можу ділитися досвідом. Як інструктор для особового складу на волонтерських засадах. Знаєте, навіть складно сказати, чого ще не пережив. Ну, як мінімум - як проводити огляд підозрілих на блок-постах, знаю детально. Чому? Та тому, що так само робив помилки. Правда, завжди свої помилки аналізую та намагаюся більше так не робити. На ДРГ нарвався колись. Та ще була ситуація. Все наше життя - наступання на граблі ))
Загалом, мій бойовий досвід більше як стрілець-штурмовик. В інтернаціональному батальйоні. Не Легіон, а інший (думаю, Ви вже знаєте). І тренувався разом, і воював разом зі спецурою з усіх країн світу. Отжеж, доля така спіткала під старість ))
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21.04.2024 10:46 Ответить
На жаль, все навчання поліції зводиться до формалізму. Досвід людей, таких, як Ви, нажаль ніхто не використовує. Плюс те, що поліція дуже боїться застосовувати зброю, тому що у 95 відсотках випадуів визнають не правими. Уявіть, якщо б не поліціянта вбили, а поліція застосувавши зброю, вбила би нападників. Галас стояв би до небес - мусора в тилу вбили наших захисників. Навіть відео не допомогло би. У минулому році, доречі був випадок, коли патрульний застрелив пяного водія, який розпочав бити патрульну-жінку, так десь половина коментів була така, що мєнти на очах у дітей вбили батька і все в такому ракурсі.
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22.04.2024 11:18 Ответить
Звичайно молодого пацана жаль. Не буду вже говорити, що менти діяли вкрай не професійно. Але щось мені підказує, що у ВРУ з'явиться законопроєкт, який буде давати ментам необмежені повноваження. Тому тут треба добре думати, звідки прилетіло. І ще одне, в нас дуже часто вбивають військових, які їдуть у відпустку, і щось я не чув про розкриття, чи хоча би такий ажіотаж в пресі.
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21.04.2024 00:33 Ответить
Ооо, ви ще не такепобачите і почуєте , коли зекам дасте зброю .
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21.04.2024 01:49 Ответить
Скоро будемо ховатися самі від себе, бо загроза буде звідусіль)
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21.04.2024 03:42 Ответить
Народ йо..нувся.В нього пів країни могил молодих хлопців,а вони істерику розвели....Мальчіка убілі...Мальчікі 100років уже пьють кров....Нєт...Єта другоє....Дибіли...
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21.04.2024 09:23 Ответить
Необхідне неупереджене розслідування. А відносно "небезпечної служби поліціянтів" давайте згадаємо, як вони у перші дні повномаштабного нападу розбіглися як щурі з Чернігова, Сум, Херсону, Миколаєва. В той час коли сільські мужики з дробовиками відловлювали диверсантів, потім пішли в тероборону на передову лінію. Багато з них повернулося додому на Щиті.А в Херсоні добровольці оточені орками були просто в упор розстріляні бандами пацаків. Де в цей час були озброєні міліціянти Херсона? Чому ці ганебні випадки всі просто проковтнули язики? А вчорашні втікачі оговтались повернулись "к ісполненію"і там де були звільнені влаштували акцію протеста. (В Чернігові) ПС. І хто з чиєї подачі до кінця розслідування, роздмухує цей інцидент з поліціянтами в ЗМІ.
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21.04.2024 11:02 Ответить
Явно везли запрещенку:наркоту или нелегальное оружие. Копы сами сее буратины:оставнвливать во время комендантского часа мшину с двумя явно военными в автомобиле непонятный груз,документов нет-а копы вели себя как обчно на расслабухе.За что и поплатились. Нужен закон по которому на блокпостах и во время комендантского часа у копов и терробороны были-бы повышенные полнрмочия а неисполнение их приказов со стороны водителя и пассажиров авто-иметь возможность сразу открывать огонь на поражение. Но только обязательно с работающей бодикамерой-чтобы потом небыло никаких вопросов. И нужно отучить наших хамовитых водителей быковать на полицию и не испольнять законные требования полици
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21.04.2024 11:59 Ответить
Дело не в полномочиях у ментов, у них этих полномочий хватает, дело в качестве подготовки.
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21.04.2024 13:43 Ответить
В данном случае могла быть личная неприязнь, абсолютно не секрет что военные мягко говоря недолюблювают ментов и считают их дармоедами, никто ведь не слышал о чём был разговор и каким тоном говорили, достаточно одного слова чтобы ситуация накалилась.
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21.04.2024 13:52 Ответить
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