Підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині - військовослужбовці в/ч Сухопутних військ, - командування Сухопутних військ

На відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це повідомляє пресцентр Сухопутних військ ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Висловлюємо глибокі співчуття родині загиблого під час нічного нападу на Вінниччині поліцейського Максима Зарецького. Схиляємо голови в жалобі разом з працівниками Національної поліції України, які з нами виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності Україну", - зазначають у Сухопутних військах.

Також зазначається, що це непоправна втрата, винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання.

"На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України. Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського", - додають у Сухопутних військах.

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Раніше повідомлялося, що сьогодні, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських. Від поранень загинув рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління Максим Зарецький, а його напарник був поранений.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.