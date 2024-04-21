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Подозреваемых в убийстве полицейского задержали на Одесщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Нападавших на полицейских задержали в Одесской области, им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря слаженной работе оперативных служб было вставлено местонахождение фигурантов - они прятались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападавшие - двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области. Полицейский, погибший при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников", - говорится в сообщении.

вбивці
вбивці поліцейського
вбивці поліцейського

Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются.

По факту нападения следователи начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины – убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Также читайте: Убийство полицейского на Виннитчине: Найден автомобиль, в котором были нападавшие. Также обнаружены боеприпасы

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, открывших огонь по полицейским.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады. В офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Впоследствии стало известно, что на видео расстрела полицейского на Виннитчине, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Также правоохранители обнаружили автомобиль, в котором были подозреваемые в убийстве полицейского на Винничине.

Автор: 

Винницкая область (1028) Нацполиция (16424) стрельба (3250)


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Топ комментарии
+26
По-перше, пересувалися вночі, в комендантську годину. Тому й патруль зупинив. Був зобов*язаний зупинити та дізнатися, чому, куди і з чим в таку пору пересувалися на автівці. І все було б добре, аж поки не попросили відчинити багажник. Тут хлопці зрозуміли, що попали по повній. Однозначно перевозили те, що заборонено та карається законом. Іншої версії просто не бачу. Їхали би порожніми, то дозволили розібрати авто по частинам, а так... Просто застрелити людину.. Таке не пробачається і виправдання ніякого їм немає!
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21.04.2024 16:06
+22
Які 2 тупаря.
Цікаво, яку зброю перевозили? Хто замовник і хто крав? На якому рівні командування?
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21.04.2024 15:36
+21
Що ти несеш, дурню.. За цією хворою логікою всі військові мають автоматом індульгенцію на право вбивати без причин, бо вони війну пройшли??? 🤐
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21.04.2024 16:22
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Тільки ауєшні барани можуть виправдовувати вбивць 20 річного поліцейського, при тому що є відео злочину. Ну очевидно, що везли крадену в ЗСУ зброю, для продажу на чорному ринку. 2+2=4. Не треба придумувати ідіотьських версій і теорій змови.
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21.04.2024 21:41 Ответить
тільки довбойоби можуть виправдовувати владу і поліцаїв - які кришують наркоту,крадене і все беззаконня на державному рівні.чи той молодий що загинув - не знав нрави і обичаї поліцейського життя коли йшов туди на службу ? ой не чуди - жму руку обнімаю!
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22.04.2024 16:19 Ответить
Я б розстіляв на місці. Знаючи нашу судову систему, цим підерам за пару років замінять строк на умовний. А може й швидше
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21.04.2024 21:43 Ответить
Типова нквд-ешна звичка - розстрілювати без суду і слідства. Аби не сплила халтуру поліцаїв.Так було з мазурком, сашком білим, полтавським АТО-шником та ін.
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21.04.2024 21:53 Ответить
Не вгадав, в мене дід бандерівцем був
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21.04.2024 23:51 Ответить
А окно, на границе к батьке кто-то готовил?
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21.04.2024 21:48 Ответить
Интересно девки пляшут... 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. Но цепочку, где брали ящиками гранаты, убийцы ментов расколются. Так шо в данном случае вскроется цепочка с гранатами, на манер яйца по 17.
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21.04.2024 22:03 Ответить
Аби не вскрилася цепочка з перевищенням службовим становищем у копів. Бо відкривати вогонь на ураження проти беззбройної особи яка знаходилася у машині - це якби злочин
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21.04.2024 22:20 Ответить
А хто тоді стріляв у копа, якщо у машині була беззбройна людина? Бо молодик у той час бив ножем іншого копа - він не муг одночасно стріляти.
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21.04.2024 23:29 Ответить
.ера себе беззбройный в машине с минимум ящиком гранат... гильзы от ТТ и ПМ
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22.04.2024 00:01 Ответить
Сподіваюся, перед судом буде дуже ретельне розслідування і встановлення всіх обставин злочину.
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21.04.2024 22:42 Ответить
Не зрозуміло, на який "нетанья-ху" ці двоє родичів таке виконали... ?
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21.04.2024 23:30 Ответить
Опеоативно і знайшли, і затримали. І бігом докази зберуть, засудять і посадять. Це все ясно. Чого ж ви, ментівсько-прокурорські ублюдки, так довго шукали докази замовного вбивства активістки Гандзюк? Резонансного вбивства дитини Кирила Тлявова буховими мєнтозаврами прямо на вулиці? А зґвалтування у Врадіївці? Сищики недороблені. Поки не роздадуть чарівного пенделя через резонанс у медіа, чи якщо вб:ють свого - лише тоді піднімають розжирілі сраки виконують свою роботу як слід
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21.04.2024 23:51 Ответить
Какого лешего военные ехали во время комендантского часа, с выключенными фарами и багажником гранат?
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22.04.2024 00:05 Ответить
Просто поїхати, набрати в багажник зброї неможливо.
Їх відмажуть. На нйвищому рівні. Не одразу. Як бєню. Помурижать в віпумовах. Думаю, як стануть відомі усі подробиці цієї справи, то всім країнам перехочеться нам допомагати.
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22.04.2024 03:39 Ответить
досить тут спорить хто перший стріляв,хто правий чи ні...якби вояки були на якомусь стрьомі - то просто б не зупинились.чому вони зупинились ? дастер проти позашляховика ? любий поворот на грунтову дорогу і все - шукай вітра в полі.поліцаї непрофесіонали спороли гарячку ще й помер один.це як ситуація в дніпрі коли поліцай вбив чоловіка бо тіки в нього була зброя.це як ситуація з ТЦК - фактів застосування зброї проти мирних людей - тисячі.фактів застосування зброї проти владних злодіїв і мародерів - НУЛЬ.не туди ми рухаємось,українці.нас ведуть натоптаною стежкою до найобки.
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22.04.2024 07:37 Ответить
Ця ситуація демонструє, як чиновники і поліція бояться повернення з фронту військових .
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22.04.2024 07:49 Ответить
Долю молодого поліціянта вирішив капітан ,після того як зупинивши авто з людьми у формі не спитав слова. Га-га,ги-ги ,відкрийте багажник.... А мав би ,доповісти і вимагати прибуття ВСП. Вкотре наголошую що інструктори поліції не здогадуються про фаховість.В НГ є дієва інструкція ,хто і де мають знаходитися під час перевірки авт і які їх дії....
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22.04.2024 08:39 Ответить
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