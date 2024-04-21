Подозреваемых в убийстве полицейского задержали на Одесщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Нападавших на полицейских задержали в Одесской области, им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, информирует Цензор.НЕТ.

"Благодаря слаженной работе оперативных служб было вставлено местонахождение фигурантов - они прятались на территории Одесской области. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападавшие - двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области. Полицейский, погибший при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников", - говорится в сообщении.







Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются.

По факту нападения следователи начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины – убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

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Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Напомним, 20 апреля, ночью в Гайсинском районе Винницкой области работники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль. В авто находились двое мужчин, открывших огонь по полицейским.

28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода опровергла информацию СМИ о том, что убийца полицейского в Винницкой области, а также второй нападающий якобы являются военнослужащими бригады. В офисе генпрокурора отметили, что проверяется причастность к преступлению двух военнослужащих.

Впоследствии стало известно, что на видео расстрела полицейского на Виннитчине, которое распространяется в медиа, присутствуют военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Также правоохранители обнаружили автомобиль, в котором были подозреваемые в убийстве полицейского на Винничине.