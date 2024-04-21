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Підозрюваних у вбивстві поліцейського затримали на Одещині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Нападників на поліцейських затримали в Одеській області, їм загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомив у фейсбуці голова Національної поліції України Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було вставлено місцеперебування фігурантів - вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники - двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників", - йдеться у повідомленні.

вбивці
вбивці поліцейського
вбивці поліцейського

Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України - Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вбивство поліцейського на Вінниччині: Знайдено автівку, в якій були нападники. Також виявлено боєприпаси

Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині.

Автор: 

Вінницька область (1008) Нацполіція (15129) стрілянина (1777)


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Топ коментарі
+26
По-перше, пересувалися вночі, в комендантську годину. Тому й патруль зупинив. Був зобов*язаний зупинити та дізнатися, чому, куди і з чим в таку пору пересувалися на автівці. І все було б добре, аж поки не попросили відчинити багажник. Тут хлопці зрозуміли, що попали по повній. Однозначно перевозили те, що заборонено та карається законом. Іншої версії просто не бачу. Їхали би порожніми, то дозволили розібрати авто по частинам, а так... Просто застрелити людину.. Таке не пробачається і виправдання ніякого їм немає!
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21.04.2024 16:06
+22
Які 2 тупаря.
Цікаво, яку зброю перевозили? Хто замовник і хто крав? На якому рівні командування?
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21.04.2024 15:36
+21
Що ти несеш, дурню.. За цією хворою логікою всі військові мають автоматом індульгенцію на право вбивати без причин, бо вони війну пройшли??? 🤐
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21.04.2024 16:22
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Тільки ауєшні барани можуть виправдовувати вбивць 20 річного поліцейського, при тому що є відео злочину. Ну очевидно, що везли крадену в ЗСУ зброю, для продажу на чорному ринку. 2+2=4. Не треба придумувати ідіотьських версій і теорій змови.
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21.04.2024 21:41 Відповісти
тільки довбойоби можуть виправдовувати владу і поліцаїв - які кришують наркоту,крадене і все беззаконня на державному рівні.чи той молодий що загинув - не знав нрави і обичаї поліцейського життя коли йшов туди на службу ? ой не чуди - жму руку обнімаю!
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22.04.2024 16:19 Відповісти
Я б розстіляв на місці. Знаючи нашу судову систему, цим підерам за пару років замінять строк на умовний. А може й швидше
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21.04.2024 21:43 Відповісти
Типова нквд-ешна звичка - розстрілювати без суду і слідства. Аби не сплила халтуру поліцаїв.Так було з мазурком, сашком білим, полтавським АТО-шником та ін.
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21.04.2024 21:53 Відповісти
Не вгадав, в мене дід бандерівцем був
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21.04.2024 23:51 Відповісти
А окно, на границе к батьке кто-то готовил?
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21.04.2024 21:48 Відповісти
Интересно девки пляшут... 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. Но цепочку, где брали ящиками гранаты, убийцы ментов расколются. Так шо в данном случае вскроется цепочка с гранатами, на манер яйца по 17.
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21.04.2024 22:03 Відповісти
Аби не вскрилася цепочка з перевищенням службовим становищем у копів. Бо відкривати вогонь на ураження проти беззбройної особи яка знаходилася у машині - це якби злочин
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21.04.2024 22:20 Відповісти
А хто тоді стріляв у копа, якщо у машині була беззбройна людина? Бо молодик у той час бив ножем іншого копа - він не муг одночасно стріляти.
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21.04.2024 23:29 Відповісти
.ера себе беззбройный в машине с минимум ящиком гранат... гильзы от ТТ и ПМ
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22.04.2024 00:01 Відповісти
Сподіваюся, перед судом буде дуже ретельне розслідування і встановлення всіх обставин злочину.
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21.04.2024 22:42 Відповісти
Не зрозуміло, на який "нетанья-ху" ці двоє родичів таке виконали... ?
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21.04.2024 23:30 Відповісти
Опеоативно і знайшли, і затримали. І бігом докази зберуть, засудять і посадять. Це все ясно. Чого ж ви, ментівсько-прокурорські ублюдки, так довго шукали докази замовного вбивства активістки Гандзюк? Резонансного вбивства дитини Кирила Тлявова буховими мєнтозаврами прямо на вулиці? А зґвалтування у Врадіївці? Сищики недороблені. Поки не роздадуть чарівного пенделя через резонанс у медіа, чи якщо вб:ють свого - лише тоді піднімають розжирілі сраки виконують свою роботу як слід
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21.04.2024 23:51 Відповісти
Какого лешего военные ехали во время комендантского часа, с выключенными фарами и багажником гранат?
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22.04.2024 00:05 Відповісти
Просто поїхати, набрати в багажник зброї неможливо.
Їх відмажуть. На нйвищому рівні. Не одразу. Як бєню. Помурижать в віпумовах. Думаю, як стануть відомі усі подробиці цієї справи, то всім країнам перехочеться нам допомагати.
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22.04.2024 03:39 Відповісти
досить тут спорить хто перший стріляв,хто правий чи ні...якби вояки були на якомусь стрьомі - то просто б не зупинились.чому вони зупинились ? дастер проти позашляховика ? любий поворот на грунтову дорогу і все - шукай вітра в полі.поліцаї непрофесіонали спороли гарячку ще й помер один.це як ситуація в дніпрі коли поліцай вбив чоловіка бо тіки в нього була зброя.це як ситуація з ТЦК - фактів застосування зброї проти мирних людей - тисячі.фактів застосування зброї проти владних злодіїв і мародерів - НУЛЬ.не туди ми рухаємось,українці.нас ведуть натоптаною стежкою до найобки.
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22.04.2024 07:37 Відповісти
Ця ситуація демонструє, як чиновники і поліція бояться повернення з фронту військових .
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22.04.2024 07:49 Відповісти
Долю молодого поліціянта вирішив капітан ,після того як зупинивши авто з людьми у формі не спитав слова. Га-га,ги-ги ,відкрийте багажник.... А мав би ,доповісти і вимагати прибуття ВСП. Вкотре наголошую що інструктори поліції не здогадуються про фаховість.В НГ є дієва інструкція ,хто і де мають знаходитися під час перевірки авт і які їх дії....
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22.04.2024 08:39 Відповісти
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