Підозрюваних у вбивстві поліцейського затримали на Одещині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Нападників на поліцейських затримали в Одеській області, їм загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомив у фейсбуці голова Національної поліції України Іван Вигівський, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було вставлено місцеперебування фігурантів - вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники - двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області. Поліцейський, який загинув при виконанні обовʼязків, захищаючи напарника, на якого напали першим, встиг здійснити постріли та поранити зловмисників", - йдеться у повідомленні.







Обставини події та мотиви скоєного злочину встановлюються.

За фактом нападу слідчі розпочато кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України - Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків. Санкція статті передбачає до довічного позбавлення волі.

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Процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні здійснює Вінницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині.