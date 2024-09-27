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Последствия удара РФ по управлению полиции в Кривом Роге. ФОТО

В результате удара РФ по управлению полиции в Кривом Роге на Днепропетровщине есть раненые. Продолжаются спасательные работы.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате удара разрушениям подверглись здание районного управления полиции, жилые дома, автомобили.

Спасательные работы продолжаются. Информация о пострадавших будет уточняться.

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Наслідки удару РФ по управлінню поліції в Кривому Розі 27 вересня
Наслідки удару РФ по управлінню поліції в Кривому Розі 27 вересня

Удар по Кривому Рогу 27 сентября

Во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремели взрывы. Сообщалось о попадании в админздание, под завалами могут быть люди.

Впоследствии стало известно, что удар был нанесен по полицейскому управлению. Пострадали 4 человека.

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Автор: 

Кривой Рог (1403) обстрел (27336) Днепропетровская область (3992)


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3,14дори кацапи.
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27.09.2024 11:52 Ответить
по ухилянтам не жалко, хотя лучше по тцк
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27.09.2024 12:30 Ответить
Дурак, иди служить !!!!!!!!!!
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27.09.2024 12:31 Ответить
Козел ти, Ілья!
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27.09.2024 13:14 Ответить
 
 