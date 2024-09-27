Последствия удара РФ по управлению полиции в Кривом Роге. ФОТО
В результате удара РФ по управлению полиции в Кривом Роге на Днепропетровщине есть раненые. Продолжаются спасательные работы.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате удара разрушениям подверглись здание районного управления полиции, жилые дома, автомобили.
Спасательные работы продолжаются. Информация о пострадавших будет уточняться.
Удар по Кривому Рогу 27 сентября
Во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремели взрывы. Сообщалось о попадании в админздание, под завалами могут быть люди.
Впоследствии стало известно, что удар был нанесен по полицейскому управлению. Пострадали 4 человека.
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Владтмир Пометун
показать весь комментарий27.09.2024 11:52 Ответить Мне нравится 8
Илья #579538
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Мирон Боднар
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юрий Шмалько #512164
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