Оккупанты били по Никопольщине из артиллерии и БПЛА: Повреждена птицеферма. В Кривом Роге продолжаются аварийно-спасательные работы. ФОТОрепортаж
Российские войска в течение дня 27 сентября атаковали Никопольский район Днепропетровской области, ударили по Кривому Рогу, а ночью выпустили ракету по Днепру.
О последствиях российских атак рассказал глава Днепропетровской области Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Никопольский район
В течение дня агрессор атаковал Никопольщину артиллерией и БПЛА. Пострадали райцентр, Мировская, Марганецкая, Покровская громады.
В результате обстрелов повреждена птицеферма. Погибло около тысячи кур. Люди не пострадали.
Кривой Рог
В Кривом Роге продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами ищут еще одного человека.
Днепр
В Днепре из-за ночного ракетного удара, по уточненной информации, выбиты шесть десятков окон в 14 домах и общежитии.
Кроме того, после обеда защитники неба сбили над областью еще один БПЛА.
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