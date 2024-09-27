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Оккупанты били по Никопольщине из артиллерии и БПЛА: Повреждена птицеферма. В Кривом Роге продолжаются аварийно-спасательные работы. ФОТОрепортаж

Российские войска в течение дня 27 сентября атаковали Никопольский район Днепропетровской области, ударили по Кривому Рогу, а ночью выпустили ракету по Днепру.

О последствиях российских атак рассказал глава Днепропетровской области Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Никопольский район

В течение дня агрессор атаковал Никопольщину артиллерией и БПЛА. Пострадали райцентр, Мировская, Марганецкая, Покровская громады.

В результате обстрелов повреждена птицеферма. Погибло около тысячи кур. Люди не пострадали.

Обстріли Нікопольщини 27 вересня
Обстріли Нікопольщини 27 вересня

Также читайте: Враг ночью нанес ракетный удар по Днепру: атаковал предприятие

Кривой Рог

В Кривом Роге продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами ищут еще одного человека.

Удар по Кривому Рогу 27 вересня
Удар по Кривому Рогу 27 вересня

Смотрите: Последствия удара РФ по управлению полиции в Кривом Роге. ФОТО

Удар по Кривому Рогу 27 вересня

Днепр

В Днепре из-за ночного ракетного удара, по уточненной информации, выбиты шесть десятков окон в 14 домах и общежитии.

Атака на Дніпро 27 вересня

Атака на Дніпро 27 вересня

Кроме того, после обеда защитники неба сбили над областью еще один БПЛА.

Смотрите: Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших выросло до 2. ФОТО

Автор: 

Днепр (4426) Кривой Рог (1403) Никополь (1035) Днепропетровская область (3992)


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