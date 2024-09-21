Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших выросло до 2. ФОТО

По состоянию на утро 21 сентября возросло количество пострадавших в результате вчерашней атаки по Днепру.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, к врачам обратился и 53-летний мужчина. У него перелом. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь, он будет лечиться амбулаторно.

Также Лысак информирует что на месте продолжается обследование пораженной территории. Работают все ответственные службы. Коммунальщики убирают обломки.

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Как сообщалось, в результате российского ракетного удара по Днепру частично разрушено здание образовательного центра, ранен 1 человек.