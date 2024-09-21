Ракетный удар по Днепру: количество пострадавших выросло до 2. ФОТО
По состоянию на утро 21 сентября возросло количество пострадавших в результате вчерашней атаки по Днепру.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, к врачам обратился и 53-летний мужчина. У него перелом. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь, он будет лечиться амбулаторно.
Также Лысак информирует что на месте продолжается обследование пораженной территории. Работают все ответственные службы. Коммунальщики убирают обломки.
Как сообщалось, в результате российского ракетного удара по Днепру частично разрушено здание образовательного центра, ранен 1 человек.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Nov
показать весь комментарий21.09.2024 10:32 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль