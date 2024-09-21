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Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 2. ФОТО

Станом на ранок 21 вересня зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки по Дніпру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, до лікарів звернувся й 53-річний чоловік. У нього перелом. Потерпілому надали необхідну меддомомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

Також Лисак інформує що на місці продовжується обстеження ураженої території. Працюють всі відповідальні служби. Комунальники прибирають уламки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки російських обстрілів Кривого Рогу, Дніпра та Нікопольщини. ФОТОрепортаж

Наслідки удару по Дніпру
Наслідки удару по Дніпру
Наслідки удару по Дніпру
Наслідки удару по Дніпру

Як повідомлялося, внаслідок російського ракетного удару по Дніпру частково зруйновано будівлю освітнього центру, поранено 1 людину.

Автор: 

Дніпро (3282) обстріл (28672)


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Начался 1 этап операции деядернизации кое-кого)
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21.09.2024 10:32 Відповісти
 
 