Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 2. ФОТО
Станом на ранок 21 вересня зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки по Дніпру.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, до лікарів звернувся й 53-річний чоловік. У нього перелом. Потерпілому надали необхідну меддомомогу, він лікуватиметься амбулаторно.
Також Лисак інформує що на місці продовжується обстеження ураженої території. Працюють всі відповідальні служби. Комунальники прибирають уламки.
Як повідомлялося, внаслідок російського ракетного удару по Дніпру частково зруйновано будівлю освітнього центру, поранено 1 людину.
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Nov
показати весь коментар21.09.2024 10:32 Відповісти Мені подобається 0
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