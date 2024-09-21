Ракетний удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 2. ФОТО

Станом на ранок 21 вересня зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки по Дніпру.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, до лікарів звернувся й 53-річний чоловік. У нього перелом. Потерпілому надали необхідну меддомомогу, він лікуватиметься амбулаторно.

Також Лисак інформує що на місці продовжується обстеження ураженої території. Працюють всі відповідальні служби. Комунальники прибирають уламки.

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Як повідомлялося, внаслідок російського ракетного удару по Дніпру частково зруйновано будівлю освітнього центру, поранено 1 людину.