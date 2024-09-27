Враг ночью нанес ракетный удар по Днепру: атаковал предприятие

После полуночи 27 сентября российская армия нанесла ракетный удар по Днепру.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Есть разрушение на территории промышленного объекта. Возник пожар, который спасатели потушили. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Также ночью враг обстреливал Никопольский район. Бил по самому Никополю и Марганецкой громаде. Применил дрон-камикадзе и тяжелую артиллерию.

Пострадала инфраструктура. Погибших и раненых нет.

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