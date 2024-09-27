Ворог вночі завдав ракетного удару по Дніпру: атакував підприємство

Після опівночі 27 вересня російська армія завдала ракетного удару по Дніпру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Є руйнування на території промислового об’єкта. Виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Також протягом ночі ворог обстрілював Нікопольський район. Бив по самому Нікополю і Марганецькій громаді. Застосував дрон-камікадзе та важку артилерію.

Понівечена інфраструктура. Загиблих і поранених немає.

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