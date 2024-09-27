У Запорізькій області пролунали вибухи

В ніч на 27 вересня в Запорізькій області пролунала серія вибухів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області", - написав голова адміністрації.

Раніше він попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

Читайте: РФ готується посилити штурми на Запорізькому напрямку, - Сили оборони