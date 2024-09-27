У Запорізькій області пролунали вибухи
В ніч на 27 вересня в Запорізькій області пролунала серія вибухів.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Вибухи у Запорізькій області", - написав голова адміністрації.
Раніше він попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.
Топ коментарі
+10 Александр Чуднивец #474549
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+8 Trevo Trow
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що, не вірите,
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