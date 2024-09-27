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У Запорізькій області пролунали вибухи

Вибухи у Запорізькій області 27 вересня

В ніч на 27 вересня в Запорізькій області пролунала серія вибухів.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Вибухи у Запорізькій області", - написав голова адміністрації.

Раніше він попереджав про загрозу ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

Читайте: РФ готується посилити штурми на Запорізькому напрямку, - Сили оборони

Автор: 

обстріл (28657) Запорізька область (3634)


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Топ коментарі
+10
цікаво а яка може бути честь та гідність у лайна-воно має лише репутацію лайна бо воно лайно...
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27.09.2024 00:17
+9
А тепер "Радіо Свобода" має на руках всі козирі, щоб роздути скандал у Європі
навколо якості роботи українських судів.
(Це одна з причин чому нас не хотять бачити ні в ЄС, ні в НАТО.)
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27.09.2024 00:20
+8
Гівно на гівні і гівном поганяє - це про продажну українську владу та її кишенькову судову систему.
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27.09.2024 00:22
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цікаво а яка може бути честь та гідність у лайна-воно має лише репутацію лайна бо воно лайно...
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27.09.2024 00:17 Відповісти
А тепер "Радіо Свобода" має на руках всі козирі, щоб роздути скандал у Європі
навколо якості роботи українських судів.
(Це одна з причин чому нас не хотять бачити ні в ЄС, ні в НАТО.)
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27.09.2024 00:20 Відповісти
І правильно зроблять, якщо роздмухають.
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27.09.2024 00:51 Відповісти
Портнова треба видовбати й висушити у європейських судах.
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27.09.2024 00:54 Відповісти
вс набагато простіше - є суд кольта, скорий, справедливий і останньої інстанції
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27.09.2024 01:00 Відповісти
Гівно на гівні і гівном поганяє - це про продажну українську владу та її кишенькову судову систему.
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27.09.2024 00:22 Відповісти
ну раз так, то нехай журналісти "Схем" оприлюднять всю особисту інформацію судєй Апеляційного суду, якщо вони вважають, що це нормально і законно
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27.09.2024 00:23 Відповісти
Оприлюднювати протизаконно.
А от викрасти дані можуть кожної миті.
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27.09.2024 00:31 Відповісти
судячі з того, що суд незадовільнив прохання вилучити оприлюдненні персональні данні, суд погоджується, що оприлюднювати персональні данні можна!
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27.09.2024 00:39 Відповісти
портянка вже давно має хробаків годувати, а не вештатись по судах

а судді мають повернути свою зарплату, яку вони отримували засідаючи по цій справі,

бардак в Державі !!!!
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27.09.2024 00:37 Відповісти
ага, я бачу з вашої риторики, як багато зʼявилося б "порядку" дій всі за вашими переконаннями 😂
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27.09.2024 00:41 Відповісти
мені завжди подобався Отто фон Бісмарк:

"Ordnung muss sein !"

судєйскіє сутяги думають, що світ складається з параграфів і пунктів, а він живий, з емоціями і діями прямої дії - "пєро в бок" чи "масліну в голову"
що, не вірите,

тоді підіть і спитайте в Бузини
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27.09.2024 00:55 Відповісти
ви так хизуєтеся своїми переконаннями, що все можна вирішити просто вбивши людину, що меня ає прям цікаво ким ви себе вважаєте - безсмертним термінатором? ви насправді вважаєте, що заохочуючі хаос зі вбивствами тих, хто вам не подобається, ви самі НЕ ризикуєте отримати в свою талановиту голову раніше за своїх ворогів?
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27.09.2024 12:31 Відповісти
За даними «Схем», Портнов виїхав з України у червні 2022 року. Журналісти встановили, що родина Портнова володіє нерухомістю в Москві спільно з друзями керівника російського МЗС Сергія Лаврова, а також показали таємну фортецю Портнова під Києвом. На запити він не відповідає з лютого 2022 року.
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27.09.2024 00:31 Відповісти
Зєля, чому ми не в НАТО?
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27.09.2024 00:41 Відповісти
бо Україною править судійська мафія створена Портянкою.
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27.09.2024 00:58 Відповісти
Несправедливість існує і буде існувати, так само як і корупція, але масштаби її в нашій країні просто неймовірні...
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27.09.2024 00:51 Відповісти
Київський окупаційний суд став на бік прорашистського агента
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27.09.2024 00:51 Відповісти
Як можна платити сумашедші зарплати і пенсії нашим сволочним сддям?Я не чув,хоча б про одного порядочного серед цієї братії.Їх всіх треба гннати сраною мітлою,а на їх місце найняти порядних людей із-за бугра.
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27.09.2024 01:06 Відповісти
Цей покидьок портнов як підім'яв під себе якимось чином всю суддівсько-прокурворську мафію ще 12 років тому, так її і продовжує тримати за яєчки...непотопляєма гніда. Його тільки знищити фізичнно можна. І що цікаво - ані чоколадні, ані зелені карий кодекс імені портнова так і не скасували - бо всім корумпованим гнідам він дуже подобається.
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27.09.2024 01:07 Відповісти
главно дєло - не знижувати утримання суддів, а то вони на двісті тисяч ледь кінці зводять. А судді ці ще ************, бо саме цікаве ще попереду.
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27.09.2024 01:15 Відповісти
Як там колись портянка погрожував:
- Я є..л твоїй собачий рот!
Судді бояться за цноту своїх ротів?
А якщо серйозно - то це лютий капець!
Суд України захищає зрадника України !
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27.09.2024 08:28 Відповісти
 
 