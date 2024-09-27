В Запорожской области раздались взрывы

В ночь на 27 сентября в Запорожской области прогремела серия взрывов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Взрывы в Запорожской области", - написал глава администрации.

Ранее он предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

Смотрите также: Оккупанты обстреляли Купянск-Узловой на Харьковщине, ранен 78-летний мужчина. ФОТОрепортаж