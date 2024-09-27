В Запорожской области раздались взрывы
В ночь на 27 сентября в Запорожской области прогремела серия взрывов.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Взрывы в Запорожской области", - написал глава администрации.
Ранее он предупреждал об угрозе ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.
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+10 Александр Чуднивец #474549
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навколо якості роботи українських судів.
(Це одна з причин чому нас не хотять бачити ні в ЄС, ні в НАТО.)
А от викрасти дані можуть кожної миті.
а судді мають повернути свою зарплату, яку вони отримували засідаючи по цій справі,
бардак в Державі !!!!
"Ordnung muss sein !"
судєйскіє сутяги думають, що світ складається з параграфів і пунктів, а він живий, з емоціями і діями прямої дії - "пєро в бок" чи "масліну в голову"
що, не вірите,
тоді підіть і спитайте в Бузини
- Я є..л твоїй собачий рот!
Судді бояться за цноту своїх ротів?
А якщо серйозно - то це лютий капець!
Суд України захищає зрадника України !