Оккупанты обстреляли Купянск-Узловой на Харьковщине, ранен 78-летний мужчина. ФОТОрепортаж
Во второй половине дня 26 сентября российские захватчики обстреляли Купянск-Узловой на Харьковщине. В результате вражеского обстрела ранен 78-летний мужчина.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следователей, обстрел произошел около 16:30.
"Ранен 78-летний мужчина. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - рассказали в ведомстве о последствиях атаки россиян.
Кроме этого, утром россияне ударили дроном по Купянску, раненых нет. Из-за российских обстрелов пострадал и поселок Ковшаровка. Здесь подверглось разрушениям помещение учебного заведения. Обошлось без пострадавших.
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