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Оккупанты обстреляли Купянск-Узловой на Харьковщине, ранен 78-летний мужчина. ФОТОрепортаж

Во второй половине дня 26 сентября российские захватчики обстреляли Купянск-Узловой на Харьковщине. В результате вражеского обстрела ранен 78-летний мужчина.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей, обстрел произошел около 16:30.

"Ранен 78-летний мужчина. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки", - рассказали в ведомстве о последствиях атаки россиян.

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий

Кроме этого, утром россияне ударили дроном по Купянску, раненых нет. Из-за российских обстрелов пострадал и поселок Ковшаровка. Здесь подверглось разрушениям помещение учебного заведения. Обошлось без пострадавших.

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий

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Автор: 

обстрел (27351) Харьковщина (5577)


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