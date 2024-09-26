Сутки на Харьковщине: утром враг ударил по Богодуховскому району, за сутки обстрелял 4 населенных пункта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Утром 26 сентября россияне обстреляли село Ивашки Богодуховского района. В результате обстрела пострадал один человек.

Кроме того, в течение 25 сентября, армия РФ нанесла авиационный удар по селу Приколотное Купянского района, где горела трава на площади 400 квадратных метров. Также были повреждены окна, крыша жилого дома, кровля складского здания.

А в селе Дуванка Золочевской громады, в результате артобстрела, получили повреждения частные дома, хозяйственные постройки. В селе Варваровка Волчанской громады, в результате обстрела горела жилая пристройка.

Также за пределами села Богуславка Боровской громады горела хвойная подстилка на площади 15 гектар.

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