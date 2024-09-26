Доба на Харківщині: зранку ворог вдарив по Богодухівському району, за добу обстріляв 4 населені пункти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зранку 26 вересня росіяни обстріляли село Івашки Богодухівського району. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина.

Крім того, протягом 25 вересня, армія РФ завдала авіаційного удару по селу Приколотне Купʼянського району, де горіла трава на площі 400 метрів квадратних. Також були пошкоджені вікна, дах житлового будинку, покрівля складської будівлі.

А у селі Дуванка Золочівської громади, у результаті артобстрілу, зазнали пошкоджень приватні будинки, господарчі споруди. У селі Варварівка Вовчанської громади, внаслідок обстрілу горіла житлова прибудова.

Також за межами села Богуславка Борівської громади горіла хвойна підстилка на площі 15 гектар.

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