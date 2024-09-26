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Окупанти обстріляли Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, поранено 78-річного чоловіка. ФОТОрепортаж

У другій половині дня 26 вересня російські загарбники обстріляли Купʼянськ-Вузловий на Харківщині. Внаслідок ворожого обстрілу поранено 78-річного чоловіка.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідчих, обстріл стався близько 16:30.

"Поранено 78-річного чоловіка. Пошкоджено житлові будинки і господарчі споруди", - розповіли у відомстві про наслідки атаки росіян.

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий

Крім цього, вранці росіяни вдарили дроном по Купʼянську, поранених немає. Через російські обстріли постраждало і селище Ківшарівка. Тут зазнало руйнувань приміщення навчального закладу. Обійшлося без постраждалих.

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий

Окупанти обстріляли Купʼянськ-Вузловий

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Автор: 

обстріл (28657) Харківщина (6054)


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