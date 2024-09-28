Рашисты обстреляли Марганец: двое раненых, повреждены дома, ЛЭП и газопроводы. ФОТОрепортаж

Накануне вечером агрессор ударил по Никопольщине Днепропетровской области. Из тяжелой артиллерии обстрелян Марганец.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеских обстрелов Марганца

По его словам, в результате российской атаки ранены мужчины 41 и 71 года.

"Загорелись частный дом и летняя кухня. Спасатели огонь укротили. В целом повреждены 7 домов, 5 хозяйственных построек и парник. Изуродованы линии электропередач и газопроводы", - говорится в сообщении.

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Разбор завалов в Кривом Роге

По данным ОВА, в Кривом Роге продолжаются аварийно-спасательные работы. Чрезвычайники продолжают разбирать завалы админздания. До сих пор неизвестна судьба одного человека.

Как сообщалось, 27 сентября российские оккупанты нанесли удар по полицейскому управлению в Кривом Роге на Днепропетровщине.