Рашисти обстріляли Марганець: двоє поранених, пошкоджено будинки, ЛЕП та газогони. ФОТОрепортаж
Напередодні ввечері агресор вдарив по Нікопольщині Дніпропетровської області. З важкої артилерії обстріляно Марганець.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки ворожих обстрілів Марганця
За його словами, внаслідок російської атаки поранено чоловіків 41 та 71 років.
"Зайнялися приватний будинок і літня кухня. Рятувальники вогонь приборкали. Загалом пошкоджені 7 осель, 5 господарських споруд та парник. Понівечені лінії електропередач і газогони", - йдеться у повідомленні.
Розбір завалів у Кривому Розі
За даними ОВА, у Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи. Надзвичайники продовжують розбирати завали адмінбудівлі. Досі невідома доля однієї людини.
Як повідомлялося, 27 вересня російські окупанти завдали удару по поліцейському управлінню в Кривому Розі на Дніпропетровщині.
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