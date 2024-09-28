Рашисти обстріляли Марганець: двоє поранених, пошкоджено будинки, ЛЕП та газогони. ФОТОрепортаж

Напередодні ввечері агресор вдарив по Нікопольщині Дніпропетровської області. З важкої артилерії обстріляно Марганець.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожих обстрілів Марганця

За його словами, внаслідок російської атаки поранено чоловіків 41 та 71 років.

"Зайнялися приватний будинок і літня кухня. Рятувальники вогонь приборкали. Загалом пошкоджені 7 осель, 5 господарських споруд та парник. Понівечені лінії електропередач і газогони", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти били по Нікопольщині з артилерії та БпЛА: Пошкоджено птахоферму. У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи. ФОТОрепортаж













Розбір завалів у Кривому Розі

За даними ОВА, у Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи. Надзвичайники продовжують розбирати завали адмінбудівлі. Досі невідома доля однієї людини.

Як повідомлялося, 27 вересня російські окупанти завдали удару по поліцейському управлінню в Кривому Розі на Дніпропетровщині.