Оккупанты с вечера не прекращали обстрелов Никопольщины из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. ФОТОрепортаж
Под вечер атаковали Никополь дроном-камикадзе, из "града" обстреляли Марганецкую громаду.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Ночью враг обстрелял из артиллерии Никополь, Покровскую и Червоногригорьевскую громады. К счастью, обошлось без пострадавших.
В Марганецкой громаде разбиты три многоэтажки.
"По уточненной информации, из-за вчерашнего обстрела в Никополе поврежден пятиэтажный дом. Везде обошлось без погибших и пострадавших", - отметил Лысак.
В других районах Днепропетровщины было спокойно.
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