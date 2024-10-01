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Оккупанты с вечера не прекращали обстрелов Никопольщины из РСЗО "Град" и тяжелой артиллерии. ФОТОрепортаж

Под вечер атаковали Никополь дроном-камикадзе, из "града" обстреляли Марганецкую громаду.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Ночью враг обстрелял из артиллерии Никополь, Покровскую и Червоногригорьевскую громады. К счастью, обошлось без пострадавших.

В Марганецкой громаде разбиты три многоэтажки.

"По уточненной информации, из-за вчерашнего обстрела в Никополе поврежден пятиэтажный дом. Везде обошлось без погибших и пострадавших", - отметил Лысак.

В других районах Днепропетровщины было спокойно.

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Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина
Нікопольщина

Автор: 

обстрел (27405) Никополь (1040) Днепропетровская область (4007)


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