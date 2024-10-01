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Оккупанты расстреляли 16 украинских солдат, сдававшихся в плен на Покровском направлении. ВИДЕО

Оператор дрона одного из украинских подразделений снял, как российские захватчики на Покровском направлении, в районе населенных пунктов Николаевка - Сухой Яр, вывезли в поле и расстреляли 16 украинских военнослужащих, сдававшихся в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято военное преступление россиян, опубликована в соцсетях.

Читайте: На Покровском направлении оккупанты казнили трех пленных военных ВСУ, начато расследование, - Офис Генпрокурора

Автор: 

армия РФ (19400) военнопленные (1080) расстрел (505) военные преступления (1441)


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Топ комментарии
+50
Може нарешті бійці зрозуміють, що треба битися до останнього, бо здача кацапу в полон життя не рятує.
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01.10.2024 19:22
+41
На днях ховали чоловіка - до 30 років, якого виловили дорогою до поліклініки. Пробув кілька тижнів на полігоні і одразу в курську область. Там і вбили.
Чи був він навчений і підготовлений - ні, абсолютно.
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01.10.2024 19:26
+41
Цікаво просто, що привело до того, щоб 16 наших бійців були змушені здатися. Не було набоїв? Оточили? Як так, 16 бійців, це не один і не два. 16 чоловік це відділення, або взвод, бойова одиниця. Чому здалися?
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01.10.2024 19:31
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я кажу -не скільки не жаль,самі винні.
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01.10.2024 21:31 Ответить
Дивиться на це жахливо і боляче , жорстокість агресора така сама як жорстокість у Другу Світову, нацистів проти простих евреїв, а більшовиків (Троцкістів-Сталінців) проти українців, (прошу ну плутати з Хрущовим і Брежневим ті були в порівнянні більш меньш нормальними людьми), але питання ,чи можливо було це попередити? Тридцять років "українська" влада, знущалася над народом, не давала працювати, грабувала Україну і не те щоб не готувалася до війни, навпаки продавала озброєння бувшого СРСР, а свого не виробляла,знищила ЯЗ бувшого СРСР націленого на Заход, а народ не отримав ні якого захисту на відміну від країн східної Европи і захист і вигоду (і НАТО і ЕС), звісно "влада" , бо владою назвати їх язик не повертається бо влада це перш за все відповідальність перед народом, а потім вже привілеї ,-отримала все і гроші і захист нерухомість за кордоном. Тому ростріл українськіх військово-полонених , мирних громадян , дітей і багато інших злочинів агресором -РФ це результат діяльності і бездяльності бувшої і нинішньої "української" влади всі ці будівництво доріх за кошти бюджету, банкопади, виплати по держ. облігаціям під 20-25 % по суті в валюті і повне нехтування обороною країни а під час війни всі ці яйця по 17 грн і готівка по 4,7 мільона евро в багажниках авто у підряників МО все це привело до беззахисності країни , чим и скористався агресор психопат, а навіть якщо він був і не психопат то все рівно скористався тому що як кажуть ,- Хочеш миру готуйся до війни, чого не було зроблено.
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01.10.2024 21:38 Ответить
Те що люди здаються...При майже всіх випадках (окрім бажання бути на боці ворога) це провина командування...
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01.10.2024 21:47 Ответить
Які б обставини там не були - одне відомо напевне:
Москалі кричали "сдавайся, жить будешь", і в наших воїнів жевріла надія ризикнути здатися, нас багато, не посміють. Вічна пам'ять полеглим, співчуття батькам, і помсти вбивцям, адже підрозділ рашистів має бути відомий.
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01.10.2024 21:55 Ответить
Покровский фронт, как и Угледарский и прочие трещит. Туда, судя по всему, срочно кинули только что отбусифицированных-мобилизированных и необстрелянных солдат без боевого опыта. При огневом контакте все испугались и сдались в плен. Такой закономерный результат.
А русские всех и расстреляли.
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01.10.2024 22:25 Ответить
Зато на курську авантюру кинули сам1 найкращ1 бойов1 бригади з найкащим озброенням...А як би врни зараз пригодились п1д Поковськом...Кожен день здаем по 2-3 села,зато в Судж1 )(уй знае,що робимо...
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02.10.2024 01:38 Ответить
Шкода що хтось розмінував Чонгар, мости, мінні поля... Ці хлопці могли би лишитися живими.
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01.10.2024 22:25 Ответить
з когось зірвуть хоча б погони, а краще голову, чи видадуть новий людський ресурс?
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01.10.2024 23:39 Ответить
Коли здаються в полон двоє-троє, то хоч якось можна зрозуміти того, хто не хотів здаватись, а битись до кінця. Бо в такому разі відмова здатись означає швидку загибель і що прикро - від "своїх".
Але коли здаються в полон 16, то тут явно не той випадок. Тут скоріш за все рашисти РЕБом загасили зв'язок цього взводу з ротним, тому не було команд від командира ні по рації, а ні на місці - його або взагалі не було, або він загинув. Звідси - хаос і все наростаюча паніка.
І саме в цей момент серед своїх з'являється одна-дві "гниди", які упрошують інших до здачі в полон, малюючи картину неминучої загибелі у разі спротиву. І на такі понти у цій надстресовій ситуації ведуться навіть обстріляні бійці.
А потрібно не роздумуючи одразу розстрілювати таких панікерів на місці.
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01.10.2024 23:51 Ответить
Кацапи - це нелюди, мерзота.
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02.10.2024 00:02 Ответить
Дисципліна відіграє роль , і це проблема ,… скільки людей самовільно покидають військові частини , позиції , і який
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02.10.2024 02:56 Ответить
мое СОБОЛЕЗНОВАНИЕ родным и близким УКРАИНЦАМ в этой проклятой войне !!! тут два варианта : орки или много потеряли при взятии их позиций и у наших закончились б/к или для ,,,профилактики,, для своих чтоб орки не сдавались в плен !!! есть еще и третий вариант ,эти 16 были крепкие и здоровые ребята и как генно фонд был очень опасный для росийского будущего !!!(((
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02.10.2024 06:51 Ответить
Якщо це так, то вина в цьому бусифікаторів з ТЦК і влади, яка до цього довела своїм дебільним керівництвом, люди абсолютно невмотивовоані, вирішили краще здатися в полон і хоч якось вижити.
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02.10.2024 07:47 Ответить
ти долбойоб.
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02.10.2024 09:08 Ответить
тецекунів не питали, нехай би самі ішли туди, а не людей на вулицях ловили і пакували.
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02.10.2024 10:06 Ответить
Да, не треба ловити на вулиці, треба добивати залишки тих ідіотів що колись в 22-му пішли. Самі винуваті, тепер хай воюють поки не здохнуть. І підкріплень їм давати не треба - хай залишками воюють. Вони їбать які мотивовані. Після того як на вас красавчиків у відпустках надивилися.
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03.10.2024 01:25 Ответить
а яка мотивація воювати у тих кого силою туди запихнули? ніякої, от і результат. ця дебільна влада виродків "хоть паржом" просрала все на світі, люди знають і бачать, що там підбувається, відношення до військових, до поранених до виплат і не хочуть іти воювати. томцу твій висер про тих, хто 22 пішов це пердь в калюжу.
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03.10.2024 08:03 Ответить
Можливо дізнаємось,що і як,на сьогодні нічого не відомо напевно. Мені судити важко,бо майже 70-т,але не можу зрозуміти,Україна в жахливих умовах,практично нічого свого немає,окрім шашликів і ми вимагаємо,щоб на передку були умови як в ресторані і підготовка була як в пілотів! Вже не один раз писав,що перемогти кацапів не можливо!!! -це приблизно як муха і слон,а ще велику роль грає українська кацапня,яка чекає не дочекається свого визволення і такі коли попадають на передок,окрім себе,ще і інших підбурюють на здачу в полон. На ВЕЛИКУ жаль,ПАТРІОТИ загинули в 14-15 роках,а залишки на початку вторгнення,таких,що власним життям підривають міст--майже не залишилось,а кацапу похер,якби гроші платили,українців дуже мала кількість,що йдуть воювати за гроші,ЖИТТЯ--найголовніше!!! На сьогодні,булоб найкраще,щоб повернули нам Херсонщину і Запоріжжя,а Донбас,ну хочби залишили нам території,які були на стан 22-го,Крим--там вже якісь можливі домовленності(Турція в грі) і це вже булаб перемога.
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02.10.2024 08:35 Ответить
Чотири орка беруть в полон 16 бійців ВСУ? У мене тільки одне пояснення - то були абсолютно не підготовлені бійці, яких вчора-позавчора схопили на вулиці, а сьогодні вони вже 200-ті
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02.10.2024 09:53 Ответить
То може був фінал. Четверо то охорона вже беззбройних.
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02.10.2024 14:35 Ответить
Це наслідок того,що наловили на вулиці.
Хіба ж не ясно було,що мотивації в них ноль буде.
Так ні,зермаку таке підходить,а відеа цих злодіянь облетіли весь світ.
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02.10.2024 12:18 Ответить
Да, не треба ловити на вулиці, треба добивати залишки тих ідіотів що колись в 22-му пішли. Самі винуваті, тепер хай воюють поки не здохнуть. І підкріплень їм давати не треба - хай залишками воюють.
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03.10.2024 01:21 Ответить
В 22-му,кого?
Ті залишки,що відступали з-під Києва?
Тобто,треба було оточити і знищити відступающих касапів?
Так наказу не було від верховного еее...буратіно...,якого небезпідставно називають слугою пуйла.
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03.10.2024 14:27 Ответить
Не потрібно йти в ЗСУ, скоро кацапи всіх мобілізують і разом з братами підемо звільняти Польщу.
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03.10.2024 12:34 Ответить
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