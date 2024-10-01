Оккупанты расстреляли 16 украинских солдат, сдававшихся в плен на Покровском направлении. ВИДЕО
Оператор дрона одного из украинских подразделений снял, как российские захватчики на Покровском направлении, в районе населенных пунктов Николаевка - Сухой Яр, вывезли в поле и расстреляли 16 украинских военнослужащих, сдававшихся в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято военное преступление россиян, опубликована в соцсетях.
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Москалі кричали "сдавайся, жить будешь", і в наших воїнів жевріла надія ризикнути здатися, нас багато, не посміють. Вічна пам'ять полеглим, співчуття батькам, і помсти вбивцям, адже підрозділ рашистів має бути відомий.
А русские всех и расстреляли.
Але коли здаються в полон 16, то тут явно не той випадок. Тут скоріш за все рашисти РЕБом загасили зв'язок цього взводу з ротним, тому не було команд від командира ні по рації, а ні на місці - його або взагалі не було, або він загинув. Звідси - хаос і все наростаюча паніка.
І саме в цей момент серед своїх з'являється одна-дві "гниди", які упрошують інших до здачі в полон, малюючи картину неминучої загибелі у разі спротиву. І на такі понти у цій надстресовій ситуації ведуться навіть обстріляні бійці.
А потрібно не роздумуючи одразу розстрілювати таких панікерів на місці.
Хіба ж не ясно було,що мотивації в них ноль буде.
Так ні,зермаку таке підходить,а відеа цих злодіянь облетіли весь світ.
Ті залишки,що відступали з-під Києва?
Тобто,треба було оточити і знищити відступающих касапів?
Так наказу не було від верховного еее...буратіно...,якого небезпідставно називають слугою пуйла.