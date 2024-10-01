Оккупанты расстреляли 16 украинских солдат, сдававшихся в плен на Покровском направлении. ВИДЕО

Оператор дрона одного из украинских подразделений снял, как российские захватчики на Покровском направлении, в районе населенных пунктов Николаевка - Сухой Яр, вывезли в поле и расстреляли 16 украинских военнослужащих, сдававшихся в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой снято военное преступление россиян, опубликована в соцсетях.

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