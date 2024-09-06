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военнопленные (990) расстрел (481) Офис Генпрокурора (2383)

На Покровском направлении оккупанты казнили трех пленных военных ВСУ, начато расследование, - Офис Генпрокурора

На Покровському напрямку окупанти стратили трьох полонених військових ЗСУ, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

Правоохранители начали расследование возможного расстрела оккупантами трех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, 27 августа россияне совершили атаку с использованием беспилотника на одну из позиций Вооруженных Сил Украины в Покровском районе. От сброшенного на укрытие украинских защитников зажигательного боеприпаса возник пожар.

Российские захватчики обошли позицию с трех сторон и во время дальнейшего боевого столкновения один из четырех военных ВСУ получил тяжелое ранение. Его побратимы, находясь в окружении и под плотным огневым контролем врага, были вынуждены сдаться в плен.

"Военнослужащие вышли из поврежденного укрытия и встали на колени, держа руки за головой. В это время российские штурмовики открыли по ним огонь на поражение. Относительно дальнейшей судьбы раненого данные уточняются", - рассказали в ОГП.

На Покровському напрямку окупанти стратили трьох полонених військових ЗСУ, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

На Покровському напрямку окупанти стратили трьох полонених військових ЗСУ, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

Читайте также: Лубинец обратился к ООН и МККК относительно вероятного расстрела россиянами украинского пленного: Международное сообщество не должно молчать о системных преступлениях оккупантов

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Начато расследование по факту нарушения врагом законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Офисе генпрокурора отметили, что убийство военнопленных является нарушением требований Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Читайте также: Оккупанты расстреляли трех украинских военнопленных на Торецком направлении , - Офис генпрокурора
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Топ комментарии
+11
Горіти у пеклі усім кацапам
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06.09.2024 17:53
+9
Це що 6 тільки наразі. Горіть в пеклі москалі. Вічна Пам'ять Героям. Не забудемо і не пробачимо. Серце в крові і в смутку. До речі, НАТО сьогодні сказало Зе,що уся зброя надані ЗСУ має бути використана так,як це хочн ЗСУ. Досить смути у сиі,що хтось щось не дозволяє, бо інакше смерть цих Воїнів не виправдана. Усе буде Україна
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06.09.2024 17:46
+7
кацапські виродки мають бути встановлені, а частини, в яких вони служать - знищені. Бажано без правил і без фото-відео.
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06.09.2024 17:54
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Це що 6 тільки наразі. Горіть в пеклі москалі. Вічна Пам'ять Героям. Не забудемо і не пробачимо. Серце в крові і в смутку. До речі, НАТО сьогодні сказало Зе,що уся зброя надані ЗСУ має бути використана так,як це хочн ЗСУ. Досить смути у сиі,що хтось щось не дозволяє, бо інакше смерть цих Воїнів не виправдана. Усе буде Україна
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06.09.2024 17:46 Ответить
Горіти у пеклі усім кацапам
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06.09.2024 17:53 Ответить
залякують наших Воїнів саме на Покровському напрямку.

ці відео передусім психологічна атака терористів.
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06.09.2024 18:20 Ответить
"ці відео передусім психологічна атака терористів", яка може дати зворотній ефект - не застрашення, а більшу вмотивованість і злість.
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06.09.2024 22:48 Ответить
кацапські виродки мають бути встановлені, а частини, в яких вони служать - знищені. Бажано без правил і без фото-відео.
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06.09.2024 17:54 Ответить
не хочеш допомогти їх знищити? чи рідний бойовий диван не відпускає?
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06.09.2024 18:03 Ответить
Краще заткнись
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06.09.2024 18:26 Ответить
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06.09.2024 18:46 Ответить
Мразота і пітьма.
Але це майже військова смерть а не катівня 😡🤬 всім іншим куди страшніша випала доля! ( Є думка що просто мобілізовані нашвидкоруч, до них у гебні і орків немає спалаху ненависті як до Українців Добровольців .
Щоб такого не повторювалося найперша ціль Суспільства - дати Війську все необхідне і без затримок. Навіть якщо Державність втрачено ( 🤡🤮 ²⁰¹⁹ ) все одно Суспільство бореться і волонтерить.
І все це штовхає до головної думки - зє_шобла має бути до корня знищена чи хоча б усунена від влади ...... Інакше багато часу не протиримаємся..
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06.09.2024 18:00 Ответить
тут місцеві диванні і німецькі месники люто закликають горіти русні в пеклі. а,між тим,у їх лідора Зюзі та його регента Йермачили більш важливі завдання: людяно,гуманно турбуватися про 600 кацапопополонених з Курська,пам"ятати,що вони срочнікі,у ніх єсть матєрі плачущіє і ,взагалі,аніже єщо дєті!!
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06.09.2024 18:02 Ответить
Не переживайте, есть мнение что украинские солдаты режут глотки оккупантам и не всех берут в плен. Только им хватает ума не снимать и не выкладывать подобные видео. Война есть война.
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06.09.2024 18:04 Ответить
Маячня .
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06.09.2024 18:10 Ответить
Завдання таких відео - ЗАЛЯКАТИ, а якщо те що ви написали робити без демонстрації ворогу, то вихлоп з такого НУЛЬ, просто куля і все. Проблема, що подачки заходу зав'язані на гуманності, якщо наші почнуть такі відео викладати, то захід може перестати допомагати, от і вся історія.
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06.09.2024 18:12 Ответить
Ненавиджу сраліна. Але вважаю, що він зробив правильно, коли своїм наказом зобов'язав солдат, не брати у полон нацистів полку, які стратили Космодем'янську та бидлоту з армії власова. Це потрібно застосувати і до підарасів цього підрозділу. Щоб піздота з боліт знала, що їх чекає. Це війна, і помер на занепокоєння европейців. Вбивають рашисти, порушуючи усі правила ведення війни не їх громадян, а українців.
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06.09.2024 18:08 Ответить
Переклад в студію..
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06.09.2024 18:19 Ответить
Кацапских чурок всех нужно истребить.
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06.09.2024 18:20 Ответить
рашиські виродки творят в Україні геноцид ,етноцид ,екоцид, а вони про Женевські конвенції ,це здичавіфла орда вони розуміють тільки силу.
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06.09.2024 19:24 Ответить
Правоохоронці вже вийхали на місце злочину?
Чи це аби попиндіти?
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06.09.2024 21:12 Ответить
 
 