На Покровському напрямку окупанти стратили трьох полонених військових ЗСУ, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора
Правоохоронці розпочали розслідування можливого розстрілу окупантами трьох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, 27 серпня росіяни вчинили атаку з використанням безпілотника на одну з позицій Збройних Сил України в Покровському районі. Від скинутого на укриття українських захисників запалюваного боєприпасу виникла пожежа.
Російські загарбники обійшли позицію з трьох боків і під час подальшого бойового зіткнення один з чотирьох військових ЗСУ дістав тяжке поранення. Його побратими, перебуваючи в оточенні й під щільним вогневим контролем ворога, були вимушені здатися в полон.
"Військовослужбовці вийшли з пошкодженого укриття і встали на коліна, тримаючи руки за головою. У цей час російські штурмовики відкрили по них вогонь на ураження. Стосовно подальшої долі пораненого дані уточнюються", - розповіли в ОГП.
Наразі слідчі встановлюють усі обставин події. Розпочато розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
В Офісі генпрокурора наголосили, що вбивство військовополонених є порушенням вимог Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
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ці відео передусім психологічна атака терористів.
Але це майже військова смерть а не катівня 😡🤬 всім іншим куди страшніша випала доля! ( Є думка що просто мобілізовані нашвидкоруч, до них у гебні і орків немає спалаху ненависті як до Українців Добровольців .
Щоб такого не повторювалося найперша ціль Суспільства - дати Війську все необхідне і без затримок. Навіть якщо Державність втрачено ( 🤡🤮 ²⁰¹⁹ ) все одно Суспільство бореться і волонтерить.
І все це штовхає до головної думки - зє_шобла має бути до корня знищена чи хоча б усунена від влади ...... Інакше багато часу не протиримаємся..
Чи це аби попиндіти?