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військовополонені (856) розстріл (247) Офіс Генпрокурора (3157)

На Покровському напрямку окупанти стратили трьох полонених військових ЗСУ, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

На Покровському напрямку окупанти стратили трьох полонених військових ЗСУ, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

Правоохоронці розпочали розслідування можливого розстрілу окупантами трьох українських військовополонених у Покровському районі Донецької області. 

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, 27 серпня росіяни вчинили атаку з використанням безпілотника на одну з позицій Збройних Сил України в Покровському районі. Від скинутого на укриття українських захисників запалюваного боєприпасу виникла пожежа.

Російські загарбники обійшли позицію з трьох боків і під час подальшого бойового зіткнення один з чотирьох військових ЗСУ дістав тяжке поранення. Його побратими, перебуваючи в оточенні й під щільним вогневим контролем ворога, були вимушені здатися в полон.

"Військовослужбовці вийшли з пошкодженого укриття і встали на коліна, тримаючи руки за головою. У цей час російські штурмовики відкрили по них вогонь на ураження. Стосовно подальшої долі пораненого дані уточнюються", - розповіли в ОГП. 

На Покровському напрямку окупанти стратили трьох полонених військових ЗСУ, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

На Покровському напрямку окупанти стратили трьох полонених військових ЗСУ, розпочато розслідування, - Офіс Генпрокурора

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Наразі слідчі встановлюють усі обставин події. Розпочато розслідування за фактом порушення ворогом законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

В Офісі генпрокурора наголосили, що вбивство військовополонених є порушенням вимог Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

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Топ коментарі
+11
Горіти у пеклі усім кацапам
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06.09.2024 17:53
+9
Це що 6 тільки наразі. Горіть в пеклі москалі. Вічна Пам'ять Героям. Не забудемо і не пробачимо. Серце в крові і в смутку. До речі, НАТО сьогодні сказало Зе,що уся зброя надані ЗСУ має бути використана так,як це хочн ЗСУ. Досить смути у сиі,що хтось щось не дозволяє, бо інакше смерть цих Воїнів не виправдана. Усе буде Україна
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06.09.2024 17:46
+7
кацапські виродки мають бути встановлені, а частини, в яких вони служать - знищені. Бажано без правил і без фото-відео.
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06.09.2024 17:54
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Це що 6 тільки наразі. Горіть в пеклі москалі. Вічна Пам'ять Героям. Не забудемо і не пробачимо. Серце в крові і в смутку. До речі, НАТО сьогодні сказало Зе,що уся зброя надані ЗСУ має бути використана так,як це хочн ЗСУ. Досить смути у сиі,що хтось щось не дозволяє, бо інакше смерть цих Воїнів не виправдана. Усе буде Україна
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06.09.2024 17:46 Відповісти
Горіти у пеклі усім кацапам
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06.09.2024 17:53 Відповісти
залякують наших Воїнів саме на Покровському напрямку.

ці відео передусім психологічна атака терористів.
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06.09.2024 18:20 Відповісти
"ці відео передусім психологічна атака терористів", яка може дати зворотній ефект - не застрашення, а більшу вмотивованість і злість.
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06.09.2024 22:48 Відповісти
кацапські виродки мають бути встановлені, а частини, в яких вони служать - знищені. Бажано без правил і без фото-відео.
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06.09.2024 17:54 Відповісти
не хочеш допомогти їх знищити? чи рідний бойовий диван не відпускає?
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06.09.2024 18:03 Відповісти
Краще заткнись
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06.09.2024 18:26 Відповісти
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06.09.2024 18:46 Відповісти
Мразота і пітьма.
Але це майже військова смерть а не катівня 😡🤬 всім іншим куди страшніша випала доля! ( Є думка що просто мобілізовані нашвидкоруч, до них у гебні і орків немає спалаху ненависті як до Українців Добровольців .
Щоб такого не повторювалося найперша ціль Суспільства - дати Війську все необхідне і без затримок. Навіть якщо Державність втрачено ( 🤡🤮 ²⁰¹⁹ ) все одно Суспільство бореться і волонтерить.
І все це штовхає до головної думки - зє_шобла має бути до корня знищена чи хоча б усунена від влади ...... Інакше багато часу не протиримаємся..
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06.09.2024 18:00 Відповісти
тут місцеві диванні і німецькі месники люто закликають горіти русні в пеклі. а,між тим,у їх лідора Зюзі та його регента Йермачили більш важливі завдання: людяно,гуманно турбуватися про 600 кацапопополонених з Курська,пам"ятати,що вони срочнікі,у ніх єсть матєрі плачущіє і ,взагалі,аніже єщо дєті!!
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06.09.2024 18:02 Відповісти
Не переживайте, есть мнение что украинские солдаты режут глотки оккупантам и не всех берут в плен. Только им хватает ума не снимать и не выкладывать подобные видео. Война есть война.
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06.09.2024 18:04 Відповісти
Маячня .
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06.09.2024 18:10 Відповісти
Завдання таких відео - ЗАЛЯКАТИ, а якщо те що ви написали робити без демонстрації ворогу, то вихлоп з такого НУЛЬ, просто куля і все. Проблема, що подачки заходу зав'язані на гуманності, якщо наші почнуть такі відео викладати, то захід може перестати допомагати, от і вся історія.
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06.09.2024 18:12 Відповісти
Ненавиджу сраліна. Але вважаю, що він зробив правильно, коли своїм наказом зобов'язав солдат, не брати у полон нацистів полку, які стратили Космодем'янську та бидлоту з армії власова. Це потрібно застосувати і до підарасів цього підрозділу. Щоб піздота з боліт знала, що їх чекає. Це війна, і помер на занепокоєння европейців. Вбивають рашисти, порушуючи усі правила ведення війни не їх громадян, а українців.
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06.09.2024 18:08 Відповісти
Переклад в студію..
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06.09.2024 18:19 Відповісти
Кацапских чурок всех нужно истребить.
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06.09.2024 18:20 Відповісти
рашиські виродки творят в Україні геноцид ,етноцид ,екоцид, а вони про Женевські конвенції ,це здичавіфла орда вони розуміють тільки силу.
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06.09.2024 19:24 Відповісти
Правоохоронці вже вийхали на місце злочину?
Чи це аби попиндіти?
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06.09.2024 21:12 Відповісти
 
 