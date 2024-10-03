72 ОМБр об отходе из Угледара: Дальше держать город было бы критически тяжело
Отход из Угледара в Донецкой области позволил минимизировать потери Сил обороны.
Об этом заявил пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. Черных Запорожцев Арсений Прылипка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Раненых эвакуировали, и очень сложные условия были, потому что враг с флангов давил и это очень усложняло логистику. Прежде всего это вывезти наших военнослужащих из Угледара, с позиций, которые были справа и слева от него. Но раненых вывозили. Конечно, это война. Без потерь не может быть. Но за счет того, что отошли на другой рубеж, заняли его, то мы их минимизировали, насколько это возможно. Потому что дальше город держать уже было бы критически для наших подразделений трудно, и мы бы понесли больше потерь", - отметил он.
Прылипка также рассказал, как принимали решение об уходе из Угледара. По его словам, все происходит по приказу, но и в зависимости от обстоятельств.
"Мы в войске находимся, а в войске все делается по приказу, по команде. Соответственно по иерархии. А из высшего командования, уже они знают обстановку, действуют. И тогда уже командир бригады принимает решение. И там уже зависит от обстановки на поле боя, какое подразделение выходит, каким образом какими путями. Все определяется. Это же понятно, что враг не будет ждать, пока мы найдем оптимальные пути отхода. Он постоянно наносит удары, контролирует, логистику усложняет, поэтому принимается решение уже на поле боя, грубо говоря...Очень легко комментировать и обвинять командование в принятии определенных решений, не находясь на командном пункте и не обладая той ситуацией и той информацией, которая есть у командира бригады", - добавил пресс-офицер.
Ситуация в Угледаре
Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара. Впоследствии, по их данным, по состоянию на вечер 1 октября 2024 года населенный пункт был оккупирован.
Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.
Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.
В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.
Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.
1 октября аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали Угледар.
2 октября Силы обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.
СМИ заявили, что падение Угледара является следствием отказа США позволить Украине нанести удары вглубь РФ.
Ну, ТаймЗє ще розпинається, що мінімум 400 бійців в оточенні, та ще не здались.
ТаймЗє вірити - таке собі.
Інша русня пише в тєлєгє, що оточити не вдалось, основна частина змогла вийти.
Непонятно только, почему при таких охрененных военных успехах Орда в конце третьего года войны так и не дошла до административных границ Донецкой области.
Боже мій, та припинили б "америкоси" постачати Україні зброю вже в кінці кінців. Можливо б тоді українські ЗМІ перестали б їх робити винними у всіх гріхах, а не свою дебільну владу.
Доречі, відносно того, що "америкоси" забороняють лупити їхньою зброєю по кацапії є дві неяв'язки:
1) Україна напряму вимагає, щоби Америка дала письмовий дозвіл бити по Кацапї. Тобто Україна сама провокує Америку на відмову.
2) Це дуже важне. Є так зване право власності на зброю. Американці чітко сказали, що своєю зброєю Україна може бити куди завгодно. Своя зброя - це не тільки вироблена Україною зброя, але й КУПЛЕНА Україною зброя. Коли Україна купує зброю за свої кошти (а не зброя надана Україні як допомога від США) то право власності на цю зброю автоматично переходить до України. Це означає, що з цього момену зброя стає українською. Саме так робить Ізраїль: усю зброю вони купують за свої кошти і тому не мають ніяких обмежень.
От і все. АЛЕ, Україні потрібні дороги, телемарафони, міфічний "захист електростанцій від ракет" (не маю гадки як це має виглядати, залити їх поністю беоном), тільки не закупівля зброї за свої кошти.
І висновок: АМЕРИКОСИ ЗНОВУ ВИНУВАТІ У ВСІХ ГРІХАХ.