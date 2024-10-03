РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9892 посетителя онлайн
Новости Война
10 989 38

72 ОМБр об отходе из Угледара: Дальше держать город было бы критически тяжело

72 ОМБр розповіла про відхід із Вугледару

Отход из Угледара в Донецкой области позволил минимизировать потери Сил обороны.

Об этом заявил пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ им. Черных Запорожцев Арсений Прылипка, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Раненых эвакуировали, и очень сложные условия были, потому что враг с флангов давил и это очень усложняло логистику. Прежде всего это вывезти наших военнослужащих из Угледара, с позиций, которые были справа и слева от него. Но раненых вывозили. Конечно, это война. Без потерь не может быть. Но за счет того, что отошли на другой рубеж, заняли его, то мы их минимизировали, насколько это возможно. Потому что дальше город держать уже было бы критически для наших подразделений трудно, и мы бы понесли больше потерь", - отметил он.

Также читайте: В 72-й бригаде ВСУ отрицают полный захват Угледара оккупантами, - СМИ

Прылипка также рассказал, как принимали решение об уходе из Угледара. По его словам, все происходит по приказу, но и в зависимости от обстоятельств.

"Мы в войске находимся, а в войске все делается по приказу, по команде. Соответственно по иерархии. А из высшего командования, уже они знают обстановку, действуют. И тогда уже командир бригады принимает решение. И там уже зависит от обстановки на поле боя, какое подразделение выходит, каким образом какими путями. Все определяется. Это же понятно, что враг не будет ждать, пока мы найдем оптимальные пути отхода. Он постоянно наносит удары, контролирует, логистику усложняет, поэтому принимается решение уже на поле боя, грубо говоря...Очень легко комментировать и обвинять командование в принятии определенных решений, не находясь на командном пункте и не обладая той ситуацией и той информацией, которая есть у командира бригады", - добавил пресс-офицер.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские бойцы победили в дуэли на БМП-2 и затрофеили вражескую бронемашину. ВИДЕО

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара. Впоследствии, по их данным, по состоянию на вечер 1 октября 2024 года населенный пункт был оккупирован.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.

1 октября аналитики DeepState сообщили, что россияне оккупировали Угледар.

2 октября Силы обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.

СМИ заявили, что падение Угледара является следствием отказа США позволить Украине нанести удары вглубь РФ.

Также смотрите: Сутки на Донетчине: Ранены 11 человек, россияне 25 раз били по области. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Донецкая область (10506) 72 отдельная механизированная бригада (248) Угледар (134)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+43
За прорахунки генералів сплачують солдати, за блазня президента вся країна
показать весь комментарий
03.10.2024 12:05 Ответить
+32
Вони всі наші герої!Подяка їм за багаторічну оборону і знищення окупантів!
показать весь комментарий
03.10.2024 11:56 Ответить
+16
Так бывает, когда вместо подмоги видосики пилят в ставке верховного. И бабосики.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони всі наші герої!Подяка їм за багаторічну оборону і знищення окупантів!
показать весь комментарий
03.10.2024 11:56 Ответить
Головне щоб полонених не було.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:00 Ответить
Будемо сподіватися. Хоча нам краще всього не знати.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:17 Ответить
Русняві у твітері про полонених лише текстом пишуть, ще жодного чіткого фото/відео не бачив.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:29 Ответить
Питори про тищу полонених пишуть, там всього стільки наших не було.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:48 Ответить
Саме пишуть. Жодних відео, як це було в Маріуполі.
Ну, ТаймЗє ще розпинається, що мінімум 400 бійців в оточенні, та ще не здались.
ТаймЗє вірити - таке собі.
Інша русня пише в тєлєгє, що оточити не вдалось, основна частина змогла вийти.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:50 Ответить
Орки в своих ТВ-помойках уже давно взяли в плен миллион военных ВСУ и десять раз уничтожили все украинские танки и всю артиллерию.

Непонятно только, почему при таких охрененных военных успехах Орда в конце третьего года войны так и не дошла до административных границ Донецкой области.
показать весь комментарий
04.10.2024 04:31 Ответить
За прорахунки генералів сплачують солдати, за блазня президента вся країна
показать весь комментарий
03.10.2024 12:05 Ответить
Иди нафуй рашотроллик.
показать весь комментарий
03.10.2024 15:37 Ответить
Не треба віправдовіваній,зробілі все можліве і навідь неможліве.Героі.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:08 Ответить
Микола Янович, ви так і не навчилися писати українською. Роки беруть своє. Співчуваю
показать весь комментарий
03.10.2024 12:51 Ответить
Не виправдовуйся. Зробили що могли...
показать весь комментарий
03.10.2024 12:08 Ответить
краще б 58 виправдовувалась, до 72 взагалі питань не може бути
показать весь комментарий
03.10.2024 12:19 Ответить
показать весь комментарий
03.10.2024 12:20 Ответить
Ну це ж не пресофіцер говоить. У офіційників завжди все "напружено, але контрольовано".
показать весь комментарий
03.10.2024 12:38 Ответить
Все сталося несподівано швидко. Оточення і втрата міста.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:25 Ответить
Так бывает, когда вместо подмоги видосики пилят в ставке верховного. И бабосики.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:40 Ответить
Ага. Россияне одели плащи-невидимки и коварно, в полной тишине окружили город.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:33 Ответить
Оманський план виконується
показать весь комментарий
03.10.2024 12:26 Ответить
А чому за здачу міста доповідае 72 Бригада?? Вони що відішли без наказу??? А якщо наказ був то це вже питання до тих хто його відавав чому довели до такого стану....
показать весь комментарий
03.10.2024 12:29 Ответить
Патаму шта Валодя ни в чем не винават. И все гребаная ставка тоже. Винават стрелачник.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:38 Ответить
комбрига змінили напередодні. Офіцерня повтікали в першу чергу. Про загиблих, пропавших безвісти, полонених ми узнаємо після війни. Так що командирам пора до нагород
показать весь комментарий
03.10.2024 16:20 Ответить
Відданий кацапам Вугледар на совісті зеленої влади і найбільше зеленої ОПи тому що саме вони змінили все військове керівництво поставивши д'єрмаковських шісток!
показать весь комментарий
03.10.2024 12:42 Ответить
Зєля - чемпіон, лідер дебілів та зрадників.. "вітаймо" переможців...
показать весь комментарий
03.10.2024 12:43 Ответить
Знову примусили відбілювати прой@би хєнєралітету.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:57 Ответить
А безмозгла що каже?
показать весь комментарий
03.10.2024 13:51 Ответить
Критически тяжело воевать одновременно против русни. аквафрешной и зеленой
показать весь комментарий
03.10.2024 16:12 Ответить
И так каждый раз. Охват окружение и оставление города... Когда это закончится? Почему зашедшего в город противника не мешают с землей а он спокойно снимает видосики и вальяжно расхаживает?
показать весь комментарий
03.10.2024 16:36 Ответить
Снарядов у наших 1 к 10 российских. Нечем бомбить. А миллион дронов не прилетел.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:35 Ответить
"пресс-офицер" и "бойцы" - это две большие разницы
показать весь комментарий
03.10.2024 17:40 Ответить
ЗМІ заявили, що падіння Вугледару є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3513052

Боже мій, та припинили б "америкоси" постачати Україні зброю вже в кінці кінців. Можливо б тоді українські ЗМІ перестали б їх робити винними у всіх гріхах, а не свою дебільну владу.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:43 Ответить
Дякуємо вам, рідненькі.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:10 Ответить
Якщо рішення на відхід самостійно приймає комбриг, то на який тоді вищестояще командування та Їх штаби?
показать весь комментарий
03.10.2024 20:23 Ответить
Молодці тримайтесь .
показать весь комментарий
03.10.2024 23:50 Ответить
Як повідомив військовий Ігор Луценко, 72-га бригада виходила з Вугледару важко, з великими втратами. Перед цим, каже він, російські окупанти уже встигли з'явитися коло поваленої вежі ЛЕП на дорозі від Богоявленки і навіть обладнати вогневі позиції в гаражах за кладовищем. Ігор Луценко "72-га виходила тяжко, криваво. Багато техніки згоріло. До того кілька днів агонії взятого у облогу міста виснажили захисників, і коли вранішній сіряк наступив, не усім вистачило сил вийти. На деяких позиціях лишалися смертники, щоб прикрити відхід інших", - говорить Луценко.

Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/viyskoviy-lucenko-72-ga-vihodila-z-velikimi-vtratami-na-poziciyah-lishilisya-smertniki-743743.html
показать весь комментарий
04.10.2024 08:13 Ответить
ЗМІ заявили, що падіння Вугледару є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3513052

Доречі, відносно того, що "америкоси" забороняють лупити їхньою зброєю по кацапії є дві неяв'язки:
1) Україна напряму вимагає, щоби Америка дала письмовий дозвіл бити по Кацапї. Тобто Україна сама провокує Америку на відмову.
2) Це дуже важне. Є так зване право власності на зброю. Американці чітко сказали, що своєю зброєю Україна може бити куди завгодно. Своя зброя - це не тільки вироблена Україною зброя, але й КУПЛЕНА Україною зброя. Коли Україна купує зброю за свої кошти (а не зброя надана Україні як допомога від США) то право власності на цю зброю автоматично переходить до України. Це означає, що з цього момену зброя стає українською. Саме так робить Ізраїль: усю зброю вони купують за свої кошти і тому не мають ніяких обмежень.
От і все. АЛЕ, Україні потрібні дороги, телемарафони, міфічний "захист електростанцій від ракет" (не маю гадки як це має виглядати, залити їх поністю беоном), тільки не закупівля зброї за свої кошти.
І висновок: АМЕРИКОСИ ЗНОВУ ВИНУВАТІ У ВСІХ ГРІХАХ.
показать весь комментарий
04.10.2024 14:52 Ответить
 
 