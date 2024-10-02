Украинские бойцы победили в дуэли на БМП-2 и затрофеили вражескую бронемашину. ВИДЕО

Украинские воины стали победителями в дуэли двух БМП-2 на поле боя и затрофеили вражескую бронемашину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя опубликована в соцсетях.

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