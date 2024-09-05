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Нацгвардейцы из бригады "Кара-Даг" украли у оккупантов исправный танк Т-72. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" украли российский танк на покровском направлении и уничтожили экипаж вражеской бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты оставили бронемашину, чтобы заблокировать проезд под железнодорожным мостом. Видеозапись трофеизации танка и ликвидации захватчиков-танкистов опубликована в соцсетях.

"После передислокации из Запорожской области на Покровское направление воины 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" Нацгвардии снова провернули свой коронный трюк. Наши бойцы в шикарном стиле похитили под Селидово российский танк Т-72 - на ходу и в очень неплохом состоянии. Танк был оставлен противником под мостом, чтобы перекрыть дорогу, а его экипаж "размотан" украинскими операторами дронов", - отмечает в комментарии автор публикации.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы трофеят исправный российский танк Т-80 на Курщине. ВИДЕО

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танк (2260) Донецкая область (9718) Национальная гвардия (2126) трофеи (180)


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Топ комментарии
+25
все красиво , але найбільше в цій історії тішить ліквідація екіпажу.
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05.09.2024 17:05
+18
все що на українській землі автоматично є власністю України
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05.09.2024 17:14
+17
Чому поцупили ? Трофей. Увели.
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05.09.2024 17:12
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все красиво , але найбільше в цій історії тішить ліквідація екіпажу.
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05.09.2024 17:05 Ответить
Це само собою.Але якщо в них мінус танк,а в нас плюс танк,це подвійний плюсдля нас,і подвійний мінус для кацапів
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05.09.2024 21:04 Ответить
Ну шо за жаргон? Своє забрали!
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05.09.2024 17:05 Ответить
Чому поцупили ? Трофей. Увели.
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05.09.2024 17:12 Ответить
все що на українській землі автоматично є власністю України
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05.09.2024 17:14 Ответить
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05.09.2024 17:19 Ответить
Така гарна наша мова - поцупили... Ніби і лагідно, але орки на запчастини розібралися
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05.09.2024 17:19 Ответить
Наші хлопці Герої , молодці
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05.09.2024 17:19 Ответить
Тож не танк це самоходка!
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05.09.2024 17:23 Ответить
Останнім часом кацапи наварюють на башти будки, які повинні захистити їх від дронів.
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05.09.2024 19:04 Ответить
Де ти бачиш "самоходку"? Подивися на ствол гармати! Він ТАНКОВИЙ!!! Просто вони наварили на башту протидроновий захист. А у ньому зробили збоку отвір - щоб евакуацію проводить!
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06.09.2024 06:35 Ответить
Українці - воїни!

росіянє - то ДЄРЬМО!
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05.09.2024 17:26 Ответить
Видно , що башту заклинило - тому ці "лосі" і ламанулися по посадці. ( десь розповідали , що у них з цим проблеми ) ....
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05.09.2024 17:52 Ответить
Проблеми за "баштою"? Це 100%.
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05.09.2024 19:02 Ответить
Там хтось у наших є циганських кровей.
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05.09.2024 19:04 Ответить
В хозяйстве пригодится. Добре.
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05.09.2024 19:40 Ответить
Танк сам приїхав здатися Україні.
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05.09.2024 20:01 Ответить
У кмітливості нашим танкістам немає рівних
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06.09.2024 11:04 Ответить
 
 