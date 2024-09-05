Нацгвардейцы из бригады "Кара-Даг" украли у оккупантов исправный танк Т-72. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" украли российский танк на покровском направлении и уничтожили экипаж вражеской бронемашины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты оставили бронемашину, чтобы заблокировать проезд под железнодорожным мостом. Видеозапись трофеизации танка и ликвидации захватчиков-танкистов опубликована в соцсетях.

"После передислокации из Запорожской области на Покровское направление воины 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" Нацгвардии снова провернули свой коронный трюк. Наши бойцы в шикарном стиле похитили под Селидово российский танк Т-72 - на ходу и в очень неплохом состоянии. Танк был оставлен противником под мостом, чтобы перекрыть дорогу, а его экипаж "размотан" украинскими операторами дронов", - отмечает в комментарии автор публикации.

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