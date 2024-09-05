Нацгвардійці із бригади "Кара-Даг" поцупили в окупантів справний танк Т-72. ВIДЕО безпілотника

Бійці 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" поцупили російський танк на покровському напрямку та знищили екіпаж ворожої бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти залишили бронемашину під залізничним мостом, щоб заблокувати проїзд. Відеозапис трофеїзації танка та ліквідації загарбників-танкістів опублікований у соцмережах.

"Після передислокації із Запорізької області на Покровський напрямок воїни 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Нацгвардії знову провернули свій коронний трюк. Наші бійці у шикарному стилі викрали під Селидовим російський танк Т-72 – на ходу та в дуже непоганому стані. Танк був залишений супротивником під мостом, щоб перекрити дорогу, а його екіпаж "розмотаний" українськими операторами дронів", - зазначає у коментарі автор публікації.

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