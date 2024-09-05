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Нацгвардійці із бригади "Кара-Даг" поцупили в окупантів справний танк Т-72. ВIДЕО безпілотника

Бійці 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" поцупили російський танк на покровському напрямку та знищили екіпаж ворожої бронемашини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупанти залишили бронемашину під залізничним мостом, щоб заблокувати проїзд. Відеозапис трофеїзації танка та ліквідації загарбників-танкістів опублікований у соцмережах.

"Після передислокації із Запорізької області на Покровський напрямок воїни 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" Нацгвардії знову провернули свій коронний трюк. Наші бійці у шикарному стилі викрали під Селидовим російський танк Т-72 – на ходу та в дуже непоганому стані. Танк був залишений супротивником під мостом, щоб перекрити дорогу, а його екіпаж "розмотаний" українськими операторами дронів", - зазначає у коментарі автор публікації.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці трофеять справний російський танк Т-80 на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) Донецька область (8522) Національна гвардія (1537) трофеї (185)


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Топ коментарі
+25
все красиво , але найбільше в цій історії тішить ліквідація екіпажу.
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05.09.2024 17:05
+18
все що на українській землі автоматично є власністю України
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05.09.2024 17:14
+17
Чому поцупили ? Трофей. Увели.
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05.09.2024 17:12
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все красиво , але найбільше в цій історії тішить ліквідація екіпажу.
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05.09.2024 17:05 Відповісти
Це само собою.Але якщо в них мінус танк,а в нас плюс танк,це подвійний плюсдля нас,і подвійний мінус для кацапів
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05.09.2024 21:04 Відповісти
Ну шо за жаргон? Своє забрали!
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05.09.2024 17:05 Відповісти
Чому поцупили ? Трофей. Увели.
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05.09.2024 17:12 Відповісти
все що на українській землі автоматично є власністю України
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05.09.2024 17:14 Відповісти
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05.09.2024 17:19 Відповісти
Така гарна наша мова - поцупили... Ніби і лагідно, але орки на запчастини розібралися
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05.09.2024 17:19 Відповісти
Наші хлопці Герої , молодці
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05.09.2024 17:19 Відповісти
Тож не танк це самоходка!
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05.09.2024 17:23 Відповісти
Останнім часом кацапи наварюють на башти будки, які повинні захистити їх від дронів.
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05.09.2024 19:04 Відповісти
Де ти бачиш "самоходку"? Подивися на ствол гармати! Він ТАНКОВИЙ!!! Просто вони наварили на башту протидроновий захист. А у ньому зробили збоку отвір - щоб евакуацію проводить!
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06.09.2024 06:35 Відповісти
Українці - воїни!

росіянє - то ДЄРЬМО!
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05.09.2024 17:26 Відповісти
Видно , що башту заклинило - тому ці "лосі" і ламанулися по посадці. ( десь розповідали , що у них з цим проблеми ) ....
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05.09.2024 17:52 Відповісти
Проблеми за "баштою"? Це 100%.
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05.09.2024 19:02 Відповісти
Там хтось у наших є циганських кровей.
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05.09.2024 19:04 Відповісти
В хозяйстве пригодится. Добре.
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05.09.2024 19:40 Відповісти
Танк сам приїхав здатися Україні.
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05.09.2024 20:01 Відповісти
У кмітливості нашим танкістам немає рівних
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06.09.2024 11:04 Відповісти
 
 