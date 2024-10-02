Українські бійці перемогли у дуелі на БМП-2 та затрофеїли ворожу бронемашину. ВIДЕО
Українські воїни стали переможцями у дуелі двох БМП-2 на полі бою і затрофеїли ворожу бронемашину.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою опублікований у соцмережах.
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