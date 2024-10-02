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Українські бійці перемогли у дуелі на БМП-2 та затрофеїли ворожу бронемашину. ВIДЕО

Українські воїни стали переможцями у дуелі двох БМП-2 на полі бою і затрофеїли ворожу бронемашину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою опублікований у соцмережах.

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72 окрема механізована бригада (243) трофеї (185) БМП (414)


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Красені !!! 😊.
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02.10.2024 09:26 Відповісти
Справжні козаки !
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02.10.2024 09:30 Відповісти
Правильно було сказано: "Воює не техніка..... Воюють ЛЮДИ... А техніка - лише їх знаряддя ведення бою..."
Кацапи через два десятки років після розвалу Союзу, зрозуміли - ЩО вони втратили! "РОссийская армия много утратила в интеллектуальном и профессиональном смысле, с уходом "хахлов"........." (слова мого колишнього однокурсника, начальника управління кадрів одного з російських військових округів...)
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02.10.2024 10:08 Відповісти
Завжди приємно бачити трупи кацапів.
Статистика по знищених каzламордих зранку піднімає настрій!
Гарний кацап --- це мертвий кацап!
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02.10.2024 11:06 Відповісти
 
 