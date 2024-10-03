72 ОМБр про відхід із Вугледару: Далі тримати місто було б критично важко. ВIДЕО

Відхід із Вугледару на Донеччині дозволив мінімізувати втрати Сил оборони.

Про це заявив пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Поранених евакуювали, і дуже складні умови були, тому що ворог з флангів тиснув і це дуже ускладнювало логістику. Передусім це вивезти наших військовослужбовців з Вугледару, з позицій, які були праворуч і ліворуч від нього. Але поранених вивозили. Звісно, це війна. Без втрат не може бути. Але за рахунок того, що відійшли на інший рубіж, зайняли його, то ми їх мінімізували, наскільки це можливо. Бо далі місто тримати вже було би критично для наших підрозділів важко, і ми б понесли більше втрат", - зазначив він.

Приліпка також розповів, як ухвалювали рішення про відхід з Вугледару. За його словами, все відбувається за наказом, але і залежно від обставин.

"Ми у війську знаходимось, а у війську все робиться за наказом, за командою. Відповідно по ієрархії. А з вищого командування, вже вони знають обстановку, діють. І тоді вже командир бригади приймає рішення. І там вже залежить від обстановки на полі бою, який підрозділ виходить, яким чином якими шляхами. Все визначається. Це ж зрозуміло, що ворог не буде чекати, доки ми знайдемо оптимальні шляхи відходу. Він постійно наносить удари, контролює, логістику ускладнює, тому приймається рішення вже на полі бою, грубо кажучи…Дуже легко коментувати і звинувачувати командування у прийнятті певних рішень, не перебуваючи на командному пункті і не володіючи тією ситуацією і тією інформацією, яка є у командира бригади", - додав пресофіцер.

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару. Згодом, за їхніми даними, станом на вечір 1 жовтня 2024 року населений пункт було окуповано.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар із заходу та півдня.

1 жовтня аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували Вугледар.

2 жовтня Сили оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.

ЗМІ заявили, що падіння Вугледару є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ.

