УКР
10 991 38

72 ОМБр про відхід із Вугледару: Далі тримати місто було б критично важко. ВIДЕО

Відхід із Вугледару на Донеччині дозволив мінімізувати втрати Сил оборони.

Про це заявив пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Поранених евакуювали, і дуже складні умови були, тому що ворог з флангів тиснув і це дуже ускладнювало логістику. Передусім це вивезти наших військовослужбовців з Вугледару, з позицій, які були праворуч і ліворуч від нього. Але поранених вивозили. Звісно, це війна. Без втрат не може бути. Але за рахунок того, що відійшли на інший рубіж, зайняли його, то ми їх мінімізували, наскільки це можливо. Бо далі місто тримати вже було би критично для наших підрозділів важко, і ми б понесли більше втрат", - зазначив він.

Приліпка також розповів, як ухвалювали рішення про відхід з Вугледару. За його словами, все відбувається за наказом, але і залежно від обставин.

"Ми у війську знаходимось, а у війську все робиться за наказом, за командою. Відповідно по ієрархії. А з вищого командування, вже вони знають обстановку, діють. І тоді вже командир бригади приймає рішення. І там вже залежить від обстановки на полі бою, який підрозділ виходить, яким чином якими шляхами. Все визначається. Це ж зрозуміло, що ворог не буде чекати, доки ми знайдемо оптимальні шляхи відходу. Він постійно наносить удари, контролює, логістику ускладнює, тому приймається рішення вже на полі бою, грубо кажучи…Дуже легко коментувати і звинувачувати командування у прийнятті певних рішень, не перебуваючи на командному пункті і не володіючи тією ситуацією і тією інформацією, яка є у командира бригади", - додав пресофіцер.

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару. Згодом, за їхніми даними, станом на вечір 1 жовтня 2024 року населений пункт було окуповано.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар із заходу та півдня.

1 жовтня аналітики DeepState повідомили, що росіяни окупували Вугледар.

2 жовтня Сили оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.

ЗМІ заявили, що падіння Вугледару є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ.

Донецька область (9341) 72 окрема механізована бригада (251) Вугледар (148)
Топ коментарі
+43
За прорахунки генералів сплачують солдати, за блазня президента вся країна
03.10.2024 12:05
+32
Вони всі наші герої!Подяка їм за багаторічну оборону і знищення окупантів!
03.10.2024 11:56
+16
Так бывает, когда вместо подмоги видосики пилят в ставке верховного. И бабосики.
03.10.2024 12:40
Вони всі наші герої!Подяка їм за багаторічну оборону і знищення окупантів!
03.10.2024 11:56
Головне щоб полонених не було.
03.10.2024 12:00
Будемо сподіватися. Хоча нам краще всього не знати.
03.10.2024 12:17
Русняві у твітері про полонених лише текстом пишуть, ще жодного чіткого фото/відео не бачив.
03.10.2024 12:29
Питори про тищу полонених пишуть, там всього стільки наших не було.
03.10.2024 16:48
Саме пишуть. Жодних відео, як це було в Маріуполі.
Ну, ТаймЗє ще розпинається, що мінімум 400 бійців в оточенні, та ще не здались.
ТаймЗє вірити - таке собі.
Інша русня пише в тєлєгє, що оточити не вдалось, основна частина змогла вийти.
03.10.2024 16:50
Орки в своих ТВ-помойках уже давно взяли в плен миллион военных ВСУ и десять раз уничтожили все украинские танки и всю артиллерию.

Непонятно только, почему при таких охрененных военных успехах Орда в конце третьего года войны так и не дошла до административных границ Донецкой области.
04.10.2024 04:31
За прорахунки генералів сплачують солдати, за блазня президента вся країна
03.10.2024 12:05
Иди нафуй рашотроллик.
03.10.2024 15:37
Не треба віправдовіваній,зробілі все можліве і навідь неможліве.Героі.
показати весь коментар
Микола Янович, ви так і не навчилися писати українською. Роки беруть своє. Співчуваю
03.10.2024 12:51
Не виправдовуйся. Зробили що могли...
показати весь коментар
краще б 58 виправдовувалась, до 72 взагалі питань не може бути
03.10.2024 12:19 Відповісти
03.10.2024 12:20
Ну це ж не пресофіцер говоить. У офіційників завжди все "напружено, але контрольовано".
показати весь коментар
Все сталося несподівано швидко. Оточення і втрата міста.
03.10.2024 12:25
Так бывает, когда вместо подмоги видосики пилят в ставке верховного. И бабосики.
03.10.2024 12:40
Ага. Россияне одели плащи-невидимки и коварно, в полной тишине окружили город.
03.10.2024 17:33
Оманський план виконується
03.10.2024 12:26
А чому за здачу міста доповідае 72 Бригада?? Вони що відішли без наказу??? А якщо наказ був то це вже питання до тих хто його відавав чому довели до такого стану....
03.10.2024 12:29
Патаму шта Валодя ни в чем не винават. И все гребаная ставка тоже. Винават стрелачник.
03.10.2024 12:38
комбрига змінили напередодні. Офіцерня повтікали в першу чергу. Про загиблих, пропавших безвісти, полонених ми узнаємо після війни. Так що командирам пора до нагород
03.10.2024 16:20
Відданий кацапам Вугледар на совісті зеленої влади і найбільше зеленої ОПи тому що саме вони змінили все військове керівництво поставивши д'єрмаковських шісток!
03.10.2024 12:42
Зєля - чемпіон, лідер дебілів та зрадників.. "вітаймо" переможців...
03.10.2024 12:43
Знову примусили відбілювати прой@би хєнєралітету.
03.10.2024 12:57
А безмозгла що каже?
03.10.2024 13:51
Критически тяжело воевать одновременно против русни. аквафрешной и зеленой
03.10.2024 16:12
И так каждый раз. Охват окружение и оставление города... Когда это закончится? Почему зашедшего в город противника не мешают с землей а он спокойно снимает видосики и вальяжно расхаживает?
03.10.2024 16:36
Снарядов у наших 1 к 10 российских. Нечем бомбить. А миллион дронов не прилетел.
03.10.2024 17:35
"пресс-офицер" и "бойцы" - это две большие разницы
03.10.2024 17:40
ЗМІ заявили, що падіння Вугледару є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3513052

Боже мій, та припинили б "америкоси" постачати Україні зброю вже в кінці кінців. Можливо б тоді українські ЗМІ перестали б їх робити винними у всіх гріхах, а не свою дебільну владу.
03.10.2024 18:43
Дякуємо вам, рідненькі.
03.10.2024 19:10
Якщо рішення на відхід самостійно приймає комбриг, то на який тоді вищестояще командування та Їх штаби?
03.10.2024 20:23
Молодці тримайтесь .
03.10.2024 23:50
Як повідомив військовий Ігор Луценко, 72-га бригада виходила з Вугледару важко, з великими втратами. Перед цим, каже він, російські окупанти уже встигли з'явитися коло поваленої вежі ЛЕП на дорозі від Богоявленки і навіть обладнати вогневі позиції в гаражах за кладовищем. Ігор Луценко "72-га виходила тяжко, криваво. Багато техніки згоріло. До того кілька днів агонії взятого у облогу міста виснажили захисників, і коли вранішній сіряк наступив, не усім вистачило сил вийти. На деяких позиціях лишалися смертники, щоб прикрити відхід інших", - говорить Луценко.

Джерело: https://society.comments.ua/ua/news/warrussia/viyskoviy-lucenko-72-ga-vihodila-z-velikimi-vtratami-na-poziciyah-lishilisya-smertniki-743743.html
04.10.2024 08:13
ЗМІ заявили, що падіння Вугледару є наслідком відмови США дозволити Україні завдати ударів углиб РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3513052

Доречі, відносно того, що "америкоси" забороняють лупити їхньою зброєю по кацапії є дві неяв'язки:
1) Україна напряму вимагає, щоби Америка дала письмовий дозвіл бити по Кацапї. Тобто Україна сама провокує Америку на відмову.
2) Це дуже важне. Є так зване право власності на зброю. Американці чітко сказали, що своєю зброєю Україна може бити куди завгодно. Своя зброя - це не тільки вироблена Україною зброя, але й КУПЛЕНА Україною зброя. Коли Україна купує зброю за свої кошти (а не зброя надана Україні як допомога від США) то право власності на цю зброю автоматично переходить до України. Це означає, що з цього момену зброя стає українською. Саме так робить Ізраїль: усю зброю вони купують за свої кошти і тому не мають ніяких обмежень.
От і все. АЛЕ, Україні потрібні дороги, телемарафони, міфічний "захист електростанцій від ракет" (не маю гадки як це має виглядати, залити їх поністю беоном), тільки не закупівля зброї за свої кошти.
І висновок: АМЕРИКОСИ ЗНОВУ ВИНУВАТІ У ВСІХ ГРІХАХ.
04.10.2024 14:52
