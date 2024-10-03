Доба на Донеччині: Поранено 11 осіб, росіяни 25 разів били по області. ФОТОрепортаж
Протягом доби російські окупаційні війська 25 разів обстріляли Донеччину, внаслідок чого поранено 11 осіб.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Кураховому пошкоджено підприємство, адмінбудівлю та будинки, у Курахівці - 5 будинків, У Соснівці - підприємство. Поранено 1 особу у Гірнику, також пошкоджено 3 будинки. У Піщаному Покровської громади поранено 3 людини, пошкоджено інфраструктурний об'єкт і нежитлове приміщення; у Родинському пошкоджено 2 адмінбудівлі; у Світлому пошкоджено 3 промислові будівлі, лінію електропередач і спецтехніку. У Рівному Мирноградської громади пошкоджено підприємство.
Краматорський район
Внаслідок обстрілів РФ поранено 2 особи у Костянтинівці, пошкоджено 3 будинки, 3 авто та ЛЕП. У Марковому пошкоджено 3 будинки. У Катеринівці Іллінівської громади пошкоджено 7 об'єктів.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 3 будинки. У Часовоярській ТГ пошкоджені 11 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 нежитлові приміщення.
Російські війська протягом доби 25 разів били по Донеччині, евакуйовано 423 людини, зокрема 41 дитину.
Протягом 2 жовтня росіяни поранили 11 жителів Донеччини: 3 у Піщанці, 2 у Красногорівці та Андріївці, 1 в Улакли, Слов'янську, Краматорську і Гірнику.
