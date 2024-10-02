Поранений росіянин повзе бруківкою і, стікаючи кров’ю, залишає по собі кривавий слід. ВIДЕО

Оператор безпілотника із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша скинув боєприпас та поранив окупанта у селі Новогродовка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, як окупант після поранення заповзає на бруківку приватного обійстя і, стікаючи кров'ю, залишає по собі кривавий слід.

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