Поранений росіянин повзе бруківкою і, стікаючи кров’ю, залишає по собі кривавий слід. ВIДЕО
Оператор безпілотника із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша скинув боєприпас та поранив окупанта у селі Новогродовка на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, як окупант після поранення заповзає на бруківку приватного обійстя і, стікаючи кров'ю, залишає по собі кривавий слід.
Топ коментарі
+18 олег иванов #434516
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+9 Псамметих II
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" ... Голова обв'язана
кровна рукаві,
Слід кривавий
стелиться по сирій траві.
Ех, по сирій траві! ... "
(Пісня про щорса).