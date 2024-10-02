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Поранений росіянин повзе бруківкою і, стікаючи кров’ю, залишає по собі кривавий слід. ВIДЕО

Оператор безпілотника із 68-ї ОЄБр імені Олекси Довбуша скинув боєприпас та поранив окупанта у селі Новогродовка на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який опублікований у соцмережах, видно, як окупант після поранення заповзає на бруківку приватного обійстя і, стікаючи кров'ю, залишає по собі кривавий слід.

Дивіться: Окупант поночі біжить полем наввипередки з дроном, програє і гине після двох скидів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17557) знищення (7357) Донецька область (8607) дрони (4780) 68 окрема єгерська бригада (80)


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Топ коментарі
+18
Автомат зачем бросил?Решил медленно умереть от потери крови вместо того что бы бысто и скрепно застрелится?Путина,****,не любишь?
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02.10.2024 13:03
+9
русня ползет и думает как хорошо что дети Пескова, Медведа не воюют !!!
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02.10.2024 13:11
+8
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02.10.2024 13:00
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Во дурак, захотел помереть уставшим.
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02.10.2024 12:56 Відповісти
по приказу сцаря чертить нові "красніє лініі" 🤡
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02.10.2024 13:50 Відповісти
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02.10.2024 13:00 Відповісти
The Crawling Dead 😁
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02.10.2024 14:29 Відповісти
Автомат зачем бросил?Решил медленно умереть от потери крови вместо того что бы бысто и скрепно застрелится?Путина,****,не любишь?
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02.10.2024 13:03 Відповісти
То він за ладу думав...застрелився = самогубство, і немає лади. А так може хоч пельменів дадуть на поминки. Але це не точно. Радує те, що навичкам швидкого накладання турнікету його не вчили.
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02.10.2024 13:24 Відповісти
Видно не хоче швидко в рай...
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02.10.2024 13:52 Відповісти
Рабів до раю не пускають!
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02.10.2024 14:08 Відповісти
Це "спеціальний рай" - на Крайній Півночі райского саду з колючою проволокою, котлами, вогнем і концертами кобзона...
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02.10.2024 14:13 Відповісти
В тім "спеціальнім раю" дохлим кацап крім кобзона, щоб ще й пісні Поплавського крутили 24/7 до безкінечності. Якщо вже мордувати,то мордувати!
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02.10.2024 14:25 Відповісти
Поплавок рулить - "велика честь" кацапам його крутити.
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02.10.2024 14:32 Відповісти
Він помер швидко і без автомата.Там нога майже одірвана,артеріальна кровотеча.2-3хв. і на концерт Йосипа Давидовича.
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02.10.2024 18:45 Відповісти
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02.10.2024 13:03 Відповісти
русня ползет и думает как хорошо что дети Пескова, Медведа не воюют !!!
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02.10.2024 13:11 Відповісти
Анальное кровотечение?
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02.10.2024 13:11 Відповісти
Оно самое.
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02.10.2024 14:05 Відповісти
онук щорса
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02.10.2024 13:12 Відповісти
Мерєсьєева.
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02.10.2024 13:32 Відповісти
Таки точно онук щорса:
" ... Голова обв'язана
кровна рукаві,
Слід кривавий
стелиться по сирій траві.
Ех, по сирій траві! ... "
(Пісня про щорса).
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02.10.2024 14:12 Відповісти
Це все, що ви можете запостити на тлі оточення наших хлопців під Вугледаром?
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02.10.2024 13:31 Відповісти
Схоже ванька- нє жилєц.
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02.10.2024 13:34 Відповісти
Кров за кров, яку цей упирь випив з українців.
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02.10.2024 13:36 Відповісти
Щорс и его след кровавый
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02.10.2024 13:50 Відповісти
Ви ніпанімаєте, єта ***** дал іму пріказ начіртіть красниє лінії
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02.10.2024 13:51 Відповісти
Дивився відео і думав - "Доповзе чи здохне по дорозі?" Побачив: "Усьо..... Бензин закінчився....." Та й не дивно - у нього півноги лише на штанині трималося......
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02.10.2024 13:53 Відповісти
От цікаво: скільки ***** тобі понасують тут за такий допис?
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02.10.2024 14:15 Відповісти
Прошу зафіксувати,що я буду перший...
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02.10.2024 14:20 Відповісти
👍
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02.10.2024 14:54 Відповісти
Не скіглі,валодька..
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02.10.2024 14:18 Відповісти
Свинособака забруднила бруківку,падла..
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02.10.2024 14:13 Відповісти
от який він москальський "квадробер"
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02.10.2024 14:26 Відповісти
Яка важлива новина! Це не те, що втрачаємо щоденно міста і села.
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02.10.2024 15:24 Відповісти
РуZZкие, просто сдохните!
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02.10.2024 15:37 Відповісти
неужто не сдох?!
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02.10.2024 16:46 Відповісти
отак і повино бути...ніяких добивань
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02.10.2024 17:26 Відповісти
Батарейки скінчилися.
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02.10.2024 17:28 Відповісти
 
 